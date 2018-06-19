Распроданы спортивные трофеи Бориса Беккера

Завоеванные трофеи и памятные знаки бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера (Boris Becker) были реализованы за 750 тысяч евро в рамках принудительной распродажи имущества легендарного теннисиста для покрытия его долгов. В 2017 году Беккер из-за накопившихся задолженностей был признан судом в Лондоне банкротом. Распродажа части имущества должна была состояться еще год назад, однако по инициативе Беккера была приостановлена, напоминает в пятницу, 12 июля, агентство AFP.

По оценкам кризисного управляющего Марка Форда, общая сумма долгов 51-летнего Беккера может достигать 56 миллионов евро. Суммарно на продажу выставлены 82 принадлежащих бывшему теннисисту объекта. На текущую распродажу зарегистрировалось 495 участников аукциона из 32 стран. Самую большую сумму - 167 тысяч евро - предложили за точную копию серебряного кубка, врученного Беккеру как победителю Открытого чемпионата США 1989 года. При этом хотя некоторые трофеи немецкого спортсмена считаются утерянными, управляющий Марк Форд надеется их отыскать.

Ранее Беккер объявил, что пользуется дипломатическим иммунитетом, так как является атташе по спортивным, культурным и гуманитарным вопросам в Евросоюзе от Центральноафриканской республики (ЦАР). При этом в МИД самой ЦАР заявили в этой связи о подлоге. В декабре 2018 года Беккер сообщил, что более не претендует на дипломатический статус, что позволило продолжить процедуру распродажи имущества.

В рамках своей спортивной карьеры Беккер выиграл 49 турниров, среди них шесть чемпионатов "Большого шлема". За это время немецкий теннисист заработал 22 миллиона евро. К личному банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций. Сейчас Беккер работает в том числе теннисным комментатором.

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