Речь Лукашенко, или "Батька" как оплот геополитики

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту назвал свою страну "единственным спокойным звеном в центре Евразии". Сергей Елкин знает, чья эта заслуга.
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В послании парламенту и народу президент Беларуси в мрачных тонах обрисовал мировую политическую и экономическую ситуацию и похвалил путь страны в борьбе с пандемией.
Белорусы привыкли к фейкам о дестабилизации ситуации в стране перед выборами, поэтому к сообщению КГБ о задержании российских наемников под Минском эксперты и политики относятся с большим скепсисом.