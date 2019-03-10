Репортаж DW: "Отключать страну от интернета - невыгодно"

Протестная акция 10 марта на проспекте Сахарова собрала более 15 тысяч участников. Во время акции никого не задержали, однако задерживали перед началом и по окончании митинга. Репортаж DW.
Около 15 тысяч человек пришли в воскресенье, 10 марта, на митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова в Москве. Его участники выступили против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был одобрен Госдумой в первом чтении.
Второе чтение законопроекта об изоляции российского сегмента интернета проведут 13 марта. Поправки позволят властям контролировать точки соединения русскоязычного интернета с внешним миром. Протестная акция была согласована с московскими властями, ее организатором является Либертарианская партия.
По призыву в Telegram
Политолог Екатерина Шульман, которая также пришла на акцию, назвала ее успехом. "Митинг был согласован с довольно широкой повесткой, отчетливо политической. В заявке было указано, что граждане собираются, чтобы выразить "несогласие с социально-политическим курсом правительства" и, в частности, с блокировкой рунета, - отметила Шульман. - То есть, это - политическое мероприятие без прикрытия хозяйственными или гуманитарными целями - с понятной, внятной оппозиционной повесткой". Успехом политолог считает и численность участников: по данным “Белого счетчика”, их было не менее 15 тысяч. "Я напомню, год назад был митинг против блокировки Telegram, на котором было тоже около 20 тысяч. Это второе удачное мероприятие Либертарианской партии, поздравим ее с этим", - сказала собеседница DW.
Власти, судя по всему, рассчитывали на меньшее число активистов. Перед рамками металлоискателей выстроилась очередь, и даже после окончания официальной части мероприятия люди продолжали проходить через рамки. Высокую численность отчасти обеспечили создатели Telegram - за три дня до митинга они разослали всем пользователям приложения сообщение с призывом поддержать акцию. "Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры", - написали в своем сообщении руководители Telegram.
"Сейчас не 37-й год"
Участники митинга скандировали "Руки прочь от интернета!", "Нам нужна свобода" и требовали люстрации. Было много самодельного креатива - плакаты "Ограниченные ограничивают", "Свобода, равенство, мемы", "Клишас на интернете - ни себе, ни людям". Один молодой человек заклеил себе рот надписью "Цензура", другой пришил к внутренней стороне пальто таблички с названиями известных интернет-сервисов и ходил так с баннером "Налетай, пока не закрыли". Был на митинге и плакат с цитатой Владимира Путина: "Сейчас же не 37 год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет".
Известный общественный деятель, председатель благотворительного фонда "Нужна помощь" и создатель интернет-ресурса "Такие дела" Митя Алешковский тоже пришел на митинг. "Классно, когда есть возможность где угодно сказать что угодно, позвонить кому угодно, жить на связи с миром. Я могу прямо отсюда позвонить на Гавайи, на Чукотку, на Северный полюс, написать сообщение, перевести деньги, - говорит он. - Именно это и двигает нас, и развивает, сохраняет нашу связь с остальным миром. Зачем нам это перерезать? Чтобы мы были суверенной замкнутой страной? Спасибо, нет”. Алешковский надеется, что сферу благотворительности блокировки интернета затронут в последнюю очередь: “Потому что мы совершаем так много для страны, и от волонтеров и фондов зависит так много людей, что должно быть невыгодно нас отключать от интернета в пересчете на деньги. С другой стороны, отключать всю остальную страну тем более не выгодно…"
Видеоблогеры испугались
Один из организаторов митинга, член Либертарианской партии России Михаил Светов, сообщил собравшимся, что ему было сложно найти спикеров среди известных пользователей интернета: "Общество боится всего, оно боится даже выйти на согласованный митинг. Мы вышли на 24 известных видеоблогеров, я им говорил, ребята, приходите, нам очень нужен голос, лидер мнения, который будет говорить от имени интернета. Вы же ни от чего не зависите, вас невозможно уволить. Вы работаете на себя. Но все они испугались сюда прийти". Он уверен, что страх и аполитичность чреваты для рунета полной потерей независимости.
Не побоялась выступить на митинге группа IC3PEAK, в последнее время известная задержаниями и запретами концертов из-за провокационного характера своих текстов. "Я теперь готова ко всему на свете... Я отсидела свой срок в интернете… Вместе с другими тебя скрутят на площади...” - пела со сцены солистка Анастасия Креслина. Многие участники митинга ей подпевали - среди них были совсем юные, возможно, несовершеннолетние. “Я хожу на все крупные оппозиционные акции уже больше года, - сказал молодой человек с синими волосами по имени Саша. - Но больше люблю несогласованные, когда ОМОН всех винтит. Эта акция скучная”.
Задержания на согласованной акции
Оценила цивилизованное отношение властей к митингующим и политолог Екатерина Шульман: "Я напомню, что в феврале был несогласованный марш матерей, где была в самом начале только одна драка и одно задержание. А потом был марш памяти Немцова - согласованный, без задержаний. Все мирно, цивилизованно, практически как в Париже”.
Сразу после того как Шульман поделилась с DW этим наблюдением, начались задержания.
Были они и до начала митинга - 15 волонтеров были задержаны с воздушными шарами, которые полиция сочла “беспилотным летательным средством”, требующим лицензии.
После выступления IC3PEAK митинг закончился, но до официально заявленного времени окончания мероприятия оставался еще час. Участники не расходились - многие из них продолжали стоять на проспекте, скандируя лозунги, а кто-то и вовсе только к этому моменту преодолел металлические заграждения и полицейский досмотр на входе. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов решили не ждать согласованного времени завершения акции. Они начали цепью вытеснять людей в сторону метро, а тех, кто отказывался уходить, очень жестко задерживали. При задержании применялись спецсредства, полицейский автозак быстро заполнился.
По информации "ОВД-Инфо", после окончания митинга были задержаны 13 человек. Некоторых из них из прямо из отделения полиции забрала скорая помощь. Двое были оставлены на ночь в отделении, несовершеннолетних забрали родители, остальных отпустили после составления протокола по статье 20.2 административного кодекса (нарушение правил проведения протестных акций).
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