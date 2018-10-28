 Рейтинг партии Меркель обновил рекордный минимум | Новости из Германии о Германии | DW | 28.10.2018

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Германия

Рейтинг партии Меркель обновил рекордный минимум

Согласно опросу Emnid, консервативный блок ХДС/ХСС и партию СДПГ, образующие правящую коалицию, поддерживают в общей сложности всего 39 процентов избирателей.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Рейтинг возглавляемого Ангелой Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократического союза (ХДС) и его баварского партнера Христианско-социального союза (ХСС) вновь упал до рекордно низкого уровня. Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Bild социологическим институтом Emnid, если бы выборы в бундестаг состоялись в воскресенье, 28 октября, за консервативной блок ХДС/ХСС проголосовали бы менее четверти избирателей (24%). Это на один процент меньше, чем на прошлой неделе, и самый низкий показатель за все время проведения опросовEmnid.

Контекст

После выборов в Баварии правящим в Германии консерваторам и социал-демократам грозят потери и в Гессене. DW - о возможных последствиях для канцлера Меркель и ее правительства. (28.10.2018)

Партнер Ангелы Меркель по консервативному блоку понес крупные потери на выборах в Баварии. Через две недели испытание предстоит и самим христианским демократам. Не исключено, что в декабре канцлер уйдет в отставку. (14.10.2018)

По данным других социологических институтов (Infratest Dimap, Allensbach, Forsa), рейтинг ХДС/ХСС в октябре также продолжил падение, достигнув рекордно низкого уровня.

Результат партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), согласно опросу Emnid, остался на уровне прошлой недели - 15%. В то же время на один процент выросли рейтинги партии "Союз 90"/"зеленые" (20%) и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (16%), которые таким образом заняли второе и третье места соответственно. Левая партия и Свободная демократическая партия Германии, фракции которых также входят в состав бундестага, как и СДПГ, сохранили результаты предыдущего опроса - по 10 процентов.

Конец правления Меркель?

28 октября в федеральной земле Гессен проходят выборы в местный парламент (ландтаг). Согласно прогнозам, ХДС рискует опуститься с более чем 38 процентов голосов, полученных на выборах 2013 года,  до 26 процентов. Если результат партии действительно окажется низким, как в случае с ХСС и СДПГ на выборах в Баварии две недели назад, то Меркель будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря. Как отмечают наблюдатели, это может означать уход Меркель с поста канцлера, так как для нее должности председателя ХДС и главы правительства ФРГ представляются неразделимыми.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Bild am Sonntag: Результаты опроса о рейтинге немецких партий

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