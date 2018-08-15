 ″Репортеры без границ″ насчитали 389 журналистов за решеткой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2019

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Мир

"Репортеры без границ" насчитали 389 журналистов за решеткой

В 2019 году количество лишенных свободы из-за их профессиональной деятельности журналистов выросло на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Заклеенный клейкой лентой крест накрест рот - символ несвободы слова

389 журналистов и других медийных работников находятся в местах лишения свободы, оказавшись там из-за своей профессиональной деятельности, сообщается в ежегодном отчете международной организации "Репортеры без границ" о ситуации со свободой слова и СМИ в мире, обнародованном во вторник, 17 декабря.

Контекст

Нападения на журналистов остаются острой проблемой для Украины. На фоне обвинений в бездействии депутаты Верховной рады проведут слушания по безопасности работников СМИ. (05.11.2019)

С помощью нового закона российские власти пытаются поднять на новый уровень цензуру в интернете, заявили правозащитники. (31.10.2019)

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета, совершенного 20 июля в центре Киева, продвигается медленно. Коллеги убитого заявляют, что преступникам не удалось их запугать. (31.08.2016)

Как уточняется в тексте, это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Почти половина из оказавшихся за решеткой поделена между тремя странами: Китаем, Египтом и Саудовской Аравией. С начала года в мире были убиты 49 журналистов, причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов. Самые опасные для журналистов страны 2019 года - это Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.

Кроме того, 57 медийных работников были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести. Как подчеркивается в отчете, контролирующие территории на востоке Украины сепаратисты относятся к тем, кого берут в заложники, как к заключенным, обвиняемым в тяжелых преступлениях, которых подвергают соответственно тяжелым наказаниям.

По словам председателя правления "Репортеров без границ" Михаэля Редиске (Michael Rediske), "большое количество лишенных свободы журналистов и журналисток в Китае, Египте и Саудовской Аравии - это доказательство того, что эти страны все дальше закручивают гайки репрессий". Отчет организации включает в себя тщательно собранную и проверенную информацию за период от 1 января до 1 декабря 2019 года.

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    Жертвы во имя свободы печати

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  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

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  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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