"Репортеры без границ" раскритиковали закон об изоляции Рунета

Правозащитная организация "Репортеры без границ" раскритиковала вступающий в силу с 1 ноября российский закон об автономном интернете. Новая норма, направленная на обеспечение устойчивой работы Рунета при его отключении от глобальной сети, является "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией", говорится в распространенном в четверг, 31 октября, в Берлине, заявлении.

"Этот закон представляет собой попытку поднять на новую ступень интернет-цензуру в России. Он подтверждает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей инфраструктурой Сети, чтобы при необходимости перекрыть потоки цифровой информации", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr).

Серьезная угроза свободе интернета

По его словам, новый закон показывает, сколь высока степень угрозы свободе интернета в России. При этом в заявлении указывается, что важнейшим следствием закона будет централизация контроля и фильтрации информационного трафика: эти функции отныне будут выполнять не провайдеры, а спецслужбы и Роскомнадзор.

В случае "угрозы безопасности", которая в законе никак не определена, будут приниматься меры по блокировке контента. Право принятия решения о том, что будет считаться угрозой и как на нее реагировать, закон полностью предоставляет правительству, отмечается далее.

Закон нарушает свободу слова и СМИ в интернете

"Таким широким и расплывчато сформулированным правом на крайне масштабные, непрозрачные и неконтролируемые меры правительства закон нарушает критерии свободы мнений и защиты частной сферы, которые следуют из взятых на себя Россией обязательств в области прав человека", - указали правозащитники. По их мнению, новый закон угрожает свободе слова и СМИ, а также анонимности в интернете и создает новые возможности слежки в Сети.

Одновременно в документе отмечается, что пока неясно, насколько реализуемы планы Москвы с технической точки зрения. Провайдеры опасаются масштабных перебоев интернет-трафика, а Счетная палата заявляет о колоссальных расходах, которые понесет бюджет в связи с данным проектом, напомнили далее "Репортеры без границ".

Закон об изоляции Рунета

Законопроект об изоляции российского сегмента интернета 16 апреля был принят в третьем чтении Госдумой, а 22 апреля был одобрен Советом Федерации. Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, призван создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа".

В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Помимо создания независимой инфраструктуры, закон об изоляции Рунета определяет правила маршрутизации трафика. Документ рекомендует минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи. Согласно принятому закону, будут созданы трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

В России к новому закону относятся неоднозначно. Его критики опасаются, что он создаст условия для тотальной цензуры в интернете. В различных городах России прошли акции протеста против изоляции российского сегмента интернета.

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