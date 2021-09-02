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Рейтинговое агентство Fitch

Fitch входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

Fitch Ratings - одно из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, наряду со Standard & Poor's и Moody's. Основано в 1913 году.

Bildnummer: 57004207 Datum: 02.02.2012 Copyright: imago/Xinhua (120202) -- NANGARHAR, Feb. 2, 2012 (Xinhua) -- Afghan women work on a farmland in eastern Nangarhar province of Afghanistan, on Feb. 2, 2012. The overall agricultural production of Afghanistan, the backbone of the national economy, dramatically declined over the past couple of years due to drought as well as persistent fighting and instability in rural areas. (Xinhua/Safi) AFGHANISTAN-NANGARHAR-AGRICULTURE PUBLICATIONxNOTxINxCHN Wirtschaft Landwirtschaft Bauern xns x0x 2012 quer 57004207 Date 02 02 2012 Copyright Imago XINHUA Nangarhar Feb 2 2012 XINHUA Afghan Women Work ON a Farmland in Eastern Nangarhar Province of Afghanistan ON Feb 2 2012 The Overall Agricultural Production of Afghanistan The Backbone of The National Economy dramatically declined Over The Past COUPLE of Years Due to drought As Well As Persistent Fighting and in Rural Areas XINHUA Safi Afghanistan Nangarhar Agriculture PUBLICATIONxNOTxINxCHN Economy Agriculture Farmers xns x0x 2012 horizontal

Вывод войск США обвалит экономику Афганистана на 10 процентов 02.09.2021

Рейтинговое агентство Fitch дает неутешительный прогноз развития экономики Афганистана. Улучшить ситуацию могут лишь иностранные инвестиции, считают эксперты.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Fitch изменило на негативный прогноз по долгосрочному рейтингу 15 банков РФ 08.04.2020

По словам аналитиков агентства Fitch, изменение рейтинга сделано на фоне "вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и вызванного им экономического спада".

Russland, geschlossene Geschäfte und Freizeitparks

Россию из-за пандемии коронавируса ждет сокращение ВВП на 1,4 процента 03.04.2020

Карантинные меры могут обрушить ВВП в Евросоюзе и в США во втором квартале этого года на 7-8 процентов, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.
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Fitch повысило кредитный рейтинг России 09.08.2019

В Минфине РФ ожидают, что суверенный рейтинг России, вслед за Fitch, повысят другие агентства "большой тройки".
October 22, 2018 - London, England, United Kingdom - A British flag waves outside the Parliament, london on October 22, 2018. Theresa May is to tell MPs the Brexit divorce agreement with Brussels is now 95% settled, but will insist she will not accept any final deal that creates a customs border in the Irish Sea. London United Kingdom PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20181022_zaa_n230_072 Copyright: xAlbertoxPezzalix

Агентство Fitch ожидает жесткого варианта "Брекзита" 27.10.2018

Рост политической напряженности в Великобритании из-за разногласий об условиях выхода из ЕС может привести к неупорядоченному "Брекзиту", считают эксперты рейтингового агентства.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" 18.08.2018

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-", самом низком "инвестиционном" рейтинге.

2707426 09/26/2015 A worker of RN Purneftegaz, a daughter company of Rosneft, is seen here at Barsukovskoye oil field, Yamal Nenets Autonomous Area. Evgeny Biyatov/Sputnik | © picture -alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

S&P подняло рейтинг России с "мусорного" уровня 24.02.2018

Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции 16.02.2018

Аналитики отмечают продолжающийся экономический рост и снижающиеся политические риски, а также надеются, что Еврогруппа предоставит Афинам механизмы снижения долгового бремени.
In this photo taken Saturday, Aug. 28, 2017, Belarusian President Alexander Lukashenko stands in a field as he harvests potatoes in the presidential residence, outside Minsk, Belarus. (Andrei Stasevich/BelTA Pool Photo via AP) |

Fitch повысило рейтинг Беларуси 27.01.2018

Замедление инфляции, рост золотовалютных резервов и гибкий курс белорусского рубля позволяют с оптимизмом смотреть на будущее белорусской экономики. Агентство Fitch повысило рейтинг страны до "B".
1.11.2017*** Venezuela's President Nicolas Maduro holds a 100,000 bolivar note as he speaks during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela, November 1, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch прогнозируют скорый дефолт Венесуэлы 04.11.2017

Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
January 26, 2016*** A statue is seen next to the logo of Germany's Deutsche Bank in Frankfurt, Germany, January 26, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Reuters/K. Paffenbach

Агентство Fitch cнизило рейтинг Deutsche Bank 29.09.2017

Кредитный рейтинг Deutsche Bank понижен агентством Fitch на одну ступень. Прогноз по нему оценивается как "стабильный".
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России 23.09.2017

Уровень суверенного рейтинга России остался на ступень выше "мусорного", прогноз по нему улучшен до "позитивного". Аналитики отмечают рост устойчивости экономики РФ к стрессам.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Агентство Fitch оставило рейтинг Германии на высшем уровне 01.09.2017

Эксперты Fitch положительно оценивают степень диверсификации экономики ФРГ и отмечают, что, несмотря на довольно высокий уровень госзадолженности, она продолжает "последовательно снижаться".
LEMONT, IL - MARCH 8: Tanker trucks load up with fuel at a termial attached to a Citgo oil refinery March 8, 2005 in Lemont, Illinois. Gasoline prices nationwide have climbed in the past two weeks and are expected to remain above two dollars per gallon throughout the summer months. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

WSJ: Белый дом намерен помешать переходу Citgo под контроль "Роснефти" 01.09.2017

"Роснефть" получила в залог кредита Венесуэле 49,9% акций американского нефтеперерабатывающего оператора. Минфин готов вмешаться, если возникнет угроза национальной безопасности США.
A view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA, on 29 April 2010. The company issues credit ratings on the debt of public and private companies, as well as that of countries like Greece, whose sovereign debt was recently lowered to 'junk' status. EPA/JUSTIN LANE +++(c) dpa - Bildfunk+++null

Fitch улучшило рейтинг Украины 12.11.2016

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины до уровня "В-". Прогноз по украинской экономике стабильный.

This photo shows 1 State Street Plaza, home of Fitch Ratings, Sunday, Oct. 9, 2011 in New York. (AP Photo/Henny Ray Abrams) // Eingestellt von wa

Fitch повысило кредитный рейтинг РФ 14.10.2016

Кредитное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг РФ до "стабильного". Таким образом агентство отмечает реакцию РФ на снижение цен на нефть.
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