 Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2020

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Германия

Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд

В 2019 году заработные платы жителей ФРГ увеличились на 2,6 процента, тогда как потребительские цены - лишь на 1,4 процента.

Банкноты евро

Уровень реальных доходов в Германии в 2019 году вырос шестой раз подряд. В то время как показатели заработных платза прошлый год увеличились на 2,6 процента, потребительские цены выросли лишь на 1,4 процента. Тем самым реальные зарплаты за год повысились на 1,2 процента, сообщило в среду, 12 февраля, Федеральное статистическое ведомство Германии.

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В 2018 году аналогичный показатель составил 1,3 процента. "Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция прошлых лет, на протяжении которых общие суммы заработка наемных работников росли сильнее, чем потребительские цены", - говорится в заявлении ведомства.

С 2010 года рост реальных цен в Германии ежегодно составлял в среднем 1,2 процента. Эта тенденция, а также рекордный уровень занятости последних лет в значительной мере оживили экономический рост в стране.

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    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

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    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

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    Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

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    Автор: Ксения Сафронова


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