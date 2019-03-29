Расследование аварий Boeing 737 Max сконцентрировано вокруг систем MCAS

Проводимое американскими специалистами расследование крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии сконцентрировано вокруг работы системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Как сообщает в пятницу, 29 марта, издание Wall Street Journal (WSJ), анализ информации, полученной с бортовых самописцев, показывает, что MCAS была включена незадолго до аварии.

Издание отмечает, что получены весомые доказательства того, что именно система MCAS ответственна за авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Выводы экспертов, изучавших материалы, предоставленные Аддис-Абебой, переданы Федеральной авиационной администрации США (FAA). Однако расследование, указывает WSJ, еще не завершено.

MCAS появилась из-за изменения конструкции самолета

Система MCAS появилась в связи с тем, что конструкторы Boeing установили на самолетах линии MAX двигатели большей мощности и большего диаметра, чем это было на предыдущей модели Boeing 737-800 NG. Конструкторам пришлось укоротить крепление двигателей, а сами турбины разместить впереди у крыла. Однако в результате поменялась аэродинамика самолета. При взлете двигатели развивают такую тягу, что самолет опасно задирает нос, и это приводит к угрозе срыва потока и сваливания машины. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и, в случае превышения последним определенного уровня, автоматически опускают нос самолета.

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился самолет индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты отмечают нарушения траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров.

Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX до окончания расследования. В свою очередь авиаконцерн заявил о разработке нового программного обеспечения, которое позволит устранить дефекты в работе MCAS.

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