Ратко Младич

Геноцид в Сребренице: почему правосудие не ведет к примирению

Спустя 25 лет после убийства тысяч мусульман в Сребренице экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Браммерц рассказал DW о том, что до сих пор мешает примирению на Балканах.