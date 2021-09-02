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Fitch входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.
Fitch Ratings - одно из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, наряду со Standard & Poor's и Moody's. Основано в 1913 году.
Рейтинговое агентство Fitch дает неутешительный прогноз развития экономики Афганистана. Улучшить ситуацию могут лишь иностранные инвестиции, считают эксперты.
По словам аналитиков агентства Fitch, изменение рейтинга сделано на фоне "вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и вызванного им экономического спада".
Карантинные меры могут обрушить ВВП в Евросоюзе и в США во втором квартале этого года на 7-8 процентов, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.
В Минфине РФ ожидают, что суверенный рейтинг России, вслед за Fitch, повысят другие агентства "большой тройки".
Рост политической напряженности в Великобритании из-за разногласий об условиях выхода из ЕС может привести к неупорядоченному "Брекзиту", считают эксперты рейтингового агентства.
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-", самом низком "инвестиционном" рейтинге.
Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
Аналитики отмечают продолжающийся экономический рост и снижающиеся политические риски, а также надеются, что Еврогруппа предоставит Афинам механизмы снижения долгового бремени.
Замедление инфляции, рост золотовалютных резервов и гибкий курс белорусского рубля позволяют с оптимизмом смотреть на будущее белорусской экономики. Агентство Fitch повысило рейтинг страны до "B".
Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
Кредитный рейтинг Deutsche Bank понижен агентством Fitch на одну ступень. Прогноз по нему оценивается как "стабильный".
Уровень суверенного рейтинга России остался на ступень выше "мусорного", прогноз по нему улучшен до "позитивного". Аналитики отмечают рост устойчивости экономики РФ к стрессам.
Эксперты Fitch положительно оценивают степень диверсификации экономики ФРГ и отмечают, что, несмотря на довольно высокий уровень госзадолженности, она продолжает "последовательно снижаться".
"Роснефть" получила в залог кредита Венесуэле 49,9% акций американского нефтеперерабатывающего оператора. Минфин готов вмешаться, если возникнет угроза национальной безопасности США.
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины до уровня "В-". Прогноз по украинской экономике стабильный.
Кредитное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг РФ до "стабильного". Таким образом агентство отмечает реакцию РФ на снижение цен на нефть.
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