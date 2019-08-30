 ″Репортеры без границ″ вручили премию за свободу прессы за 2019 год | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2019

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Германия

"Репортеры без границ" вручили премию за свободу прессы за 2019 год

Вечером 12 сентября в Берлине состоялась церемония вручения ежегодной премии международной правозащитной организации "Репортеры без границ". Лауреатами стали три человека.

Логотип организации Репортеры без границ

Вечером в четверг, 12 сентября, в Берлине состоялась торжественная церемония вручения премии за свободу прессы, ежегодно присуждаемая международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". С 1992 года ее вручают "особо смелым и независимым журналистам", чья работа "оказала значительное влияние на общество". 

В 2019 году лауреатами премии стали три женщины - мальтийская журналистка Кэролайн Маскат, блогер и журналист из Саудовской Аравии Эман аль-Нафджан и их вьетнамская коллега Фам Доан Транг.

Чем руководствовалось жюри

В организации не скрывают, что на итоговое решение жюри, главным образом, повлияли актуальные тенденции и громкие события, произошедшие за последнее время в этих странах. Тем самым "Репортеры без границ", помимо прочего, намерены оказать давление на их руководство.

Кэролайн Маскат

Кэролайн Маскат

По словам пресс-секретаря организации, решение присудить премию в категории "За отвагу" саудовской журналистке напрямую связано с убийством журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Эман аль-Нафджан по праву считается жестким критиком саудовских властей. Журналистка и блогер активно выступала за соблюдение в стране прав женщин - к примеру, за снятие запрета на вождение автомобиля, что в итоге и произошло.

Права человека во Вьетнаме и коррупция на Мальте

Что же касается представительницы Вьетнама, то ее страна до сих пор считается одной из самых репрессивных в мире: независимых СМИ здесь нет, а единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Блогер Фам Доан Транг получила премию в категории "Влияние": она активно борется за соблюдение во Вьетнаме гражданских прав.

Игорь Рудников

Игорь Рудников

С этой целью она создала два онлайн-ресурса: Luat Khoa, на котором публикуются материалы на политические и правовые темы, и англоязычный сайт The Vietnamese, призванный помочь местным журналистам объективно освещать события. "Мы хотим добиться того, чтобы свободная пресса во Вьетнаме стала реальностью", - отметила Фам Доан Транг в интервью DW. Из-за ее деятельности активистку неоднократно избивали и незаконно задерживали.

В свою очередь журналистка с Мальты, которой досталась премия в категории "За независимость", стала единственным ее лауреатом, присутствовавшим на церемонии. Ее коллегам Эман аль-Нафджан и Фам Доан Транг запрещено выезжать из своих стран.

На сегодняшний день Мальта остается одним из основных коррупционных оазисов в ЕС. В 2017 году, после убийства своей коллеги Дафне Каруаны Галиции, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны, Кэролайн Маскат создала независимую онлайн-платформу The Shift News: на ней публикуются независимые журналистские расследования.

Номинант из России - журналист Игорь Рудников

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В общей сложности на премию за свободу прессыв 2019 году претендовали 12 журналистов и СМИ из разных стран. Единственным номинантом из России стал издатель оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников, который неоднократно подвергался нападениям, связанным с его журналистской деятельностью.

В марте 2016 года на издателя  напали в центре Калининграда. Следствию не удалось найти заказчика покушения, после чего Рудников приступил к собственному расследованию. Он выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета (СК) РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева и наличия у него дорогой недвижимости.

В ноябре 2017 года Леденев обвинил журналиста в вымогательстве и издателя "Новых колес" задержали. В январе 2019 года Верховный суд РФ передал его дело в Санкт-Петербург. В середине июня суд приговорил Игоря Рудникова к 550 часам обязательных работ.

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