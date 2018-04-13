Распространяющие дезинформацию сайты ежегодно получают 235 млн долларов за рекламу

Рекламные агентства, работающие на известные бренды, ежегодно выплачивают порядка 235 млн долларов не менее чем 20 тысячам сайтов, распространяющих дезинформацию. Это следует из исследования, опубликованного в воскресенье, 22 сентября, британской некоммерческой организацией, занимающейся составлением "Глобального индекса дезинформации" (The Global Disinformation Index, GDI).
В числе крупнейших компаний, которые оказались вовлечены в подобные механизмы, - немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и базирующийся в США ритейлер канцелярских товаров OfficeMax.
В числе сайтов, которые эксперты GDI назвали источниками дезинформации, получающими доходы от рекламы концернов с мировыми именами, - www.addictinginfo.com, специализирующийся на политике, www.twitchy.com, использующийся для отслеживания провокационных комментариев в Twitter и блог www.zerohedge.com, работающий в режиме агрегатора экономических новостей.
RT попала в список
Кроме того, в перечень GDI попал англоязычный сайт www.rt.com российской государственной медиакомпании RT. Так, ученые полагают, что часть рекламного бюджета Audi напрямую поступает в российское правительственное агентство, поскольку реклама концерна появляется на этом портале, несмотря на предупреждения организаций, занимающихся мониторингом пропагандистского контента в интернете.
Как отмечают авторы исследования, компании, вероятнее всего, не подозревают о том, кому они платят за интернет-рекламу. Это происходит из-за того, что большая часть онлайн-рекламы размещается автоматически, с задействованием специального программного обеспечения. Руководство компаний-заказчиков как правило, не имеет информации о том, на каких конкретно сайтах может появиться их реклама. Они могут лишь получить уведомление о том, что рекламный материал был размещен рядом с "небезопасным для бренда" контентом.
У генераторов дезинформации - финансовые мотивы
Программный директор GDI Крейг Фэйган пояснил в комментарии DW, что "дезинформацию генерируют" игроки, руководствующиеся "разными мотивами". "Один из них - финансовый", - добавил он.
Как удалось установить DW в ходе собственного мини-расследования, на указанных сайтах также появлялась реклама и других немецких концернов, включая железнодорожного оператора Deutsche Bahn, автопроизводителя Opel, телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom, банка Postbank и книжного ритейлера Thalia.
Как стало известно ранее, согласно последним опросам, интернет-пользователи стали чаще распознавать фейки в интернете.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Реликты холодной войны
Советский истребитель МиГ
Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.
-
Реликты холодной войны
Руины советской военно-морской базы в Латвии
Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.
-
Реликты холодной войны
Брошенный танк
Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..
-
Реликты холодной войны
Советские ракеты в Польше
Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.
-
Реликты холодной войны
Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"
Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.
-
Реликты холодной войны
Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе
О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.
-
Реликты холодной войны
База советских подводных лодок в Крыму
В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?
-
Реликты холодной войны
Подземная база снабжения бундесвера
Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.
-
Реликты холодной войны
Ядерный центр в Великобритании
Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.
-
Реликты холодной войны
Убежище для номенклатуры
А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.
Автор: Наталия Королева