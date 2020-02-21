 Рейтинг благополучия: в каких странах у детей есть будущее | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.02.2020

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Культура и стиль жизни

Рейтинг благополучия: в каких странах у детей есть будущее

Международное исследование сравнило условия жизни детей и подростков во всем мире. Лидирует Норвегия. Но и в богатых странах не все совсем благополучно.

Ни в одной из стран защита здоровья детей и их будущего не обеспечивается на должном уровне

"Есть ли будущее у наших детей?" - так называется исследование, проведенное комиссией международных экспертов по вопросам здоровья детей и подростков. Комиссия была учреждена Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и журналом The Lancet. Эксперты сравнили условия жизни в различных странах мира и пришли к выводу, что нигде защита здоровья детей и их будущего не обеспечивается на должном уровне.

"Несмотря на достигнутые за последние 20 лет успехи в области повышения уровня здоровья детей и подростков, прогресс в этой сфере замедлился, и в определенный момент начнется обратный процесс", - заявила бывший премьер-министр Новой Зеландии и сопредседатель комиссии Хелен Кларк. Учитывая показатели распространенности задержки роста и бедности, эксперты пришли к выводу, что в странах с низким и средним уровнем дохода около 250 миллионов детей в возрасте до пяти лет рискуют никогда в полной мере не реализовать свой потенциал. Однако серьезнейшей угрозой, нависшей над каждым ребенком в мире, они называют изменение климата и коммерческое давление.

Глобальный индекс детского процветания

По итогам сравнения условий жизни в разных странах комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet составила рейтинг 180 стран. За основу взяты такие параметры, как уровень детской выживаемости и детского благополучия, образование и питание, уровень доходов и состояние окружающей среды. Согласно этому рейтингу, на севере Европы дети и подростки имеют самые благоприятные условия жизни и наибольшие шансы на процветание. Возглавляет рейтинг Норвегия. В первой десятке находятся также Нидерланды (3), Франция (4), Ирландия (5), Дания (6), Бельгия (8), Исландия (9) и Великобритания (10). Также в число лидеров вошли Южная Корея (2) и Япония (7).

Норвежские фьорды

Норвегия - самая благоприятная страна для детей

Германия в Полном глобальном индексе детского процветания занимает 14-е место. Также в первой половине рейтинга стоят Израиль (24) и Эстония (27), Беларусь (35) и США (39), Китай (43) и ОАЭ (49), Туркменистан (52) и Казахстан (59), Турция (60) и Албания (69), а также Ливия (74) и Грузия (76).  Россия занимает 79-е место. Украина на 91-м. Наименьшие показатели выживания и благополучия детей отмечаются в Центральноафриканской Республике (180), Чаде (179), Сомали (178), Нигере (177) и Мали (176). 

Полный глобальный индекс детского процветания был также составлен с поправкой на выбросы CO2. При этом страны, занимавшие в общем рейтинге первые позиции, в рейтинге с учетом этого показателя оказались в хвосте списка: Норвегия - на 156-м месте, Республика Корея - на 166-м, а Нидерланды - на 160-м. Показатели выбросов CO2 на душу населения в каждой из этих стран на 210 процентов превышают поставленные ими цели на 2030 год, отмечается в докладе.

В десятку стран с наиболее высокими показатели выбросов углекислого газа попали также, в частности, Люксембург (171), Казахстан (172), США (173), Австралия (174), Саудовская Аравия (175) и Катар (180). Германия также переместилась в конец списка - на 161-е место, Россия - на 165-е. Самый низкий уровень эмиссии углекислого газа в Бурунди, Чаде и Сомали.

Как отмечается в докладе, единственными странами, которые эффективно поддерживают темпы снижения выбросов CO2 и при этом демонстрируют хорошие результаты в деле обеспечения процветания детей, являются Албания, Армения, Вьетнам, Гренада, Иордания, Молдова, Тунис, Уругвай и Шри-Ланка.

Высокие выбросы СО2 угрожают будущему всех детей

Чрезмерные выбросы углекислого газа, непропорционально большая доля которых приходится на богатые страны, ставят под угрозу будущее всех детей планеты, говорится в докладе. Если к 2100 году глобальное потепление, по прогнозам, превысит отметку в 4°C и приведет к повышению уровня мирового океана, периодам аномальной жары, распространению различных заболеваний, а также недоеданию, это будет иметь катастрофические последствия для здоровья детей.

После оползня в Гватемале

После оползня в Гватемале

"Некоторые из беднейших стран относятся к государствам с наименьшим уровнем выбросов CO2, однако последствия стремительно меняющегося климата бьют по ним сильнее всего. Улучшение условий для жизни и развития сегодняшних детей в той или иной стране не должно достигаться ценой будущего детей всего мира", - отметила Ава Колл-Сек, бывшая министр здравоохранения Сенегала и сопредседатель комиссии ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet.

Агрессивная реклама вредит здоровью детей

Эксперты особо подчеркивают угрозу для детей, связанную с рекламой вредных для здоровья продуктов питания, алкогольной и табачной продукции. В некоторых странах только по телевидению за один год дети просматривают до 30 тысяч рекламных роликов. В США за последние два года число подростков и молодых людей, охваченных рекламой электронных сигарет, выросло более чем на 250 процентов и достигло 24 миллионов.

Контекст

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Также было установлено, что агрессивная реклама нездоровой пищи и напитков ведет к росту показателей избыточного веса и распространенности ожирения среди детей и подростков. За период с 1975 по 2016 год, указывают эксперты, число детей и подростков, страдающих ожирением, увеличилось с 11 до 124 миллионов - в 11 раз.

Рекомендации экспертов

Обеспечивать нынешним детям и подросткам приемлемые условия жизни в их будущем необходимо начинать уже сейчас в срочном порядке, предостерегают эксперты. В частности, комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet рекомендует учитывать потребности детей при принятии политических решений, в скорейшие сроки снизить выбросы CO2 и ужесточить правила рекламы вредных продуктов. Эксперты призывают к созданию нового глобального движения в интересах защиты детского здоровья и будущего.

"Этот доклад показывает, что во всем мире политики слишком часто забывают об интересах сегодняшних детей и молодежи, не справляются с задачей по охране их здоровья и прав и оказываются не в состоянии сберечь для них планету, - заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. - Доклад должен стать сигналом тревоги и подтолкнуть страны к тому, чтобы вкладывать ресурсы в здоровье и развитие детей, обеспечивать учет их интересов, защищать их права и работать над построением будущего, в котором они смогут жить".

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