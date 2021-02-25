Ракетный комплекс "Искандер"

Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы

Россия уже не первый год нарушает договор о РСМД, заявил DW министр иностранных дел Литвы Линкявичюс. По его словам, необходимы меры, которые принудят все стороны соблюдать соглашение.