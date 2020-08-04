 Речь Лукашенко, или ″Батька″ как оплот геополитики | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 04.08.2020

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Беларусь

Речь Лукашенко, или "Батька" как оплот геополитики

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту назвал свою страну "единственным спокойным звеном в центре Евразии". Сергей Елкин знает, чья эта заслуга.

Карикатура - президент Беларуси Александр Лукашенко пытается удержать два части Запад и Восток трибуны для выступлений и говорит: Только на мне держится вся геополитика!

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