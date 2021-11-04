Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В Гамбурге начался процесс по делу об участии гражданки Германии в террористической организации "Исламское государство".
Минобороны РФ выразило обеспокоенность о переброске военной техники Турции в сирийскую провинцию Ракка. Ранее Анкара сообщила о ракетном обстреле контролируемой ей территории на севере Сирии.
По версии прокуратуры, 36-летний сириец Мухаммед З. входил в администрацию сирийского города Ракка, занятого исламистами.
По сообщению сирийских правозащитников, в братской могиле возле Ракки находятся останки не менее двухсот человек. Среди погибших много людей, убитых террористами из "Исламского государства".
Правозащитники отмечают, что авиаудары по оплоту боевиков "Исламского государства" отчасти не были точечными, поэтому не удивительно, что в Ракке погибли сотни гражданских лиц.
Сумма в 90 миллионов евро будет направлена на восстановление пострадавших от ИГ регионов Ирака, еще 10 миллионов получат сирийские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.
Бойцы курдско-арабского альянса сообщили об установлении полного контроля над Раккой - некогда главным бастионом ИГ в Сирии. Бои за бывшую столицу "халифата" продолжались более четырех месяцев.
Столица самопровозглашенного халифата может пасть уже к позднему вечеру 16 октября. В Ракке осталось лишь около 300 непримиримых джихадистов.
Комиссия по Сирии при Совете ООН по правам человека обвинила участников сирийского конфликта в вопиющих нарушениях международного права. Ответственность за химатаку в городе Хан-Шейхун комиссия возложила на Дамаск.
Сирийская армия и союзные ей формирования находятся уже менее чем в 10 километрах от города Дейр-эз-Зор. Наступление на оплот ИГ идет сразу с трех направлений.
Курдско-арабские формирования освободили историческую часть города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".
Отряды вооруженного альянса сирийской оппозиции и курдских формирований вошли в древнюю часть сирийской Ракки. Боевики ИГ оказывали ожесточенное сопротивление.
Погибших могло быть гораздо больше - полиции удалось обезвредить две машины со взрывчаткой.
Вооруженный альянс, поддерживаемый США, закрыл боевикам ИГ последний путь к отступлению из оплота джихадистов в Сирии.
После резкой реакции России на сбитый сирийский самолет Канберра на два дня приостановила авиаудары в Сирии для оценки рисков.
Сирийский бомбардировщик, сбитый ВВС США, - последний и наиболее серьезный знак усиления роли американцев в войне в Сирии. Эта тенденция может привести США к столкновению с Россией.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact