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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Расходы на учебу".
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Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С зимного семестра 2020/21 размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW.
Для кого-то в апреле начинается новый семестр учебы в Германии, а кто-то еще только рассматривает немецкий вуз как альтернативу. Вот несколько весомых аргументов, которые могут повлиять на решение.
Получить диплом магистра в Германии, осуществить научный проект, обменяться опытом с немецкими коллегами - все это позволит новая стипендия DAAD и Ассоциации ведущих университетов.
Проблема поиска доступного по цене жилья и в новом семестре актуальна. В каких немецких городах у студентов возникнут трудности, а где легче всего найти квартиру?
Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать?
Выбор вуза в Германии - лишь полдела. Ведь к нему "прилагается" и город, где предстоит прожить несколько лет. Чем плохи мегаполисы? Где студент будет чувствовать себя как дома?
За первое высшее образование в государственных вузах Германии не взимают плату. Учеба в магистратуре может стоить денег. Во сколько она обойдется, и в каких случаях она бесплатна?
Учеба в Германии требует времени, нервов и денег. Чтобы уменьшить расход последних, тем самым сохранив предпоследние, нужно просто с умом использовать свой студенческий билет.
Высшее образование в Германии несколько лет было платным. Постепенно плату за учебу в вузах отменили почти везде, кроме одной-единственной земли. Теперь пал последний бастион.
Равенство шансов, полная прозрачность процедуры - на этих выборах демократические принципы будут соблюдены! DW рассказывает, как убедить "избирателей" и получить стипендию.
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