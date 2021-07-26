Референдум в Крыму

В Европе и США отказались признавать итоги "референдума", который изначально считали незаконным.

Российская Федерация аннексировала Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России.