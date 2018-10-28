Рейтинг партии Меркель обновил рекордный минимум

Согласно опросу Emnid, консервативный блок ХДС/ХСС и партию СДПГ, образующие правящую коалицию, поддерживают в общей сложности всего 39 процентов избирателей.
Рейтинг возглавляемого Ангелой Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократического союза (ХДС) и его баварского партнера Христианско-социального союза (ХСС) вновь упал до рекордно низкого уровня. Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Bild социологическим институтом Emnid, если бы выборы в бундестаг состоялись в воскресенье, 28 октября, за консервативной блок ХДС/ХСС проголосовали бы менее четверти избирателей (24%). Это на один процент меньше, чем на прошлой неделе, и самый низкий показатель за все время проведения опросовEmnid.
По данным других социологических институтов (Infratest Dimap, Allensbach, Forsa), рейтинг ХДС/ХСС в октябре также продолжил падение, достигнув рекордно низкого уровня.
Результат партнера ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), согласно опросу Emnid, остался на уровне прошлой недели - 15%. В то же время на один процент выросли рейтинги партии "Союз 90"/"зеленые" (20%) и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (16%), которые таким образом заняли второе и третье места соответственно. Левая партия и Свободная демократическая партия Германии, фракции которых также входят в состав бундестага, как и СДПГ, сохранили результаты предыдущего опроса - по 10 процентов.
Конец правления Меркель?
28 октября в федеральной земле Гессен проходят выборы в местный парламент (ландтаг). Согласно прогнозам, ХДС рискует опуститься с более чем 38 процентов голосов, полученных на выборах 2013 года, до 26 процентов. Если результат партии действительно окажется низким, как в случае с ХСС и СДПГ на выборах в Баварии две недели назад, то Меркель будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря. Как отмечают наблюдатели, это может означать уход Меркель с поста канцлера, так как для нее должности председателя ХДС и главы правительства ФРГ представляются неразделимыми.
Смотрите также: