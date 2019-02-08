Рекорд: за пост президента Украины поборются 44 кандидата

ЦИК Украины в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов на пост президента Украины. Как сообщил корреспондент агентства "УНИАН", всего на данном этапе предвыборную кампанию продолжат 44 политика. Это абсолютный рекорд в современной истории Украины. Предыдущее достижение было установлено в 2004 году, когда ЦИК допустил до выборов 24 кандидата.

Социологические опросы, проводимые в Украине различными службами, сформировали тройку возможных лидеров президентской гонки. По данным агентства AFP, это - художественный руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

В течение следующего месяца все кандидаты могут оценить свои шансы в кампании и до 7 марта обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться на пост президента, чтобы вернуть 2,5 млн гривен избирательного залога. 8 марта комиссия сформирует окончательный список политиков, имена которых будут внесены в бюллетень на выборах 31 марта 2019 года.

Зарегистрировали наблюдателей

В тот же день ЦИК зарегистрировал список официальных наблюдателей за выборами от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). В списке 18 человек, граждан России среди них нет, сообщает агентство "Украинские новости". Впрочем, список наблюдателей от этой организации может пополняться.

Всего же, по данным на 8 февраля, в ЦИК зарегистрировались 109 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

7 февраля Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине. Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию. Озабоченность принятым законом выразило БДИПЧ ОБСЕ. МИД РФ 8 февраля заявил, что Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Украину по соображениям безопасности.

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