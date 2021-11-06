Реверс газа

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Прямые поставки газа из России в Германию в субботу вновь прекратились, начался реверс в обратном направлении, отмечает германский транзитный оператор Gascade.
Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты.
Вытеснение некондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону России начнется 27-28 мая. С территории Беларуси будет прокачано около 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.
В Брюсселе следят за последствиями аварии на нефтепроводе "Дружба" и ходом ее устранения, но дополнительных мер не принимают. Тем временем в Германии выросли цены на бензин.
В ходе визита в Будапешт 2 февраля президент РФ Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан обсудят совместные газовые и атомные проекты. Каковы интересы сторон, выясняла DW.
По данным НАК "Нафтогаз Украины" в город Геническ, частично оказавшийся без газоснабжения из-за прекращения реверсных поставок из Крыма, никогда не поступал и не поступает газ российской добычи.
Андрей Коболев обещал, что во вторник "Нафтогаз Украина" сделает заявление по поводу поставок газа в Геническ. Распоряжение о газоснабжении города якобы отдал президент РФ Путин.
Прекращение электроснабжения Крыма с материковой части Украины привело к отсутствию поставок газа в Геничевск. Крымская компания "Черноморнефтегаз" начала временные поставки топлива в Геническ.
Президент Украины отправится в Брюссель 26-27 августа. В ходе переговоров будут подняты, в частности, вопросы безвизового режима, а также обеспечения реверса европейского газа и газового транзита через Украину.
В начале августа Киев увеличил закупки газа у Братиславы на 20 процентов - до 30 миллионов кубометров в сутки. До наступления холодов Украине необходимо закачать в газохранилища еще несколько миллиардов кубов.
В Москве суд начал рассматривать дело руферов, которые год назад якобы выкрасили звезду на шпиле одной из сталинских высоток в цвета украинского флага. Их обвиняют в том, что сделали они это из "политической ненависти".
Импорт европейского газа на Украину в июле составил 570,6 миллиона кубометров. В первой половине августа объем реверса уже достиг 439,2 миллиона кубометров.
Украина пытается избавиться от энергетической зависимости от России. Ради этого она временно будет не закупать газ напрямую, а накапливать запасы на зиму благодаря реверсу из ЕС.
Директор по развитию и связям с общественностью словацкой компании Eustream Мирек Тополанек рассказал DW о перспективах газового рынка в Европе и реверсе газа на Украину.
Украина нашла шанс уйти от России как поставщика газа. Соглашение с венгерской компанией FGSZ позволяет Киеву организовать виртуальный реверс из Евросоюза.
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