Реформы в Узбекистане: как гости из Ташкента просвещали немецких экспертов

Свободный английский, белые рубашки и безупречные костюмы, лэптопы со слайдами в PowerPoint и цифры, цифры, цифры - делегация из Ташкента выглядит как компания выпускников американского университета, трудоустроившаяся в международное консалтинговое агентство. На самом деле это представители трех аналитических центров Узбекистана - того самого Узбекистана, который еще пять лет назад плелся в хвосте мировых рейтингов соблюдения прав человека и не блистал инвестиционной привлекательностью. Но с приходом в конце 2016 года на должность президента Шавката Мирзиеева страна начала стремительно меняться, все больше открываясь иностранным инвесторам и ослабляя тотальный контроль за собственными гражданами.

Три года экономических реформ в Узбекистане

“Три года реформ в Узбекистане - результаты и задачи на будущее” - под таким девизом во вторник, 25 февраля, прошел круглый стол в Берлине. Место проведения - Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS); у входа в зал - глянцевые журналы Visit Uzbekistan со статьями типа “10 причин инвестировать в туризм в Узбекистан” и свеженапечатанные брошюры на английском “Информация о реформах в сфере прав человека”.

Умид Абидхаджаев

Один из гостей - Умид Абидходжаев, заместитель директора Центра экономических исследований при администрации президента Узбекистана. Он окончил частный университет в Японии и работал в токийском филиале Азиатского банка развития. Его специализация - оценка эффекта инфраструктурных инвестиций.

В прошлом году Абидходжаев вернулся на родину, чтобы, как говорит он сам, “поддержать реформы”. По его словам, Узбекистан переживает исторический период - экономика и общество проходят этап огромной трансформации. “И это уникальный шанс внести свой вклад в изменения”, - говорит Абидхаджаев. Скорость изменений впечатляет: за один только прошлый год иностранные инвестиции в экономику Узбекистана выросли более чем в три с половиной раза.

Он говорит, что цель трехдневного визита в Берлина - довести до немецких политиков, экспертов и инвесторов информацию о новых реалиях в стране, для описания которой аналитики то и дело используют неформальное словосочетание “Новый Узбекистан”.

Правительство Узбекистана хотело бы видеть больше немецких инвесторов

Информационные материалы к круглому столу о реформах в Узбекистане

Гости из Ташкента не скрывают, что правительство их страны хотело бы видеть у себя больше немецких инвесторов, и конечная цель поездки состоит именно в привлечении в Узбекистан немецких компаний. Сегодня тройка лидеров по вложениям в уставные капиталы совместных предприятий с иностранных участием выглядит так: Россия, Китай, Турция. Отсутствие среди ведущих инвесторов европейских стран объясняется, с одной стороны, историей (до 1991 года Узбекистан входил в состав СССР и Россия по-прежнему остается важнейшим внешнеторговым партнером), а с другой стороны, географией. Во-первых, китайские компании усиленно инвестируют в регионах, богатых полезными ископаемыми, а, во-вторых, Узбекистан участвует в проекте “Один пояс - один путь” (“новый шелковый путь”).

Студенты учатся за границей за счет бюджета

Как говорит Эльдор Туляков, исполнительный директор Центра “Стратегия развития” и бывший депутат узбекского парламента, не вся информация из Узбекистана доходит до немецкой аудитории и возможных инвесторов. По его словам, для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров, правительство Узбекистана создало целевые программы привлечения компетентных сотрудников в государственные структуры.

Кроме этого, на госслужбу начали приглашать граждан, живущих и работающих за границей. А для студентов был создан государственный фонд, финансирующий учебу за рубежом. Больше того: на работу в управленческий аппарат начали нанимать не-граждан, причем даже в ранге замминистра. Проблема трудоустройства и создания новых рабочих мест крайне актуальна. Узбекистан очень “молодая” страна, и каждый год на рынок труда в поисках работы выходят около 600 тысяч человек, каждому из которых нужно найти себе достойное применение.

Борьба с коррупцией и диалог между государством и обществом

Либерализация внутриполитической жизни - один из способов снять социальную напряженность. Гости из Ташкента подробно рассказывали о борьбе с коррупцией, развитии диалога граждан с властями, расширении полномочий парламента, и, конечно, экономических реформах - сокращении НДС с 20 до 15 процентов; снижении верхнего порога подоходного налога с 22,5 до 12 процентов, введении безвизового режима для граждан 86 стран мира и приросте въездного туризма на 26,2 процентов. А еще - про постепенный отказ от выращивания риса в целях экономии воды.

Круглый стол о реформах в Узбекистане

Как сказал Бахтиер Мустафаев, руководитель Центра стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана реформы в стране привели к “экономизации” ее внешней политики, которая стала более прагматичной и направленной на привлечение инвесторов и создание рабочих мест.

Но круглый стол о ситуации в Узбекистане не мог не затронуть и тему прав человека. Отвечая на вопрос представительницы Human Rights Watch о преградах в работе некоммерческих организаций, аналитики из Ташкента признали, что несмотря на то, что в стране действует порядка 10 тысяч НКО, некоторым общественным организациям действительно запрещена деятельность по решению суда. И в этом вопросе “правительство не всегда может оказывать давление на суд”, сказал один из экспертов.

В ответ участники круглого стола понимающе улыбнулись. И промолчали.

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