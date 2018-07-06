 Расследование отравления ″Новичком″ в Эймсбери может продлиться месяцы | Новости из Германии о Европе | DW | 06.07.2018

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Европа

Расследование отравления "Новичком" в Эймсбери может продлиться месяцы

Следователи отсматривают по делу об отравлении в Эймсбери более 1,300 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения. К следственным мероприятиям подключены около сотни детективов

Полиция пока не снимает оцепление с ряда районов в Эймсбери

Полиция пока не снимает оцепление с ряда районов в Эймсбери

Расследование отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" 44-летней жительницы Солсбери Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули из Эймсбери может занять недели, а, вероятно, и месяцы. Об этом говорится в заявлении, обнародованном британской Службой столичной полиции в пятницу, 6 июля.

Контекст

Немецкая разведка еще в 1990-х годах получила пробы яда "Новичок". Что это меняет в деле об отравлении Скрипалей? DW поговорила с британским экспертом по химоружию Ричардом Гатри. (17.05.2018)

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

В правоохранительных органах уточняют, что к следственным мероприятиям подключены около сотни детективов из Национального отдела полиции по контртеррористической безопасности, а также их коллеги из полиции графства Уилтшир на юге Англии.

Следователи идентифицировали несколько ключевых свидетелей и допросили их. Кроме того, они отсматривают более 1,300 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения.

Полицейским удалось в предварительном порядке восстановить хронологию перемещений Дон Стерджес и Чарли Роули 29 и 30 июня. Предположительно, они посетили несколько магазинов, а также побывали в Садах королевы Елизаветы в Солсбери.

Британская пара остается в критическом состоянии

Правоохранительные органы пока не снимают оцепление с ряда районов в Солсбери и Эймсбери, где побывали пострадавшие. Из соображений безопасности расследующие дело сотрудники полиции работают в спецодежде. Пока у следствия нет подтверждения, что вещество, которым отравили британскую пару, было из той же серии, что и "Новичок", примененный в случае двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Стерджес и Роули остаются в больнице в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. По данным полиции, пара подверглась "действию нервно-паралитического агента после контакта с зараженным предметом"

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  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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