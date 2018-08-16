Режиссер Серебренников оставлен под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. В четверг, 16 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя, попросившего продлить меру пресечения для Серебренникова до 19 сентября, сообщает корреспондент DW из зала суда.

Прокуратура по-прежнему уверяет, что продлить домашний арест необходимо, поскольку режиссер может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Ранее Следственный комитет РФ (СК РФ) указывал, что сохранение имеющихся мер пресечения фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" необходимо для "реализации их права на ознакомление с материалами уголовного дела".



Адвокаты заявили о фальсификации протокола допроса



В свою очередь адвокаты Серебренникова заявили, что протокол допроса свидетельницы - бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной - был фальсифицирован. Этот протокол следствие использует, чтобы каждый раз продлевать режиссёру домашний арест. По словам защиты, в томах уголовного дела одна версия допроса, тогда как в суде следствие использует другую версию, измененную в пользу стороны обвинения. Ранее на это же указывали адвокаты Алексея Малобродского - бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра".

Серебренников: Не начать малодушничать в искусстве и жизни

Сам Кирилл Серебренников зачитал в суде свое обращение, сказав в числе прочего: "Мне постоянно говорят: "Держитесь!" Я безмерно благодарен за веру в мою порядочность и невиновность. Но хочу сказать: "Дорогие друзья, держитесь и вы". Я уже в жерновах, но я свободный человек, и буду делать все, чтобы не дать этим жерновам себя перемолоть. Важно и вам не дать себе испугаться, не начать малодушничать в искусстве и жизни. Не вести себя так, чтобы потом, когда год театра закончится, было стыдно".

"У следствия нет ничего, что бы доказывало мои намерения скрыться. Но следствию плевать на законы, - посетовал режиссер. - Я уже много раз выступал в судах и рассказывал, чем я занимался на "Платформе", какие мероприятия мы провели. Говорить правду всегда легко".

Расследование этого дела уже завершено. До 1 сентября режиссер должен ознакомиться с материалами уголовного дела, после этого их направят прокуратуре, которая примет решение о передаче дела в суд.

Дело "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года СК РФ отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.

Кроме Серебренникова по делу проходят Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. Воронова уехала за границу, ее дело выделено в отдельное производство, продюсер объявлена в международный розыск.

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