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Референдум в Крыму

В Европе и США отказались признавать итоги "референдума", который изначально считали незаконным.

Российская Федерация аннексировала Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России.

The emblem of the European Union on the carpet at the (Small) Chamber at the European Court of Human Rights, ECHR, in Strasbourg, France, on October 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы? 26.07.2021

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.

Крым пять лет спустя: почему ФРГ никогда не признает полуостров частью России (18.03.2019) 18.03.2019

Политики и эксперты в Берлине уверены: вхождение Крыма в состав России является нарушением международного права и не будет признано мировым сообществом.

Почему буксует процесс по делу экс-президента Украины Януковича (02.05.2018) 02.05.2018

3 мая в Киеве пройдет очередное слушание по делу о госизмене Виктора Януковича. На прошлом заседании суд неожиданно принял решение о переходе к судебным дебатам, после которых ожидается решение.
ARCHIV - Teilnehmer einer rechten Demonstration marschieren am 16.01.2015 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) am 70. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder kommen Rechtsextreme zu Kundgebungen und Demonstrationen zusammen. Die Zahl dieser Veranstaltungen ist in Sachsen-Anhalt zuletzt stark gestiegen. Die Linke fordert einen stärkeren Gegenprotest. (zu dpa «Deutlich mehr rechtsextreme Demonstrationen in Sachsen-Anhalt» vom 12.02.2017) Foto: Jens Schlueter/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зачем Кремлю европейские крайне правые? 02.02.2018

Политолог Антон Шеховцов из австрийского института IWM объяснил в интервью DW, какие цели преследуют в России, приглашая европейских крайне правых на выборы или в телестудии.
Küste mit Stränden und Hotels, Jalta, Halbinsel Krim, Ukraine

Комментарий: Крым - не бутерброд, его можно и отдать 23.06.2016

Крым может превратиться в источник постоянного напряжения между Россией и Украиной. Что должно произойти, чтобы Москва вернула полуостров Киеву? Мнение социолога Игоря Эйдмана.
A billboard calling people to vote in the upcoming referendum is seen in the Crimean capital Simferopol on March 14, 2014. The referendum set for Sunday March 16 is to decide whether Crimea will become part of Russia. (Foto: picture alliance)

Мифы и реальность при аннексии Крыма - взгляд два года спустя 16.03.2016

Непризнанному в мире референдуму о присоединении Крыма к России в 2014 году предшествовала массированная пропаганда. DW решила вспомнить ее основные тезисы и проверить их.
Bildunterschrift:BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 01: Foreign Secretary Philip Hammond speaks at the Conservative party conference on October 1, 2014 in Birmingham, England. This is the last day of the yearly four day conference. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

МИД Великобритании: Россия должна вернуть Крым Украине 22.03.2015

Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил, что референдум в Крыму противоречил международному праву и призвал Россию вернуть полуостров Украине.
16.03.2015 * Ukrainian President Petro Poroshenko and German Chancellor Angela Merkel address a news conference following talks at the Chancellery in Berlin March 16, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS)

Меркель: Германия никогда не признает аннексию Крыма 16.03.2015

Референдум в Крыму противоречил международному праву, и Запад об этом не забудет, заявила канцлер ФРГ во время первого визита Порошенко в Берлин.
Stichworte: Simferopol, Krim, Referendum, Ukraine, Wahlplakate Bildbescheibung: Werbung für den Beitritt zu Russland auf den Strassen von Simferopol Auf dem Plakat, der nur auf Russisch ist (Bild 702) ist zu lesen: „16. März. Das Referendum. Krim. Russland. Frühling“

Генсек Совета Европы признал новый референдум в Крыму "невыполнимым" 31.12.2014

Турбьерн Ягланд заявил, что никто не готов к проведению нового референдума в Крыму по поводу присоединения к РФ. Он предлагает искать "прагматичные решения" в нынешних условиях.
Ukrainian soldiers take position at a checkpoint near the eastern Ukranian city of Slavyansk on May 13, 2014. Europe stepped up diplomatic efforts to resolve the crisis in Ukraine Tuesday, with the German foreign minister in Kiev pushing authorities and pro-Moscow rebels to come together at the negotiating table. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Киеву придется выбирать из двух зол 13.05.2014

Бои и псевдореферендум на востоке Украины. Новые санкции ЕС против поджигателей конфликта в России и в Крыму. И все-таки решение возможно. Важную роль играет Киев, считает Инго Маннтойфель.
Ein Mann posiert am 16.03.2014 mit einer Russland-Fahne an der Bucht in Sewastopol, Ukraine. Im Hintergrund ein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte. Mehr als 1,8 Millionen Krim-Bewohner aufgerufen, in einem Referendum über den Anschluss an Russland abzustimmen. Foto: Hannibal dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Опрос: Большинство армян поддерживают аннексию Крыма Россией 30.04.2014

Большинство жителей Армении поддерживают референдум в Крыму и аннексию полуострова Россией. Таковы итоги опроса, проведенного в республике в апреле организацией Gallup International.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, l) und der Regierungschef der Ukraine, Arseni Jazenjuk, reichen sich am 22.03.2014 im Amtssitz des Ministerpräsidenten in Kiew die Hände. Foto: Michael Gottschalk/dpa (zu dpa Steinmeier in die Ukraine aufgebrochen - Besuch in Kiew und Donezk vom 22.03.2014, bestmögliche Qualität)

Штайнмайер обвинил Россию в попытке раскола Европы 22.03.2014

Министр иностранных дел ФРГ назвал референдум в Крыму нарушением международного права.
Abstimmung in einem Wahllokal im Zentrum von Simferopol am 16.3.2014 beim Krim-Referendum Foto: DW/Andreas Brenner , 16.3.2014 in Simferopol (Krim)

Венецианская комиссия подтвердила незаконность референдума в Крыму 22.03.2014

Венецианская комиссия повторно признала референдум в Крыму нелегитимным. Консультативный орган Совета Европы расценил голосование на полуострове как противоречащее конституции Украины.
Thema Wie reagiert die ukrainische Diaspora in Spanien auf die Lage in der Ukraine, die unser Korrespondent in Madrid Wiktor Tscherezki gestern gemacht. hat. Auf den Bildern sind eine Demonstration der ukrainern, die in Spanien leben (02204), und ukrainische Aktiviste Konstantin Tratschuk (02079), Igor Fedtschak (02196) und Iwan Wowk. Schlüsselworter: Spanien, ukrainische Diaspora, eine Demonstration.

Крымский кризис расколол украинскую диаспору в Испании 18.03.2014

Происходящее в Крыму по-разному оценивается представителями украинской диаспоры в Испании. И, как выяснила DW, крымский вопрос - не единственный, волнующий их в эти дни.
People wave Russian and Crimean flags as they wait for the announcement of preliminary results of today's referendum on Lenin Square in the Crimean capital of Simferopol March 16, 2014. Crimeans voted in a referendum on Sunday on whether to break away from Ukraine and join Russia, with Kiev accusing Moscow of pouring forces into the peninsula and warning separatist leaders the ground will burn under their feet. REUTERS/David Mdzinarishvili (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ELECTIONS)

Япония вводит санкции в отношении России 18.03.2014

Япония не признает референдум в Крыму и вводит санкции в отношении России. Речь идет о приостановлении переговоров о визах и инвестициях.
Stichworte: Simferopol, Krim, Referendum, Ukraine, Militär Bildbescheibung: ein Militärfahrzeug im Zentrum von Simferopl

Великобритания и Франция подвергли жесткой критике референдум в Крыму 17.03.2014

Великобритания и Франция не признают референдум в Крыму и его результаты. Об этом сообщили в Лондоне и Париже.
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