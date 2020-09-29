Расходы на учебу

Мюнхен слезам не верит, или Как выбрать город себе по размеру

Выбор вуза в Германии - лишь полдела. Ведь к нему "прилагается" и город, где предстоит прожить несколько лет. Чем плохи мегаполисы? Где студент будет чувствовать себя как дома?