 РБК: В РФ критическую инфраструктуру переведут на российский софт в 2021 году | Новости из Германии о России | DW | 20.05.2020

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Россия

РБК: В РФ критическую инфраструктуру переведут на российский софт в 2021 году

Госорганы, банки и другие объекты КИИ России смогут использовать иностранные ПО и оборудование только при отсутствии отечественных аналогов, пишет РБК.

Небоскребы Москва-сити

Небоскребы "Москва-сити" (фото из архива)

В России объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут с 1 января 2021 года обязать "преимущественно использовать" российское программное обеспечение (ПО), а с 1 января 2022 года - российское оборудование. Об этом сообщает РБК в среду, 20 мая, со ссылкой на проект указа президента РФ Владимира Путина, отправленный на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

К объектам КИИ относятся сети и IT-системы госорганов, научных и кредитно-финансовых организаций, предприятия оборонной, топливной и атомной промышленности, транспорта, энергетики и другие компании, поясняет РБК. По его информации, порядок перехода на отечественный софт и оборудование должно до 1 сентября утвердить правительство.

Согласно подготовленным Минкомсвязью проектам, владельцы КИИ должны согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами, говорится далее в публикации. Оставить можно будет только зарубежный софт или оборудование, не имеющие аналогов в российских реестрах, а также в тех случаях, если отечественный аналог из-за технических характеристик не подходит для установленных законом целей. Но в этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под контролем иностранных компаний.

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    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


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