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Ракка

ARCHIV - Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg, aufgenommen am 24.08.2016. Wegen unverhältnismäßig langer Untersuchungshaft hat das Hanseatische Oberlandesgericht einen mutmaßlichen Totschläger vorerst freigelassen. Der Haftbefehl gegen den 51-Jährigen sei am Freitag vergangener Woche aufgehoben worden, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Hamburg mit und bestätigte damit Medienberichte. (zu dpa «Mutmaßlicher Totschläger wegen zu langer U-Haft frei - Kritik der FDP» vom 12.10.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге начался процесс по делу об участии в ИГ гражданки Германии 04.11.2021

В Гамбурге начался процесс по делу об участии гражданки Германии в террористической организации "Исламское государство".

09.10.2019, Türkei, Akcakale: Rauch steigt bei einer Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien auf. Die Türkei hat eine Militäroffensive in Nordsyrien begonnen. Der türkische Präsident Erdogan bestätigte den Start per Twitter. «Unsere Streitkräfte haben zusammen mit der Syrischen Nationalen Armee im Norden Syriens die Operation Quelle des Friedens gegen die Terrororganisationen PKK/YPG und DEAS begonnen», schrieb er. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Россия сообщила о переброске Турцией военной техники в Сирию 16.03.2021

Минобороны РФ выразило обеспокоенность о переброске военной техники Турции в сирийскую провинцию Ракка. Ранее Анкара сообщила о ракетном обстреле контролируемой ей территории на севере Сирии.
ARCHIV - 17.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blick auf den Eingang zum Oberlandesgericht. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt am Montag ein Terrorprozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Dem 37-Jährigen wird nach Angaben des Gerichts unter anderem die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll als Mitglied der terroristischen Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)» auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Дюссельдорфе судят предполагаемого исламиста-функционера 15.03.2021

По версии прокуратуры, 36-летний сириец Мухаммед З. входил в администрацию сирийского города Ракка, занятого исламистами.

Left in ruins and rubbles Raqqa can now add another chapter to its heavy history as former capital of the Islamic Caliphate as a deadly trail of the religious reign is being revealed from Raqqa’s biggest mass grave: SERIES TITLE: The mass graves of Raqqa TAGS: Raqqa, Syria, post-ISIS, mass graves, al-Fukheikha NAME OF PHOTOGRAPHER: DW/Thea Pedersen DATE: 6th of February 2019 LOCATION: Al-Fukheikha, Raqqa, Syria

Возле сирийской Ракки обнаружена большая братская могила 03.07.2019

По сообщению сирийских правозащитников, в братской могиле возле Ракки находятся останки не менее двухсот человек. Среди погибших много людей, убитых террористами из "Исламского государства".
A picture taken on October 15, 2018, shows a cleared path amidst the rubble of buildings in the northern Syrian city of Raqa. - The fighting ended on October 17 last year, when the city finally fell to the Syrian Democratic Forces, which then handed it over to the Raqa Civil Council (RCC) to govern. Rights group Amnesty International estimates around 80 percent of Raqa was devastated by fighting, including vital infrastructure like schools and hospitals. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Amnesty обвинила коалицию США в гибели 1600 мирных жителей в Ракке 25.04.2019

Правозащитники отмечают, что авиаудары по оплоту боевиков "Исламского государства" отчасти не были точечными, поэтому не удивительно, что в Ракке погибли сотни гражданских лиц.
+++ Bildergalerie Syrien Befreiung von Rakka +++ A member of the Syrian Democratic Forces (SDF), backed by US special forces, stands on a building near Raqa's stadium as they clear the last positions on the frontline on October 16, 2017 in the Islamic State (IS) group jihadists crumbling stronghold. US-backed fighters battled hundreds of Islamic State group jihadists holed up in the last pockets of Syria's Raqa, as the former extremist stronghold stood on the verge of capture. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Берлин предоставит 100 миллионов евро Ираку и Сирии 17.10.2018

Сумма в 90 миллионов евро будет направлена на восстановление пострадавших от ИГ регионов Ирака, еще 10 миллионов получат сирийские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.
TOPSHOT - Members of the Syrian Democratic Forces (SDF), backed by US special forces, celebrate at the frontline in the Islamic State (IS) group jihadists crumbling stronghold of Raqa on October 16, 2017. US-backed fighters battled hundreds of Islamic State group jihadists holed up in the last pockets of Syria's Raqa, as the former extremist stronghold stood on the verge of capture. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Сирийский город Ракка полностью освобожден от джихадистов 17.10.2017

Бойцы курдско-арабского альянса сообщили об установлении полного контроля над Раккой - некогда главным бастионом ИГ в Сирии. Бои за бывшую столицу "халифата" продолжались более четырех месяцев.
24.07.2017*****Scharfschützen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) suchen am 24.07.2017 an der Front in Al-Rakka (Syrien) während Gefechten mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach einer neuen Stellung. Foto: Morukc Umnaber/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бои за сирийскую Ракку перешли в решающую фазу 16.10.2017

Столица самопровозглашенного халифата может пасть уже к позднему вечеру 16 октября. В Ракке осталось лишь около 300 непримиримых джихадистов.
11.08.2016 +++++ Civilians breathe through an oxygen mask at al-Quds hospital, after a hospital and a civil defence group said a gas, what they believed to be chlorine, was dropped alongside barrel bombs on a neighbourhood of the Syrian city of Aleppo, Syria, early August 11, 2016. Copyright: Reuters/A. Ismail

ООН: В химатаке на Хан-Шейхун виновен Дамаск 06.09.2017

Комиссия по Сирии при Совете ООН по правам человека обвинила участников сирийского конфликта в вопиющих нарушениях международного права. Ответственность за химатаку в городе Хан-Шейхун комиссия возложила на Дамаск.
27.08.2016 *** (160827) -- DAMASCUS, Aug. 27, 2016 () -- Syrian soldiers celebrate victory in the town of Daraya near Damascus, capital of Syria, on Aug. 26, 2016. In the case of the town of Daraya near Damascus, the Syrian army withdrew from the town in 2012, as the rebels there have taken control of that sprawling key area on the western rim of Damascus. Later on, the Syrian forces placed the town under a tight siege, with battles and skirmishes taking place each once in a while. State news agency SANA said both sides concluded a deal on Thursday, under which the Syrian army and government will re-assume control of Daraya, in exchange of the rebels' extraction. (/Yang Zhen) (syq) Copyright: picture-alliance/Photoshot/Y. Zhen

Армия Сирии вплотную приблизилась к Дейр-эз-Зору 04.09.2017

Сирийская армия и союзные ей формирования находятся уже менее чем в 10 километрах от города Дейр-эз-Зор. Наступление на оплот ИГ идет сразу с трех направлений.
24.07.2017*****Scharfschützen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) suchen am 24.07.2017 an der Front in Al-Rakka (Syrien) während Gefechten mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach einer neuen Stellung. Foto: Morukc Umnaber/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Курды освободили от ИГ старую часть Ракки 01.09.2017

Курдско-арабские формирования освободили историческую часть города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".
03.07.2017+++ Kurdish fighters from the People's Protection Units (YPG) run across a street in Raqqa, Syria July 3, 2017. REUTERS/Goran Tomasevic TPX IMAGES OF THE DAY

Курдские войска прорвались в центр Ракки 04.07.2017

Отряды вооруженного альянса сирийской оппозиции и курдских формирований вошли в древнюю часть сирийской Ракки. Боевики ИГ оказывали ожесточенное сопротивление.
02.07.2017 +++ Damaged buses are pictured at one of the blast sites in Damascus in this handout picture posted on SANA on July 2, 2017, Syria. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE

Более 20 человек стали жертвами теракта в Дамаске 02.07.2017

Погибших могло быть гораздо больше - полиции удалось обезвредить две машины со взрывчаткой.
FILE PHOTO: Syrian Democratic Forces (SDF) fighters hold up their weapons in the north of Raqqa city, Syria February 3, 2017. Picture taken February 3, 2017. REUTERS/Rodi Said/File Photo

Бойцы сирийской оппозиции окружили Ракку 30.06.2017

Вооруженный альянс, поддерживаемый США, закрыл боевикам ИГ последний путь к отступлению из оплота джихадистов в Сирии.
AVALON, AUSTRALIA - MARCH 03: A Joint Strike Fighter (JSF) F-35 flies during the Avalon Airshow on March 3, 2017 in Avalon, Australia. Australia's first F-35s made their public debut at the Avalon Air Show. The two Joint Strike Fighters are currently based at Luke Air Force Base in the United States, but were flown to Australia for the first time by Royal Australian Air Force. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

Австралия возобновляет участие в военной операции в Сирии 22.06.2017

После резкой реакции России на сбитый сирийский самолет Канберра на два дня приостановила авиаудары в Сирии для оценки рисков.
FILE PHOTO: An F/A-18E Super Hornet takes off from the flight deck of the aircraft carrier USS Nimitz on October 29, 2016. U.S. Navy/Seaman Weston A. Mohr/Handout/File Photo via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

Приближаются ли Россия и США к конфронтации в Сирии? 21.06.2017

Сирийский бомбардировщик, сбитый ВВС США, - последний и наиболее серьезный знак усиления роли американцев в войне в Сирии. Эта тенденция может привести США к столкновению с Россией.
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