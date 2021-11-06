Реверс газа

Самый опасный шпиль для руферов в Москве

В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".