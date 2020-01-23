 Рассказ бывшей узницы о медицинских опытах над детьми в Освенциме | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.01.2020

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Германия

Рассказ бывшей узницы о медицинских опытах над детьми в Освенциме

В канун 75-летия со дня освобождения Освенцима жительница Беларуси Александра Борисова поделилась с DW своими воспоминаниями о пережитом в концлагере, куда ее отправили ребенком.

Музей на месте концлагеря Освенцим: колючая проволока и сторожевая вышка

Музей на месте концлагеря Освенцим: колючая проволока и сторожевая вышка

83-летняя жительница Беларуси Александра Борисова - бывшая узница двух нацистских концлагерей, находившихся на территории современной Польши. В апреле 1944 года семилетняя Александра вместе с матерью попала в Освенцим. Их перевезли туда из концлагеря Майданек, который находился на окраине польского Люблина. В преддверии 75-ой годовщины освобождения Освенцима Александра Борисова рассказала DW свою историю.

DW: Вы помните, как прибыли в лагерь Освенцим?

Александра Борисова: Мы не знали, куда нас везут из Майданека. Но когда мы оказались на платформах в Освенциме и увидели вышки, колючую проволоку, бараки и эсэсовцев со злыми собаками, то все стало ясно.

Мне было страшно, когда накалывали номера. Было несколько столов, мы стояли в очереди, и когда мне хотели наколоть номер, я так вертела рукой, что его накололи наискосок, и я получила по лицу. Больше у нас не было ни имен, ни фамилий. Мы стали безликими.

Александра Борисова

Александра Борисова

После этого нас погнали в баню, обработали дезраствором, подстригли наголо, дали одежду и отправили в бараки. Около месяца мы находились там вместе с родителями, а потом нас разделили. В бараке (куда я попала - Ред.) было много детей разных возрастов: мы плакали, было страшно. Меня подобрали польские девочки-подростки: они взяли меня на верхние нары, где было теплее, и подкармливали.

А потом меня забрали в другой барак. В одной его части были только еврейские дети-близнецы, а в другой - мы, дети белорусских партизан. Мы носили номера с красными треугольниками - "политические". То к еврейским детям, то к нам приходили люди в белых халатах. Нас отводили в небольшую комнату в бараке. Там стояли диван и кресла, лежали блестящие инструменты и иногда появлялся голубоватый свет. Было очень страшно. И на этот диван меня клали: то на спину, то на живот, то сажали на корточки, делали уколы, а потом сажали к стене и вставляли что-то в рот, чтобы я не могла его закрыть, и глубоко туда залезали. Для меня это была страшная процедура.

Освободили меня слабую, полуслепую и покрытую корками, как отработанный материал доктора Менгеле. После войны я очень боялась медицинских манипуляций. Я жила в деревне, и фельдшер даже не делал мне прививок от инфекционных заболеваний - до того я боялась. Он знал, что я была в лагере.

- Чем вы питались в лагере и как были одеты?

 

Контекст

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- Есть хотелось постоянно, мы голодали. Нам давали баланду, а иногда по выходным - по кусочку кровяной колбасы. Давали и целый отварной овес - нам очень хотелось есть, но мы не могли его проглотить, он был очень колючий. Мы его сосали и выплевывали. Очень редко давали по четыре маленьких картошины: их мы ели с наслаждением, чтобы продлить удовольствие.

Одеты были (легко - Ред.), на ногах были колодки. В 4 утра нас выгоняли на пересчет, это длилось часами. Было очень тяжело стоять, но все стояли, будь то дождь или снег. Рядом был еврейский барак, люди прыгали от холода: я до сих пор вижу перед глазами их стриженые головы.

- Впоследствии вы вместе с другими бывшими узниками концлагерей посещали Майданек и Освенцим. Что вы почувствовали во время своей первой поездки?

- В 1989 году нам впервые организовали поездку в Майданек. Когда мы подъезжали к лагерю, все очень волновались, переживали. Мы осмотрели бараки, сохраненный крематорий. Кому-то становилось плохо. Конечно, это всегда тяжело.

Но мы нашли в себе силы простить немецкий народ. Изначально я не могла даже слушать немецкую речь. Но прошло время, сменились поколения, и нынешнее поколение не виновато в том, что делали их деды и прадеды. И мы нашли в себе силы простить. Но забыть мы не можем.

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    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

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  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

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  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:18

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

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В детстве белоруска Александра Борисова прошла через ужасы нацистских концлагерей. Будучи ребенком, она попала в Освенцим, ставший символом Холокоста. Воспоминаниями о лагере смерти она поделилась в интервью DW.

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