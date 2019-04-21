Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский

В Украине в воскресенье, 21 апреля, состоялся второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирали между действующим главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. Избирательные участки закрылись в 20.00. DW - о самых главных событиях второго тура выборов (время мск).

++21:25++

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев, находившийся во время голосования в штабе Зеленского, в беседе с DW рассказал о своих надеждах, связанных с победой актера. "Я действительно считаю, что с Владимиром связано будущее", - отметил он. При этом политик признал, что президент Украины Петр Порошенко "многое сделал, и много сделал хорошего". Тем не менее, то, что украинский лидер не сделал, "деликатно говоря, - это большая проблема", считает Пономарев.

++20:51++

Петр Порошенко пообещал, что уже в следующем месяце покинет президентский пост. "Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", - заявил он во время выступления в своем штабе.

++20:45++

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на 20.00 часов составила 61,61 процента.

++20:23++

Порошенко заявил, что его команда "будет работать над сохранением международной коалиции в поддержку Украины и режима санкций против России".

Реакция Петра Порошенко

++20:23++

Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что в ближайшее время позвонит своему сопернику Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой. При этом он напомнил о словах премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся". Он добавил, что покинет свой офис, но не политику. Ранее этот девиз Черчилля с его фотографией Порошенко опубликовал в своем Telegram.

++20:06++

Как следует из предварительных данных экзитпола, максимальный результат у Зеленского на востоке - около 87,7 процента, минимальный - на западе (около 57 процента). У Порошенко максимальные цифры – на западе (около 41,3 процента), минимальные - на востоке (около 11,2 процента).

Реакция Владимира Зеленского

++20:05++

Владимир Зеленский уже прокомментировал первые результаты: "Мы сделали это вместе. Спасибо каждому". Он поблагодарил за поддержку супругу Елену, детей и свою команду. "Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - добавил он, обращаясь к украинскому народу.



Национальный экзитпол: Зеленский побеждает на выборах

++20:01++

По данным Национального экзитпола, во втором туре выборов президента Украины побеждает актер Владимир Зеленский. По состоянию на 18.00 он набрал около 73,2 процента голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3 процента избирателей.

ЦИК Украины заявил об отсутствии системных нарушений

++19:05++

За время второго тура президентских выборов в Украине на настоящий момент не было нарушений, способных повлиять на ход выборов. Об этом заявили в ЦИК Украины. "Сообщения в правоохранительные органы были, но они не системные и их меньше, чем в первом туре, выборы проходят в штатном режиме", - заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая на брифинге.

Голосование завершается в спокойной обстановке, также отметили в МВД Украины. Там зафиксировали более тысячи обращений о нарушениях, открыты 12 уголовных дел. "Больше всего обращений о незаконной агитации, фотографирования, повреждения бюллетеня", - заявил советник МВД Украины Иван Стойко. Он отметил, что серьезных случаев нарушений нет.

В штабе Порошенко не фиксируют нарушений

++17:15++

В избирательном штабе Петра Порошенко практически не фиксируют существенных нарушений в ходе голосования. Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции в Верховной Раде "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, на 16.00 мск два значительных инцидента отмечены лишь в Кривом Роге. Там один из проголосовавших продемонстировал свой бюллетень.

++16:18++

Зеленский может быть оштрафован на сумму от 510 до 750 гривен (от 16 до 25 евро) за демонстрацию бюллетеня во время голосования. Протокол административного правонарушения составлен по статье 212-10 - "нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации", сообщили в пресс-службе полиции.

++15:40++

По состоянию на 15 часов на выборах президента Украины проголосовали 44,82 процента избирателей. Таковы данные с 60 избирательных округов из 199 в общей сложности, приведенные на сайте ЦИК. Это почти соответствует явке в первом туре: тогда на 15 часов явка составляла 45,11 процента с учетом 195 округов из 199.

++14:42++

Явка на выборах достигла 25,7 процента к 12 часам дня, таковы данные гражданской сети "Опора". Явка на западе страны значительно меньше, чем на востоке и в центре: 29,7 процента на востоке, 26,7 в центре и 18,4 на западе, отметили в "Опоре". По данным штаба Владимира Зеленского, явка на 12 часов составила 22,19 процента.

На Зеленского составили протокол

++14:36++

К Владимиру Зеленскому приехала полиция для составления протокола о правонарушении после того, как он продемонстрировал перед камерами заполненный бюллетень и тем самым мог нарушить тайну голосования. Об этом сообщил корреспондент DW, который находится в штабе Зеленского.

++14:30++

К 14 часам дня по Киеву полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Составлено 6 административных протоколов, зарегистрированы 4 уголовных производства.

В тоже время в штабе Зеленского заявили о 200 нарушениях, сообщает корреспондент DW. "Уровень нарушений не выше, чем в первом туре. Чаще всего сообщают о проблемах со списками, люди не могут найти себя или, наоборот, там есть "мертвые души", несуществующие адреса", - заявил на брифинге координатор штаба Зеленского Александр Корниенко. По его словам, на двух участках Донецкой области зафиксированы попытки вброса бюллетеней за Петра Порошенко.

Кандидат Зеленский нарушил тайну голосования

++13:40++

Полиция даст правовую оценку нарушению Зеленским тайны голосования. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. "Мы как раз увидели это в СМИ. Эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - отметил Шкиряк на вопрос о демонстрации кандидатом в президенты бюллетеня с проставленной галочкой.

++13:35++

Полуобнаженная активистка Femen устроила акцию на участке, где голосовал Зеленский. Девушка кричала "хватит насиловать страну" и обнажилась по пояс. На ее животе была нарисована голова свиньи и красовалась надпись "pig in a poke", английский аналог выражения "кот в мешке". Активистка также прокричала, что Зеленский может быть "ошибкой Украины", но отметила, что выступает против обоих кандидатов. По данным "Интерфакс-Украина", полиция не стала задерживать девушку, с ней провели профилактическую беседу.

++13:10++

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав бюллетень перед камерами, сообщил телеканал ТСН. В бюллетене Зеленский отметил самого себя. После того, как Зеленский показал бюллетень, он спросил, можно ли это делать. Когда кандидату сообщили о нарушении, он ответил: "Я вам его не показывал".

Нарушение тайны голосования карается штрафом или лишением свободы до трех лет. За аналогичные правонарушения в первом туре украинцы, как правило, получали денежный штраф.

Владимир Зеленский на избирательном участке демонстрирует свой бюллетень для голосования

Штаб Зеленского заявляет о сотнях нарушений в ходе голосования

+12:48++

В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений во время голосования на выборах президента Украины. По словам координатора штаба Александра Корниенко, на горячую линию поступило 590 сообщений. "Были задержки с открытием ряда участков, во Львовской области долго раскладывали бюллетени. Большая часть обращений качается списков", - отметил Корниенко. Он также добавил, что были зарегистрированы попытки подкупа избирателей и единичные сообщения о попытках давления.

Порошенко тоже проголосовал

++12:22++

Петр Порошенко проголосовал на выборах президента Украины на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он прибыл туда с семьей после молебна по случаю Вербного воскресенья. В заявлении перед журналистами Порошенко напомнил, что год назад Украина начала переговоры с Константинополем о получении томоса, и сегодня у нее уже есть автокефальная церковь. "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен, чтобы мы не замедлили наших реформ, европейские и евроатлантические реформы", - сказал Порошенко.

Активность избирателей несколько выше, чем 31 мая

++11.57++

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 18,05 процента. Это данные со 195 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщил ЦИК Украины. Для сравнения, в первом туре выборов явка в это время составила 16,49 процента.

А вот что сообщает корреспондент DW с одного из участков в Киеве: На 11:00 явка избирателей по 212 округу составила 15%. Член окружкома 212 Артур Звирянський: "Сегодня Вербное воскресенье. Многие люди в церкви. После окончания службы начали подтягиваться". Следующая "сверка" по явке по округу 212 в 15.00. Наблюдатели Enemo отмечают, что по 212 округу в Киеве выборы хорошо организованы, члены избирательных комиссий на участке хорошо подготовлены. Члены комиссии с представителем полиции начали обход тех, кто будет голосовать на дому.

Зеленский проголосовал, пока Порошенко молился

++11.52++

Петр Порошенко молится в одном из киевских храмов на службе, приуроченной к Вербному воскресенью, трансляция службы ведетсяна его странице в Facebook. Он пока не голосовал.

Президент Порошенко на молебне в день голосования

++11.20++

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина". Он вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Киеве. "Сегодня обязательно будет победа украинцев", - заявил Зеленский.

++11.07++

В Варшаве у посольства Украины в Польше с утра образовалась очередь избирателей, желающих проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Подобная картина и в Кракове возле участка в консульстве, сообщает издание "Европейская правда".

++10.55++

В ходе второго тура президентских выборов в Украине, на избирательных участках присутствует значительно меньше наблюдателей, чем во время первого тура, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). "Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", - говорится в сообщении, выложенном на странице КИУ в Facebook.

Голосование началось: первые нарушения и срывы

++10.30++

Полиция получила 102 сообщения о нарушениях на выборах президента по состоянию на 10:00 воскресенья, передают Українські Новини.

++10.15++

В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о минировании избирательного участка. Как сообщает "Опора", он бросил свой рюкзак на пол и сказал, что там бомба. Слова мужчины, однако, оказались всего лишь неудачной шуткой.

++10.05++

Только один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству, пишет "Интерфакс". "Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

++10.01++

В Киеве все избирательные участки открылись вовремя, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

На избирательном участке в Киеве

++9.57++

В Чернигове в день голосования расклеены листовки против Владимира Зеленского. На листовках Зеленский изображен вместе с укрывающимся в России экс-президентом Виктором Януковичем, сообщает "Чернігівщина: події і коментарі".

++9.25++

Все участковые избирательные комиссии страны получили бюллетени для голосования на втором туре выборов президента Украины. Об этом в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

++9.00++

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием. Наблюдателя пустили только после звонка в окружную избирательную комиссию. Но открытие сейфа и подсчет бюллетеней он пропустил, сообщила ОПОРА.

++08.00++

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

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