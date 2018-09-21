 Рекордный рейтинг АдГ в Германии: случайность или закономерность? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 22.09.2018

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Германия

Рекордный рейтинг АдГ в Германии: случайность или закономерность?

В сентябре рейтинг партии "Альтернатива для Германии" достиг 18 процентов: правые популисты обогнали социал-демократов и теперь уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха?

Демонстрация сторонников Альтернативы для Германии в Гамбурге

Демонстрация сторонников "Альтернативы для Германии" в Гамбурге

Без малого год назад, 24 сентября 2017 года, немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в своей истории вошла в бундестаг, получив на выборах 12,6 процента голосов. Спустя 12 месяцев рейтинг АдГ составляет уже 18 процентов - таким образом, АдГ стала второй по популярности партией в стране, на один процент обогнав Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правовой медиакомпании ARD. При этом лидер списка - блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС - набрал 28 процентов: это худший результат консерваторов за весь период с момента появления опросов ARD-Deutschlandtrend в 1997 году.

Логотип СДПГ

В сентябре правые популисты из АдГ обогнали по популярности немецких социал-демократов

Рейтинг АдГ, который достиг самой высокой отметки с момента создания партии в 2013 году, нельзя назвать неожиданностью. В последние время популярность правых популистов продолжает неуклонно расти. По данным опроса Sonntagstrend, опубликованным еженедельником Bild am Sonntag в середине сентября, АдГ вышла на первое место на востоке Германии: ее рейтинг в этом регионе достиг 25 процентов. В 2019 году в трех восточногерманских землях пройдут выборы в ландтаг: популярность АдГ может существенно осложнить задачу по формированию в них правящей коалиции.

Принцип АдГ - "разделяй и властвуй"

Беатрикс фон Шторх

Беатрикс фон Шторх

В ответ на просьбу прокомментировать столь стремительный рост своей популярности лидеры АдГ неоднократно утверждали: им не нужно ничего делать, рейтинг растет сам по себе. Впрочем, куда более правдоподобным выглядит другое объяснение: всякий раз, когда между партиями правящей коалиции возникают разногласия, из этого извлекают выгоду другие политические силы - в особенности АдГ. К примеру, последний социологический опрос проводился как раз в разгар споров вокруг снятия с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen).

Как и в случае с Масеном, подобные споры обычно прямо или косвенно затрагивают тему миграции. А этот вопрос по-прежнему остается коньком АдГ, напоминает глава Института социологических исследований в Алленсбахе Ренате Кёхер (Renate Köcher).

"Заслуженное наказание за провальную политику"

В АдГ объясняют собственную популярность и слабостью правящих партий. Заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch), не скрывая сарказма, поблагодарила СДПГ в Twitter за оказанную популистам услугу. 

Демонстрация праворадикального движения Pro Chemnitz

На востоке Германии традиционно сильны ксенофобские настроения

Стоит отметить, что такого же мнения придерживаются и другие оппозиционные партии. Сопредседатель Левой партии Бернд Риксингер (Bernd Riexinger) назвал новость о 18-процентном рейтинге АдГ "заслуженным наказанием за провальную политику" правящих партий, игнорирующих нужды населения. У правительственной коалиции отсутствует стратегия, заявил лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). А зампредседателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) сформулировал эту мысль еще более четко. "В данный момент коалиция выглядит совсем глупо", - констатировал он.

Рейтинг традиционных партий продолжает падать

Между тем эксперты объясняют взлет АдГ не только промахами действующих политиков, но и общим ослаблением двух крупнейших немецких партий, до недавних пор пользовавшихся традиционной поддержкой электората - СДПГ и блока ХДС / ХСС. Партии, которые хотят охватить широкий спектр избирателей, больше не способны привлечь людей из разных социальных слоев, отмечает политолог Карстен Грабов (Karsten Grabow).

Контекст

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Похожая тенденция прослеживается не только в Германии. Во многих других странах, к примеру в Италии, традиционные партии теряют поддержку населения, что играет на руку правым популистам. Такого мнения придерживается и политолог Херфрид Мюнклер (Herfried Münkler), который считает, что концепция традиционных партий "явно устарела".

Общеевропейская тенденция

Вопрос о том, к чему это может привести в долгосрочной перспективе, пока остается открытым. Хотя в некоторых соседних странах партийная система гораздо более фрагментарна, чем в Германии, они по-прежнему остаются стабильными демократиями, отмечает Карстен Грабов. Поэтому традиционные партии должны перестать жаловаться и признать, что эту тенденцию уже невозможно повернуть вспять, полагает он.

В свою очередь Херфрид Мюнклер не согласен с таким подходом. "Мы будем с глубокой печалью вспоминать времена правления традиционных партий", - сетует политолог. Считая, что падение их популярности - это путь к гибели, он проводит параллели между нынешним периодом и Веймарской республикой в 1920-х годах, конец которой положил приход к власти в стране национал-социалистов. На этом фоне нынешние споры вокруг политики в отношении беженцев - это "легкомысленная игра с политической стабильностью", - резюмирует эксперт.

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    Автор: Александра Елкина


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