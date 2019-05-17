 РБК сообщил о доходах региональных депутатов | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

РБК сообщил о доходах региональных депутатов

Среди 4 тысяч подавших декларации за 2018 год депутатов в регионах РФ 60 получили доходы ниже прожиточного минимума, значительная часть из них - парламентарии на Северном Кавказе.

Российские рубли

По информации РБК, 60 депутатов в российских регионах задекларировали за 2018 год доходы ниже прожиточного минимума. При этом 11 из них указали нулевой доход, пишет в пятницу, 17 мая, издание, опубликованные к середине мая декларации о доходах порядка 4 тысяч парламентариев из 80 регионов.

Речь идет о трех депутатов из Северной Осетии, а также членах законодательных собраний Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Депутат Новосибирского заксобрания, указавшая отсутствие доходов за 2018 год, находится в отпуске по уходу за ребенком.

49 депутатов живут за чертой бедности

Еще 49 депутатов, согласно их декларациям, живут за чертой бедности, отмечает далее РБК. Среди них - 11 парламентариев из Дагестана и 10 - из Северной Осетии. Самый маленький годовой доход - 3 копейки - задекларирован депутатом от ЛДПР в Амурской области Сергеем Трушем.

Указание нулевых доходов - аномалия, заявил РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. "Такие депутаты - безработные по факту, - отметил он. - Есть депутаты, которые работают на оплачиваемой, постоянной основе, и те, кто работает непостоянно, и нулевой доход - это про тех, кто работает непостоянно и не имеет основного источника дохода". Как правило, нулевой заработок указывают либо те, кто объявил личное банкротство, либо обладатели больших долгов или плательщики алиментов. "Люди стараются официальный доход не показывать", - сказал Шуманов.

Контекст

Скандалы в школах, презрительные заявления региональных чиновников и провал единороссов на выборах губернаторов - звенья одной цепи, считает Александр Плющев. (23.11.2018)

Владимир Путин не простит провластным кандидатам поражение на выборах в некоторых регионах России. Публицист Федор Крашенинников о причинах и следствиях краха единоросов. (24.09.2018)

Шесть региональных депутатов получили в прошлом году доходы более одного миллиарда рублей. Больше остальных задекларировал депутат из Владимирской области Павел Антов (9,97 млрд рублей), за ним следуют Константин Струков из Челябинской области (4,46 млрд рублей) и Сергей Гусев из Белгородской области (2,83 млрд рублей).

Выше других доходы у владимирских, магаданских и камчатских депутатов

Самый высокий средний доход оказался у депутатов из Владимирской области - 273,9 миллиона рублей, что связано с высокими доходами Антова, отмечает далее РБК. На втором и третьем местах - депутаты Магаданской областной думы (156,2 млн рублей) и законодательного собрания Камчатского края (113,8 млн рублей).

В целом доходы 66 процентов региональных депутатов выросли. При этом 10 процентов парламентариев заработали в 2-10 раз больше, а 2 процента - более чем в 10 раз больше, чем в 2017 году. 33 процента депутатов получили меньшие доходы, чем в прошлом году.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: карта мира с данными по количеству женщин в парламентах

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Народные избранницы

    Первое место по количеству женщин в парламенте занимает Руанда, где 61,3% парламентариев - дамы. Такой результат объясняют полным переформатированием политики этой восточноафриканской страны после геноцида 1994 года. Из европейских стран в пятерке лидеров только Исландия с 47,6%. Россия же заняла 128 место: на 1 января 2017 года среди 450 членов Госдумы - только 71 народная избранница (15,8%).

  • Карта мира

    Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

    Женская квота

    В среднем число женщин в парламентах мира оценивается в 23,4% - то есть им принадлежит почти каждый четвертый мандат. В топ-десять кроме Руанды входят еще две африканские страны - Сенегал и ЮАР - и четыре латиноамериканские - Боливия, Куба, Никарагуа и Мексика. Этому способствовало введение женской квоты как в парламентах, так и в отдельных партиях.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 03:09

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве?

Контекст

Женщины в парламентах мира: от Руанды до России

Женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, но вот среди депутатов их по-прежнему меньшинство. Какие страны тут лидируют, и на каком место Россия - в инфографике DW. (08.03.2017)  

Ссылки в интернете

Статья РБК

Аудио- и видеофайлы по теме

Конституционный суд РФ размежевал Чечню и Ингушетию  

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России  

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве?  

Реклама

Самые читаемые

Второй полуфинал "Евровидения": рулили Лазарев и фавориты  

Расследование WADA по российскому допингу вступает в новую фазу  

США лишили Турцию торговых преференций  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно