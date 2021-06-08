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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ратко Младич".
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Международный уголовный суд отклонил апелляцию Ратко Младича на приговор к пожизненному заключению за причастность к военным преступлениям в Сребренице.
В Гааге начали рассматривать апелляцию боснийско-сербского генерала Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение. 77-летний Младич добивается оправдательного вердикта.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также другие политики и представители общественности почтили память жертв произошедшей 25 лет назад резни в Сребренице.
Спустя 25 лет после убийства тысяч мусульман в Сребренице экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Браммерц рассказал DW о том, что до сих пор мешает примирению на Балканах.
В июле 1995 г. в боснийской Сребренице было совершено самое страшное военное преступление со времен Второй мировой войны. Жертвами сербских военных стали около 8 тысяч боснийцев.
Мужчины и мальчики из мусульманских семей, бежавшие в Сребреницу в июле 1995 года, имели лишь 10-процентный шанс избежать нападения сербов, счел Верховный суд в Гааге.
Хотя сербские националисты утверждают, что Ратко Младича судили "судом мести", он заслужил пожизненное заключение, считает Драгослав Дедович. Но Сербия расколота, и этот приговор нельзя воспринимать как символ надежды.
Суд в Гааге вынес приговор бывшему командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.
Нидерланды должны будут выплатить денежную компенсацию родственникам погибших, постановил суд.
Прокуроры трибунала в Гааге призвали приговорить к максимальному наказанию боснийско-сербского генерала Ратко Младича. Младич обвиняется в преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии.
Возвращение в публичное пространство бывшего лидера сепаратистов в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина) означает, что он опять нужен Кремлю, пишет Константин Эггерт специально для DW.
20 лет назад в Сребренице было совершено самое ужасное военное преступление со времен Второй мировой войны. Непризнание той трагедии является издевательством над ее жертвами, считает Беньямин Парган.
20 лет назад в боснийской Сребренице произошло массовое убийство мужчин-мусульман военизированными сербскими формированиями во главе с Ратко Младичем. Раны переживших трагедию не зажили до сих пор.
В Сербии и через 20 лет после резни в Сребренице нет единства по поводу оценки происшедшего. Для многих политиков и обычных граждан термин "геноцид" в отношении тех событий - табу.
В соответствии с уголовным кодексом Польши срок заключения экс-генерала боснийских сербов составит 25 лет вместо 35, вынесенных Гаагским трибуналом за соучастие в геноциде в Сребренице.
Родственницы жертв геноцида обвиняют государство в бездействии нидерландских миротворцев ООН в Сребренице в 1995 году, требуя возмещения ущерба и восстановления справедливости.
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