Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать

В Украине в воскресенье, 21 июля, прошли досрочные выборы в Верховную раду нового, девятого созыва. Согласно результатам обработки 20,7 процента протоколов, в украинский парламент проходят пять партий.

Пятипроцентный барьер преодолевают "Слуга народа" президента Владимира Зеленского (41,9 процента), а также "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,5 процента) во главе с сопредседателями - бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и экс-членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем.

Кроме того, в Раду войдут партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,6 процента), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (8,3 процента) бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голос" (6,3 процента) фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Из всего перечня в Раде - две новые партии: "Слуга народа", официально зарегистрированная в апреле 2016 года. Свое нынешнее название она получила в декабре 2017 года. Второй "новичок" в парламенте - "Голос", о создании которого было объявлено совсем недавно - в мае этого года. Он позиционирует себя как правоцентристская, проевропейская партия.

Юрий Бойко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко ранее уже входили в Раду восьмого созыва, представляя "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщину" соответственно.

Низкая активность избирателей

Выборы в Раду проходили по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов проходят в парламент по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 199 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Предварительные официальные результаты выборов ЦИК с учетом данных по мажоритарной системе объявит 22 июля в 10.00 мск. Окончательные итоги будут подведены 5 августа.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, проанализировав явку по всем округам, констатировала, что она не превысила 50-процентный барьер, остановившись на отметке в 49,84 процента.

В первой половине дня на юго-востоке страны голосовали несколько активнее, чем в 2014 году. На западе и в центральных областях активность, напротив, была ниже. Комментаторы объясняют это тем, что население на западе утром сначала пошло в церковь и только потом - на избирательные участки. В течение дня как Зеленский, так и Порошенко активно призывали своих сторонников мобилизоваться и все-таки проголосовать.

Перспективы новой коалиции

Одним из центральных вопросов по итогам голосования оказывается проблема формирования коалиции для получения большинства в Раде. Занимающая лидирующие позиции "Слуга народа" должна избрать себе союзников.

Как заявил в штабе партии Владимир Зеленский, он уже предложил обсудить данный вопрос лидеру "Голоса" Вакарчуку. "Это была наша инициатива", - подчеркнул Зеленский, добавив, что говорил о подобной возможности "с самого начала своей президентской кампании".

"Голос" готов к работе с новыми объединениями, если "за ними не стоят олигархи", отметил Юрчишин. При этом в партии не исключили сотрудничества с "Европейской солидарностью" Порошенко и "Батькивщиной" Тимошенко. Что касается предложения Зеленского, то "Голос" готов к переговорам и с ним, если интересы партии будут соблюдены.

При этом в "Голосе" отметили, что партия ни при каких условиях не будет формировать коалицию с пророссийскими силами, имея в виду "Оппозиционный блок". Зампред Ярослав Юрчишин полностью исключил подобный сценарий: "Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, представляющими не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта".

В свою очередь Тимошенко заявила, что "Батькивщина" может сформировать коалицию исключительно с "Голосом" или со "Слугой народа". "Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться", - подчеркнула она.

Экс-президент Украины Петр Порошенко также назвал основным возможным партнером "Европейской солидарности" партию "Голос". При этом бывший глава государства призвал все остальные парламентские партии отмежеваться от пророссийских политических сил. По его словам, стратегическая задача - "не допустить к реальной власти" "Оппозиционную платформу - За жизнь".

Зеленский видит в роли премьера "гуру экономики"

Между тем на вопрос о том, готов ли Зеленский рассматривать лидера "Голоса" как премьера, президент ответил, что этот вопрос стоит адресовать самому Вакарчуку. При этом президент, однако, выразил уверенность, что главой правительства должен стать "гуру экономики". "Мы хотим, чтобы это была независимая мощная личность со специальным образованием", - заявил президент.

Выступая сразу после объявления первых результатов экзитполов, Зеленский также пообещал, что основными приоритетами работы в ближайшее время будут "прекращение войны и борьба с коррупцией". Он добавил, что надеется на понимание России в вопросе возвращения пленных украинских моряков. "Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне так показалось" во время телефонной беседы с Путиным, сказал президент.

Первое заседание Рады - 24 августа

В партии "Слуга народа" уже анонсировали, что первое заседание Верховной рады нового созыва может пройти 24 августа - в День независимости Украины. Руководитель штаба партии Александр Корниенко назвал эту дату "красивой и символичной".

В целом обстановка на выборах царила довольно спокойная. В день голосования Нацполиция Украины завела 71 уголовное дело. Наибольшее число из них - 32 - о незаконном использовании избирательных бюллетеней, девять - о подкупе избирателей, восемь касаются заведомо ложных сообщений об угрозе гражданам. На ряде избирательных участков в Харькове и Одесской области поступали сообщения о минировании.

Новый посол Германии в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen), тем не менее, заявила DW, что Киев существенно продвинулся вперед в вопросе проведения демократических выборов.

Зампредседателя ЦИК Олег Конопольский признал, что мелкие инциденты фиксировались, однако это не влияло на ход голосования. Не обошлось и без отдельных курьезных случаев. Так, 94-летняя женщина во Львове пыталась съесть бюллетень, а Николаевской области 52-летний мужчина вышел из кабинки голым.

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