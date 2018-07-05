Рестораны без табака - опыт Германии

В июле 2008 года Тюрингия и Северный Рейн - Вестфалия последними из федеральных земель ввели у себя новые на тот момент законы о курении в ресторанах и барах. С тех пор в Германии курить в местах общепита в принципе запрещено, но в разных землях действуют правила различной строгости. Они варьируются от полного запрета в Баварии до полной свободы курить в определенных заведениях в Берлине, куда приходят специально для того, чтобы подымить, и вход в которые разрешен только лицам старше 18 лет. Некоторые рестораны имеют отдельные изолированные помещения для курильщиков.

Даже если в отдельных местах над ресторанными столиками и сегодня еще вьется синеватый табачный дымок, люди в Германии намного лучше защищены от сигарет, чем еще 10 лет тому назад. Теперь в баре можно посидеть, не вдыхая при этом ядовитый угарный газ и не пропитываясь до костей зловонным никотиновым запахом. Но насколько эффективно повлиял запрет на общее состояние здоровья жителей Германии? Как мораторий на никотин за десять лет изменил самочувствие всего немецкого общества?

Нынешние подростки реже начинают курить

Эффект от запрета курения в местах общественного питания огромен, утверждает Катрин Шаллер (Katrin Schaller), эксперт по профилактике раковых заболеваний в Немецком центре онкологических исследований в Гейдельберге. "Благодаря закону в обществе изменилось отношение к курению", - отмечает она. Теперь курильщики должны выходить из ресторанов на улицу или искать для перекура соответствующим образом обозначенные места в общественном пространстве. Имидж и статус курильщика в Германии, поясняет эксперт, поменялись в корне, и прежде всего, в сознании молодых людей. Курение сегодня считается не правилом, а скорее исключением, резюмирует Катрин Шаллер.

Курить на вокзалах в Германии запрещено

Запрет на курение действует не только в ресторанах. Сегодня в Германии никому и в голову не придет затянуться сигареткой на рабочем месте - а ведь еще десять лет тому назад дымили не только в корпоративных "курилках", но и непосредственно в кабинетах и офисах. Заметно реже можно увидеть никотиновый дым в кинофильмах и на телеэкране. И польза от всего этого чувствуется. Согласно актуальным опросам, до 80 процентов немцев в возрасте от 18 до 25 лет предпочитают находиться в среде без табачного дыма и запаха. "Наибольший эффект наблюдается среди подростков", - говорит Михаэла Гёкке (Michaela Goecke), референт по профилактике зависимости в Федеральном ведомстве по популяризации здорового образа жизни. Если 20 лет тому назад курили, согласно статистическим данным, более четверти подростков в возрасте от 12 до 17 лет (28 процентов), то в 2016 году всего 7,4 процента. "Это исторический минимум. Мы надеемся, что это поколение сохранит такой настрой и в будущем", - добавляет эксперт. Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет число курильщиков сократилось в сравнении с 1998 годом вдвое - до 26 процентов.

Одних запретов мало

Связано ли это с законами 2008 года? "Конечно, не только одна причина объясняет, почему нынешние подростки не считают курение делом, достойным подражания", - отвечает Гёкке. Сразу несколько факторов произвели в сумме положительный эффект: запрет на курение, повышение цен на табачные изделия и информационные кампании, например, в школах, рассказывающие о вреде курения. Но не только подростки скептически смотрят на сигареты. Отношение к табаку меняется и среди старших поколений.

Курильная пивная в Дюссельдорфе

"Отношение к курению изменилось во всем обществе и особенно среди мужчин", - подчеркивает эксперт Федерального ведомства по популяризации здорового образа жизни Михаэла Гёкке. За последние 20 лет, по ее словам, потребление сигарет среди мужского населения Германии сократилось на пять процентов. В настоящее время в Германии курят около 30 процентов мужчин. А вот среди женщин изменений пока не произошло. В зависимости от возраста продолжают курить от 20 до 26 процентов женщин в Германии. Многие хотели бы бросить, но у них это не получается. Другие боятся прибавить в весе, отказавшись от вредной привычки.

Запрет на курение в общественных местах, действующий в Германии с 2008 года, имеет еще одно небезынтересное последствие. Курение стало феноменом скорее социально неблагополучных слоев общества. Нынешние интеллектуалы и интеллигенты спокойно обходятся без дымящейся сигареты, не видя в ней никакой полезной имиджевой нагрузки.

Запрет на курение и статистика раковых заболеваний

Повлиял ли запрет на курение в 2008 году на статистику онкологических заболеваний? Курение является в 80 процентах случаев причиной рака легких, сообщает эксперт по профилактике раковых заболеваний в Немецком центре онкологических исследований в Гейдельберге Катрин Шаллер. Курение провоцирует также появление раковых опухолей в горле, гортани и пищеводе. Из-за большой продолжительности бессимптомного периода раковых заболеваний эксперты пока еще не могут сказать, помогает ли запрет на курение в борьбе с раком.

А вот положительное влияние антитабачного закона на статистику инфарктов видно уже сегодня. В организме человека, бросившего курить, регенерируется в первую очередь сердечно-сосудистая система, поясняет Катрин Шаллер. Не только у заядлых курильщиков, переставших курить, но и у людей, вдыхавших табачный дым пассивно. В Бремене были опубликованы данные одного исследования, которое показывает, что количество поступлений в больницу с диагнозом "инфаркт миокарда" в первые месяцы после введения запрета на курение заметно снизилось.

Пострадали в Германии от введения запрета на курение в общественных местах разве что некоторые владельцы традиционных пивных, в которых собираются местные завсегдатаи, чтобы в тесном кругу пить много алкоголя и курить много сигарет. Как говорит владелец одной такой пивной в федеральной земле Тюрингия, где курильщикам еще можно дымить в ресторанах в изолированных помещениях, без комнаты для курильщиков он работал бы себе в убыток. Даже концерты живой музыки и телевизоры во время футбольного чемпионата не собирают в пивной столько клиентов, сколько раньше собирал табачный дымок.

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Курить или не курить? Хотите знать, что с вами будет? Никотиновая зависимость не возникает на пустом месте, но охотно заполняет вакуум. Не любите парадоксов? Тогда не слушайте наших вредных советов, но знайте: никотин не оставляет выбора. Ваша жизнь с никотином предсказуема, как чума! Боитесь неопределенности, курите и дальше! И диагнозом вашим будут рак, эмфизема, инфаркт или инсульт. Хотите испытать судьбу?

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Курить или не курить? Всегда на взводе Никотин нейтрализует нервозность? А помните, как после воздержания сигарета в буквальном смысле сбивает вас с ног и вызывает дрожь по всему телу? Все правильно: уровень стресса, который, возможно, был минимальным до поступления в кровь ядовитых веществ, возрастает в несколько раз еще до того, как рассеется табачный дым. Попробуйте выкурить целую пачку - эффект ошеломляющий!

Курить или не курить? В центре внимания Хотите, чтобы на вас обращали внимание? Не вынимайте сигарет изо рта, и от вас не оторвут глаз: кожа дряблая, в морщинах, пепельного цвета, с красными прожилками и пигментными пятнами, зубы желтые, десны обнаженные, на голове - три волосинки. В табачном дыме содержится более 4 тысяч химических веществ, в том числе токсины, которые безотказно состарят вас раньше времени.

Курить или не курить? Надежный контрацептив Вы не хотите иметь детей? Курите до посинения - и вашу жизнь никогда не омрачат детские смех и слезы: сигаретный дым разрушительно воздействует на репродуктивную систему и половые органы. У женщин повышается риск выкидышей, преждевременных родов и мертворождения. У курящих мужчин чаще наблюдаются проблемы с потенцией, а также - низкое количество сперматозоидов.

Курить или не курить? Капиталовложение Не знаете, на что потратить деньги? Курите сигареты блоками - и ваши финансы будут таять стремительнее, чем туберкулезный больной: умножьте стоимость сигарет за сутки на 30, а затем - еще на 12, и вы узнаете, сколько вы вкладываете в никотин ежегодно! Стоимость табачных изделий неуклонно растет, соответственно будут только возрастать и ваши никотиновые капиталовложения.

Курить или не курить? Наедине с собой Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.

Курить или не курить? Молчание либидо Вас раздражают домогательства партнера? Приучите его к табаку - и вы оба станете неспособными к страсти и равнодушными к удовольствию. Кровь курильщика, густая и плохо насыщенная кислородом, с трудом добирается до половых органов, а недостаток эстрогена и тестостерона отключает желание. Дефицит гормонов провоцирует нервозность и депрессивность, что накладывает отпечаток и на поведение в постели.

Курить или не курить? Воспитание силы воли У вас твердый характер? Попробуйте бросить курить - и ваша железная воля сломается о никотин быстрее, чем карандаш в руке отчаявшегося поэта: никотин, по оценке экспертов, вызывает зависимость, как героин и кокаин. Никотину требуется всего восемь секунд для того, чтобы добраться до мозга. И даже после полного вывода токсинов из организма, мозг реагирует на соблазн...

Курить или не курить? Ваш выбор? И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать. Автор: Элла Володина

