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Расходы на учебу

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Расходы на учебу".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

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Блокированный счет для учебы в Германии: что важно знать 29.09.2020

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С зимного семестра 2020/21 размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW.

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Что надо знать об учебе в немецком вузе 03.04.2017

Для кого-то в апреле начинается новый семестр учебы в Германии, а кто-то еще только рассматривает немецкий вуз как альтернативу. Вот несколько весомых аргументов, которые могут повлиять на решение.
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Новая стипендия для учебы и стажировки в Германии 04.04.2016

Получить диплом магистра в Германии, осуществить научный проект, обменяться опытом с немецкими коллегами - все это позволит новая стипендия DAAD и Ассоциации ведущих университетов.
ILLUSTRATION - Die Nachnamen von fünf Mietparteien stehen am 07.07.2010 in Berlin am Klingelschild einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Где студенту жить хорошо 06.10.2015

Проблема поиска доступного по цене жилья и в новом семестре актуальна. В каких немецких городах у студентов возникнут трудности, а где легче всего найти квартиру?
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Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств 10.06.2015

Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать?
ARCHIV 2014 Bildunterschrift:MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 20: Visitors take a ride on fairground rides in front of the 'Frauenkirche' towers during the opening day of the 2014 Oktoberfest on September 20, 2014 in Munich, Germany. Oktoberfest is the world's biggest beer bash and draws millions of visitors. The annual event lasts for three weeks and will open its doors on September 20. (Photo by Joerg Koch/Getty Images)

Мюнхен слезам не верит, или Как выбрать город себе по размеру 23.04.2015

Выбор вуза в Германии - лишь полдела. Ведь к нему "прилагается" и город, где предстоит прожить несколько лет. Чем плохи мегаполисы? Где студент будет чувствовать себя как дома?
Studenten der Wirtschaftswissenschaften sitzen am 15.10.2014 in einer Vorlesung an der Universität Leipzig (Sachsen). An Sachsens Universitäten und Hochschulen haben sich zum Wintersemester 2014/2015 bisher mehr als 18 500 Studienanfänger immatrikuliert. Die sächsischen Hochschulen sind auch bei Westdeutschen und Ausländern (zum Beispiel aus China) beliebt, wie die hohen Einschreibezahlen belegen. Foto: Jan Woitas

Сколько стоит магистратура в Германии? 12.02.2015

За первое высшее образование в государственных вузах Германии не взимают плату. Учеба в магистратуре может стоить денег. Во сколько она обойдется, и в каких случаях она бесплатна?
#48990416 - Frau mit Geldbeutel © Peter Atkins

Студенческий билет - подарки, льготы, скидки 28.01.2014

Учеба в Германии требует времени, нервов и денег. Чтобы уменьшить расход последних, тем самым сохранив предпоследние, нужно просто с умом использовать свой студенческий билет.
ARCHIV - Eine Studentin klebt sich am 08.11.2012 während einer Demonstration gegen Studiengebühren vor der Universität in München eine Aufkeber mit der Aufschrift «Studiengebühren - Nein Danke!» an ihre Jacke. Niedersachsen plant am 10.12.2013 im Landtag in Hannover die Studiengebühren als letztes Bundesland abzuschaffen. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Даром на пары: плата за обучение стала историей 11.12.2013

Высшее образование в Германии несколько лет было платным. Постепенно плату за учебу в вузах отменили почти везде, кроме одной-единственной земли. Теперь пал последний бастион.
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Голос за мечту: выиграй стипендию! 10.05.2013

Равенство шансов, полная прозрачность процедуры - на этих выборах демократические принципы будут соблюдены! DW рассказывает, как убедить "избирателей" и получить стипендию.