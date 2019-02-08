 Рекорд: за пост президента Украины поборются 44 кандидата | Новости из Германии об Украине | DW | 08.02.2019

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Украина

Рекорд: за пост президента Украины поборются 44 кандидата

44 кандидата на пост президента Украины зарегистрировал ЦИК. Это абсолютный рекорд в истории страны - на 20 кандидатов больше, чем было в 2004 году.

На избирательном участке в Украине (Фото из архива)

На избирательном участке в Украине (Фото из архива)

ЦИК Украины в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов на пост президента Украины. Как сообщил корреспондент агентства "УНИАН", всего на данном этапе предвыборную кампанию продолжат 44 политика. Это абсолютный рекорд в современной истории Украины. Предыдущее достижение было установлено в 2004 году, когда ЦИК допустил до выборов 24 кандидата.

Социологические опросы, проводимые в Украине различными службами, сформировали тройку возможных лидеров президентской гонки. По данным агентства AFP, это - художественный руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

В течение следующего месяца все кандидаты могут оценить свои шансы в кампании и до 7 марта обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться на пост президента, чтобы вернуть 2,5 млн гривен избирательного залога. 8 марта комиссия сформирует окончательный список политиков, имена которых будут внесены в бюллетень на выборах 31 марта 2019 года.  

Зарегистрировали наблюдателей

В тот же день ЦИК зарегистрировал список официальных наблюдателей за выборами от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). В списке 18 человек, граждан России среди них нет, сообщает агентство "Украинские новости". Впрочем, список наблюдателей от этой организации может пополняться.

Контекст

Верховная рада Украины одобрила законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы. В ОБСЕ обеспокоены этой инициативой. Подробности - у DW. (07.02.2019)

Основной целью документа, поддержанного большинством депутатов Верховной рады, является минимизация рисков и угроз вмешательства России в выборы всех уровней в Украине. (07.02.2019)

Всего же, по данным на 8 февраля, в ЦИК зарегистрировались 109 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

7 февраля Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине. Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию. Озабоченность принятым законом выразило БДИПЧ ОБСЕ. МИД РФ 8 февраля заявил, что Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Украину по соображениям безопасности.

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    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

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  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

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    Автор: Дмитрий Губенко


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