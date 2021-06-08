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Ратко Младич

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ратко Младич".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the court room in The Hague, Netherlands, Tuesday, June 8, 2021, where the United Nations court delivers its verdict in the appeal of Mladic against his convictions for genocide and other crimes and his life sentence for masterminding atrocities throughout the Bosnian war. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Международный уголовный суд оставил в силе пожизненное заключение Младича 08.06.2021

Международный уголовный суд отклонил апелляцию Ратко Младича на приговор к пожизненному заключению за причастность к военным преступлениям в Сребренице.
Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the Yugoslav War Crimes Tribunal in The Hague, Netherlands, Wednesday, Nov. 22, 2017, to hear the verdict in his genocide trial. Mladic's trial is the last major case for the Netherlands-based tribunal for former Yugoslavia, which was set up in 1993 to prosecute those most responsible for the worst carnage in Europe since World War II. (AP Photo/Peter Dejong, Pool) |

Осужденный за геноцид в Сребренице Младич добивается оправдания 25.08.2020

В Гааге начали рассматривать апелляцию боснийско-сербского генерала Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение. 77-летний Младич добивается оправдательного вердикта.
ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa: Steinmeier: Srebrenica mahnt zu Aufarbeitung und Versöhnung) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент ФРГ Штайнмайер призвал хранить память о геноциде в Сребренице 11.07.2020

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также другие политики и представители общественности почтили память жертв произошедшей 25 лет назад резни в Сребренице.

Gedenkstätte in Srebrenica Autor: Marinko Sekulic -Korrespondent der DW aus Srebrenica - Bosnien und Herzegowina

Геноцид в Сребренице: почему правосудие не ведет к примирению 11.07.2020

Спустя 25 лет после убийства тысяч мусульман в Сребренице экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Браммерц рассказал DW о том, что до сих пор мешает примирению на Балканах.

Расправа в Сребренице: воспоминания свидетелей геноцида (10.07.2020) 10.07.2020

В июле 1995 г. в боснийской Сребренице было совершено самое страшное военное преступление со времен Второй мировой войны. Жертвами сербских военных стали около 8 тысяч боснийцев.

Titel: Srebrenica-Gedenkstätte Unterschrift: Das Hauptdenkmal und der Friedhof für den Opfer von Genozid aus Srebrenica liegen in Potocari. Foto: DW/Samir Huseinovic

Суд снизил ответственность Нидерландов за резню в Сребренице 19.07.2019

Мужчины и мальчики из мусульманских семей, бежавшие в Сребреницу в июле 1995 года, имели лишь 10-процентный шанс избежать нападения сербов, счел Верховный суд в Гааге.
Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the Yugoslav War Crimes Tribunal in The Hague, Netherlands, Wednesday, Nov. 22, 2017, to hear the verdict in his genocide trial. Mladic's trial is the last major case for the Netherlands-based tribunal for former Yugoslavia, which was set up in 1993 to prosecute those most responsible for the worst carnage in Europe since World War II. (AP Photo/Peter Dejong, Pool) |

Комментарий: Приговор Младичу - монстр получил по заслугам 22.11.2017

Хотя сербские националисты утверждают, что Ратко Младича судили "судом мести", он заслужил пожизненное заключение, считает Драгослав Дедович. Но Сербия расколота, и этот приговор нельзя воспринимать как символ надежды.
THE HAGUE, NETHERLANDS - NOVEMBER 22: Former Bosnian military chief Ratko Mladic appears for the pronouncement of the Trial Judgement for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) on November 22, 2017 in The Hague, The Netherlands. UN war crimes judges at The Hague are expected to deliver a verdict on Bosnian Serb military commander Ratko Mladic, dubbed the Butcher of Bosnia today. Mladic, 74, is accused of 11 counts - which include genocide, war crimes and crimes against humanity committed by his forces during the war in Bosnia from 1992 and 1995. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению 22.11.2017

Суд в Гааге вынес приговор бывшему командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.
Allgemeine Bildbeschreibung: Die Beerdigung in Srebrenica. Anlass: Der Jahrestag des Volkermordes in Srebrenica. Im Juli 1995 Copyright: DW/M. Sekulic

Суд в Гааге возложил на Нидерланды часть вины за резню в Сребренице 27.06.2017

Нидерланды должны будут выплатить денежную компенсацию родственникам погибших, постановил суд.
Bildergalerie Internationaler Strafgerichtshof file - A handout videostill provided by ICTY shows former Bosnian Serb military commander Ratko Mladic in the court of the UN Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), in The Hague, the Netherlands, 28 January 2014. The general, Ratko Mladic, and the political boss, Radovan Karadzic, face separate trials before the UN Yugoslav tribunal (ICTY) for war crimes and crimes against humanity on genocide charges linked to the 1992-95 Bosnian conflict. EPA/ICTY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/dpa (zu dpa Srebrenica-Prozesse gegen Mladic und Karadzic vom 08.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Международном трибунале требуют пожизненного срока для Ратко Младича 07.12.2016

Прокуроры трибунала в Гааге призвали приговорить к максимальному наказанию боснийско-сербского генерала Ратко Младича. Младич обвиняется в преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии.
Self-proclaimed separatist Donetsk People's Republic's Prime Minister, Alexander Borodai (R), and rebel military chief, Igor Strelkov (L), attend a press conference in Donetsk on July 12, 2014. Thousands of panicked refugees are flooding highways and packed trains heading out of Donetsk, the main remaining rebel strongholds in eastern Ukraine, fearing attacks by government forces who lost 30 soldiers to defiant militants. AFP PHOTO / MAX VETROV (Photo credit should read MAX VETROV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Стрелков-Гиркин vs Путин? 10.06.2016

Возвращение в публичное пространство бывшего лидера сепаратистов в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина) означает, что он опять нужен Кремлю, пишет Константин Эггерт специально для DW.
Bilder von Nils Neubert, Alle aufgenommen zwischen dem 29. 06. und 03. 07. Ort: in Srebrenica / Potocari Zusammenhang ist die Berichtertstattung über das Grabfeld von Srebrenica /Potocari sowie der Chor Superar in Srebrenica Mahnmal in Potocari/Srebrenica mit den Namen der ermordeten Bosniaken und ihrem Geburtstdatum

Комментарий: Невыносимая правда о Сребренице 11.07.2015

20 лет назад в Сребренице было совершено самое ужасное военное преступление со времен Второй мировой войны. Непризнание той трагедии является издевательством над ее жертвами, считает Беньямин Парган.

Резня в Сребренице - 20 лет спустя (09.07.2015) 09.07.2015

20 лет назад в боснийской Сребренице произошло массовое убийство мужчин-мусульман военизированными сербскими формированиями во главе с Ратко Младичем. Раны переживших трагедию не зажили до сих пор.
02.07.15 Doku Srebrenica

20 лет резне в Сребренице: как сербы уживаются с термином "геноцид" 08.07.2015

В Сербии и через 20 лет после резни в Сребренице нет единства по поводу оценки происшедшего. Для многих политиков и обычных граждан термин "геноцид" в отношении тех событий - табу.
Der bosnisch-serbische General Radislav Krstic setzt sich am 2.8.2001 im Saal des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag vor der Verkündung des Urteils gegen ihn seinen Kopfhörer auf. Das Gericht verurteilte Krstic am 2.8. wegen Völkermordes im Bosnienkrieg zu 46 Jahren Haft. Der jetzt 53 Jahre alte Offizier wurde für die Vertreibung und Ermordung von mehreren tausend Moslems nach der Eroberung der UN-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995 verantwortlich gemacht. Der General habe sich für das Böse entschieden, als das von ihm befehligte Drina-Korps die Moslem-Bevölkerung von Srebrenica verfolgte und alle Männer im wehrfähigen Alter hinrichten ließ, so das Gericht. Es folgte damit der Argumentation der Anklage, erfüllte aber nicht deren Antrag auf lebenslange Haft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Der beinamputierte General nahm das Urteil mit blassem Gesicht, aber äußerlich unbewegt entgegen.

Суд в Варшаве назначил экс-генералу боснийских сербов 25 лет заключения 27.05.2014

В соответствии с уголовным кодексом Польши срок заключения экс-генерала боснийских сербов составит 25 лет вместо 35, вынесенных Гаагским трибуналом за соучастие в геноциде в Сребренице.
epa04157644 Srebrenica women arrive for a court case against the Dutch government in The Hague, Netherlands, 07 April 2014. Mothers, widows and other family members who lost husbands and sons during the 1995 Srebrenica massacre are seeking justice for the Dutch government's alleged failure to protect their loved ones. An estimated 8,000 men lost their lives when the Bosnian enclave was attacked by rebel Serbs. EPA/KOEN VAN WEEL

Фонд "Матери Сребреницы" подал иск к Нидерландам 08.04.2014

Родственницы жертв геноцида обвиняют государство в бездействии нидерландских миротворцев ООН в Сребренице в 1995 году, требуя возмещения ущерба и восстановления справедливости.
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