 Расследование аварий Boeing 737 Max сконцентрировано вокруг систем MCAS | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Расследование аварий Boeing 737 Max сконцентрировано вокруг систем MCAS

Издание Wall Street Journal сообщило, что специалисты, расследующие крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии, получили весомые доказательства связи авиакатастрофы с работой системы MCAS.

Boeing 737 MAX

Увеличенные двигатели на модели Boeing 737 MAX грозят сваливанием самолета при взлете

Проводимое американскими специалистами расследование крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии сконцентрировано вокруг работы системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Как сообщает в пятницу, 29 марта, издание Wall Street Journal (WSJ), анализ информации, полученной с бортовых самописцев, показывает, что MCAS была включена незадолго до аварии.

Издание отмечает, что получены весомые доказательства того, что именно система MCAS ответственна за авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Выводы экспертов, изучавших материалы, предоставленные Аддис-Абебой, переданы Федеральной авиационной администрации США (FAA). Однако расследование, указывает WSJ, еще не завершено.

MCAS появилась из-за изменения конструкции самолета  

Система MCAS появилась в связи с тем, что конструкторы Boeing установили на самолетах линии MAX двигатели большей мощности и большего диаметра, чем это было на предыдущей модели Boeing 737-800 NG. Конструкторам пришлось укоротить  крепление двигателей, а сами турбины разместить впереди у крыла. Однако в результате поменялась аэродинамика самолета. При взлете двигатели развивают такую тягу, что самолет опасно задирает нос, и это приводит к угрозе срыва потока и сваливания машины. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и, в случае превышения последним определенного уровня, автоматически опускают нос самолета.

Контекст

О том, что лайнеры серии 737 MAX могу срываться в пике из-за особенностей системы предупреждения задирания носа, корпорация сообщила лишь после аварии самолета индонезийской авиакомпании. (13.11.2018)

Boeing 737 - самый востребованный самолет на планете. Его первым заказчиком была немецкая Lufthansa. Сегодня эту модель охотно закупает Россия - и обеспечивает ее титаном. (09.04.2017)

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился самолет индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты отмечают нарушения траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. 

Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX до окончания расследования. В свою очередь авиаконцерн заявил о разработке нового программного обеспечения, которое позволит устранить дефекты в работе MCAS.   

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Airbus А380

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Двухэтажный гигант

    На авиасалоне в британском Фарнборо до конца недели можно будет увидеть 99 самолетов, среди которых как новинки, вроде двухместного самолета с электродвигателями E-Fan, так и уже известные "покорители неба" - такие как внушительный Airbus А380, способный вместить более 500 пассажиров.

  • Boeing 787 Dreamliner

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Юбилейный год

    Американский Boeing отмечает в этом году 100-летний юбилей: в 1916 году Уильям Боинг, сын немецкого переселенца, зарегистрировал в Сиэтле фирму Pacific Aero Products Co. Уже через год она сменила название на Boeing. Посетителям авиашоу американцы продемонстрировали эффектный маневр - практически вертикальный взлет своего новейшего лайнера Boeing 787-9 Dreamliner.

  • Bombardier CS100

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Долгожданная премьера

    Настоящая сенсация авиасалона: после семи лет разработки канадская компания Bombardier представила полностью новый самолет. Пассажирский лайнер CS100 рассчитан на перевозку 125-145 пассажиров и считается одним из самых современных на сегодняшний день.

  • Bombardier CS100 Swiss

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Восторг пассажиров

    Самый первый самолет из новейшей модельной линейки С от Bombardier получила швейцарская "дочка" немецкой Lufthansa - авиакомпания Swiss. Самолет расходует в расчете на одного пассажира лишь 2 литра топлива на 100 км - это меньше, чем малолитражный автомобиль. А новые иллюминаторы, которые на 50 процентов больше, чем в стандартном Airbus A320, вызывают восторг у пассажиров.

  • Airbus A350

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Легче и экономичнее

    Европейский концерн Airbus представляет на авиасалоне целый ряд своих моделей, возлагая немалые надежды на получение новых контрактов на поставку. Самолет А350 - один из новейших широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, корпус которого на 50 процентов состоит из углепластика.

  • Вертолет Super Lynx 300

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    К взлету готов!

    Наряду с гражданскими самолетами на авиасалоне в Фарнборо представлены и некоторые образцы военной техники. Такие, как этот вертолет Super Lynx 300, сконструированный итальянским производителем AgustaWestland.

  • Частные самолеты в Фарнборо

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Комфорт на высшем уровне

    Мой дом, моя машина, мой самолет: Фарнборо - это не только место встречи авиастроителей с менеджерами авиакомпаний. Состоятельные клиенты также имеют возможность взглянуть на новые модели частных самолетов, и выбрать себе тот, что по душе.

  • Авиасалон Фарнборо 2016 плакат

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    На прогулку - в Фарнборо!

    Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики.

    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:51

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8 (14.03.2019)

Контекст

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики. (15.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8 (14.03.2019)  

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8?  

Made in China: китайский конкурент МС-21, Airbus и Boeing успешно совершил первый полет  

Реклама

Самые читаемые

Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"  

Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца"  

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно