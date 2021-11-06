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Реверс газа

Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

Прокачка газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" приостановлена 06.11.2021

Прямые поставки газа из России в Германию в субботу вновь прекратились, начался реверс в обратном направлении, отмечает германский транзитный оператор Gascade.
Ukrainian SSR. Lvov Region. The Druzhba (Friendship) oil pipeline and the Bratstvo (Fraternity) gas pipeline. 1983. Photo: Alexander Gordievich +++(c) dpa - Report+++ |

Беларусь ищет альтернативу российской нефти 14.01.2020

Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Россия согласовала план реверса "грязной" нефти из Беларуси и Польши 24.05.2019

Вытеснение некондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону России начнется 27-28 мая. С территории Беларуси будет прокачано около 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.
A pressure gauge is seen at the receiving station of the oil pipeline Friendship or Druzhba in Szazhalombatta, 29 kms south of Budapest, Hungary, Monday night, Jan. 8, 2007, after the oil delivery the crude oil delivery to Hungary from Russia was halted due to a pricing dispute between Russia and Belarus. Hungarian Minister of Economics Janos Koka said he would order the release of Hungary's strategic oil reserves, enough for 90 days, if deliveries from Russia were not restarted within 24 hours. (AP Photo/MTI, Laszlo Beliczay)

Грязная нефть в "Дружбе" пока стоит, Евросоюз не беспокоится 24.05.2019

В Брюсселе следят за последствиями аварии на нефтепроводе "Дружба" и ходом ее устранения, но дополнительных мер не принимают. Тем временем в Германии выросли цены на бензин.
Russian President Vladimir Putin discuss with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (R) before a joint news conference in Budapest February 17, 2015. Putin will discuss Russian gas supplies to Hungary when he visits Budapest on Tuesday, an adviser to the Russian president said on Monday. REUTERS/Laszlo Balogh (HUNGARY - Tags: POLITICS)

Труба и реактор: с чем Путин летит в Будапешт 01.02.2017

В ходе визита в Будапешт 2 февраля президент РФ Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан обсудят совместные газовые и атомные проекты. Каковы интересы сторон, выясняла DW.
KIEV, UKRAINE - APRIL 22: A worker is seen during an educational drill against the possibility of terrorist attacks on gas pipelines in Kiev, Ukraine on April 22, 2015. The training, which took place at a gas compression station at the town of Boyarka in the outskirts of Kiev, was attended by teams of firefighters and search and rescue crews. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

"Нафтогаз": Геническ обеспечивается исключительно украинским газом 05.01.2016

По данным НАК "Нафтогаз Украины" в город Геническ, частично оказавшийся без газоснабжения из-за прекращения реверсных поставок из Крыма, никогда не поступал и не поступает газ российской добычи.
epa04260555 (FILE) A file photo dated 13 June 2013 showing CEO of Ukrainian state gas and oil company Naftogaz Andriy Kobolev during a press conference in Naftogaz headquarters in Kiev, Ukraine. Russia has stopped delivering gas to Ukraine, but the country has enough reserves until December, the country's energy company said 16 June 2014. Ukraine is asking the EU to allow a reverse flow of gas from Slovakia, Naftogaz Ukraine CEO Andriy Kobolev said. EPA/SERGEI CHIRIKOV

Глава "Нафтогаза" назвал фейком поставки российского газа в Геническ 05.01.2016

Андрей Коболев обещал, что во вторник "Нафтогаз Украина" сделает заявление по поводу поставок газа в Геническ. Распоряжение о газоснабжении города якобы отдал президент РФ Путин.
Pressure gauges at the Dashava gas storage near western Ukrainian town Stryi, Thursday, 28 May 2015. Cash-strapped Ukraine is heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for supplies to Western Europe (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Украина: Газоснабжение Геническа сорвано из-за отсутствия реверса из Крыма 04.01.2016

Прекращение электроснабжения Крыма с материковой части Украины привело к отсутствию поставок газа в Геничевск. Крымская компания "Черноморнефтегаз" начала временные поставки топлива в Геническ.
12. Feb. 2015 Ukranian president Petro Porochenko arrives ahead of the European Council Summit at the European Union (EU) Headquarters in Brussels on February 12, 2015. AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Порошенко обсудит в Брюсселе вопросы энергетики и отмены виз 20.08.2015

Президент Украины отправится в Брюссель 26-27 августа. В ходе переговоров будут подняты, в частности, вопросы безвизового режима, а также обеспечения реверса европейского газа и газового транзита через Украину.

Украина делает ставку на реверс газа из Словакии (18.08.2015) 18.08.2015

В начале августа Киев увеличил закупки газа у Братиславы на 20 процентов - до 30 миллионов кубометров в сутки. До наступления холодов Украине необходимо закачать в газохранилища еще несколько миллиардов кубов.

Самый опасный шпиль для руферов в Москве 17.08.2015

В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".

Самый опасный шпиль для руферов в Москве - DW Новости, 17.08.2015 17.08.2015

В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".
An employee turns a valve at a gas compressor station in the village of Boyarka, outside Kiev, Ukraine, in this April 22, 2015 file photo. Russia's plans to drop Ukraine as a route for pumping natural gas to Europe will still leave state-run Gazprom facing about $1 billion in annual transit fees to Slovakia and Bulgaria for years to come, analysts and industry sources say. To match UKRAINE-CRISIS/GAZPROM REUTERS/Gleb Garanich/Files

Украина с начала августа увеличила реверс газа из Европы 17.08.2015

Импорт европейского газа на Украину в июле составил 570,6 миллиона кубометров. В первой половине августа объем реверса уже достиг 439,2 миллиона кубометров.
Pressure gauges at the Dashava gas storage near western Ukrainian town Stryi, Thursday, 28 May 2015. Cash-strapped Ukraine is heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for supplies to Western Europe (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Украина и российский газ: или дешево, или никак? 02.07.2015

Украина пытается избавиться от энергетической зависимости от России. Ради этого она временно будет не закупать газ напрямую, а накапливать запасы на зиму благодаря реверсу из ЕС.
Slovakia's Prime Minister Robert Fico (L) shakes hands with his Ukrainian counterpart Arseniy Yatsenyuk (R) and Director for Energy Markets at the European Commission Klaus-Dieter Borchardt after opening the Vojany-Uzhhorod pipeline at a compressor station on Slovakia-Ukraine border in Velke Kapusany September 2, 2014. Ukraine had begun test imports of gas from Slovakia in August via an upgraded pipeline, as the country tries to secure greater energy independence from Russia. REUTERS/David W Cerny (SLOVAKIA - Tags: BUSINESS POLITICS ENERGY)

Мирек Тополанек: Проблема Европы - несовершенная газовая инфраструктура 02.07.2015

Директор по развитию и связям с общественностью словацкой компании Eustream Мирек Тополанек рассказал DW о перспективах газового рынка в Европе и реверсе газа на Украину.
epa04342902 View on a detail of of the Ukrainian booster gas compressor station, near Chervonodonetsk village, Kharkiv area, Ukraine, 06 August 2014. Ukraine increased its own gas extraction to reduce dependency from the Russian Gazprom supply. EPA/SERGEI KOZLOV

СМИ: Украина нашла способ избавиться от контракта с "Газпромом" 08.06.2015

Украина нашла шанс уйти от России как поставщика газа. Соглашение с венгерской компанией FGSZ позволяет Киеву организовать виртуальный реверс из Евросоюза.
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