РБК сообщил о доходах региональных депутатов

По информации РБК, 60 депутатов в российских регионах задекларировали за 2018 год доходы ниже прожиточного минимума. При этом 11 из них указали нулевой доход, пишет в пятницу, 17 мая, издание, опубликованные к середине мая декларации о доходах порядка 4 тысяч парламентариев из 80 регионов.

Речь идет о трех депутатов из Северной Осетии, а также членах законодательных собраний Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Депутат Новосибирского заксобрания, указавшая отсутствие доходов за 2018 год, находится в отпуске по уходу за ребенком.

49 депутатов живут за чертой бедности

Еще 49 депутатов, согласно их декларациям, живут за чертой бедности, отмечает далее РБК. Среди них - 11 парламентариев из Дагестана и 10 - из Северной Осетии. Самый маленький годовой доход - 3 копейки - задекларирован депутатом от ЛДПР в Амурской области Сергеем Трушем.

Указание нулевых доходов - аномалия, заявил РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов. "Такие депутаты - безработные по факту, - отметил он. - Есть депутаты, которые работают на оплачиваемой, постоянной основе, и те, кто работает непостоянно, и нулевой доход - это про тех, кто работает непостоянно и не имеет основного источника дохода". Как правило, нулевой заработок указывают либо те, кто объявил личное банкротство, либо обладатели больших долгов или плательщики алиментов. "Люди стараются официальный доход не показывать", - сказал Шуманов.

Шесть региональных депутатов получили в прошлом году доходы более одного миллиарда рублей. Больше остальных задекларировал депутат из Владимирской области Павел Антов (9,97 млрд рублей), за ним следуют Константин Струков из Челябинской области (4,46 млрд рублей) и Сергей Гусев из Белгородской области (2,83 млрд рублей).

Выше других доходы у владимирских, магаданских и камчатских депутатов

Самый высокий средний доход оказался у депутатов из Владимирской области - 273,9 миллиона рублей, что связано с высокими доходами Антова, отмечает далее РБК. На втором и третьем местах - депутаты Магаданской областной думы (156,2 млн рублей) и законодательного собрания Камчатского края (113,8 млн рублей).

В целом доходы 66 процентов региональных депутатов выросли. При этом 10 процентов парламентариев заработали в 2-10 раз больше, а 2 процента - более чем в 10 раз больше, чем в 2017 году. 33 процента депутатов получили меньшие доходы, чем в прошлом году.

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