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Ракетный комплекс "Искандер"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ракетный комплекс Искандер".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

FILE - This undated file photo provided Tuesday, Sept. 19, 2017, by Russian Defense Ministry official web site shows a Russian Iskander-K missile launched during a military exercise at a training ground at the Luzhsky Range, near St. Petersburg, Russia. President Vladimir Putin rejected the U.S. claim that Russia violated the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty by developing a new cruise missile, saying that Russia has other weapons that can do the job. (Russian Defense Ministry Press Service via AP/File) |

Минобороны РФ ответило на упреки премьера Армении в неэффективности "Искандеров" 25.02.2021

Минобороны РФ заявило, что ракетные комплексы "Искандер" не применялись в конфликте в Карабахе осенью 2020 года, и допустило, что Пашиняна "ввели в заблуждение".
Eine Kurzstreckenrakete vom Typ «Iskander» wird am 201.10.2011 während einer Truppenübung in der Region St. Petersburg in Stellung gebracht. Russland verlegt ein Raketenabwehrsystem in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad und stationiert dabei auch «Iskander»-Raketen. Die taktische Präzisionswaffe (NATO-Code: SS-26 Stone), die Militärangaben zufolge je nach Nutzlast eine Reichweite von 400 Kilometern hat, ist im Ernstfall mit zwei Atomsprengköpfen bestückbar. Sie wurde noch zu Sowjetzeiten als Ersatz für die Kurzstreckenrakete «Oka» (SS-23) entworfen. Foto: Alexey Danichev/RIA Novosti dpa (zu dpa-Hintergrund am 08.12.2011) |

Премьер Армении заявил о неэффективности российских "Искандеров" 24.02.2021

Никол Пашинян утверждает, что находящиеся на вооружении Армении ракеты не взорвались "или взорвались лишь на 10%".
January 22-24, 2016. RUSSIA. A Tupolev Tu-22M3 long-range bomber prepares for a combat flight against ISIS targets in Syria. Tu-22M3 bombers have made 18 combat sorties from the territory of the Russian Federation against IS targets near the city of Deir ez-Zor on January 22-24, 2016. Video screen grab. Russian Defence Ministry's Press and Information Department/TASS | (c) picture-alliance/AP/Russian Defence Ministry

Глава комитета Совфеда по обороне заявил о размещении в Крыму "Искандеров" и ТУ-22М3 18.03.2019

Размещенные в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, утверждает бывший главком ВКС, сенатор Бондарев. Он назвал этот шаг ответом на развертывание ПРО США в Румынии.
Co-accused Vincent Crase, a security agent employed by Mr Macron the French President's La Republique en Marche party (LREM) during a Senate committee along with former Elysee senior security officer Alexandre Benalla in Paris on September 19 (Archives Photo) Breaking News: ¬according to the French newspaper, Vincent Crase would have received nearly 300,000 euros by Iskander Makhmudov the Russian oligarch suspected of being linked to the Moscow criminal group Ismajlovskaya. Iskander Makhmudov who would be a close friend of President Putin Äì December 17, 2018 - PARIS (Photo by Daniel Pier/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Экс-начальник охраны партии Макрона заподозрен в работе на олигарха из РФ 08.02.2019

Венсан Краз заключил с олигархом из РФ Искандером Махмудовым договор на оказание охранных услуг, пишет портал Mediapart. За охрану недвижимости олигарха в Монако бывший жандарм получил почти 300 тысяч евро.

Ультиматум Путину: США заморозили ДРСМД, Меркель на стороне Трампа. DW Новости (01.02.2019) 01.02.2019

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон считает, что Москва нарушает условия ДРСМД. Такой же точки зрения придерживается и Ангела Меркель.

Приостановка ДРСМД: почему Запад не верит Москве (01.02.2019) 01.02.2019

Вашингтон приостанавливает свое участие в ДРСМД из-за российской ракеты 9M729. В чем именно заключаются претензии у США и НАТО к Кремлю?
17.06.2015**** Russian servicemen equip an Iskander tactical missile system at the Army-2015 international military-technical forum in Kubinka, outside Moscow, Russia, June 17, 2015. REUTERS/Sergei Karpukhin

В чем секрет российской ракеты, из-за которой США могут выйти из ДРСМД 05.12.2018

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно?
24.01.2017 Litauen, Vilnius DW Russisch Nemtsova.Interview Interview bei Journalistin Zanna Nemtcova mit dem Außenminiter Litauens Linas Linkevicius.

Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы 14.11.2018

Россия уже не первый год нарушает договор о РСМД, заявил DW министр иностранных дел Литвы Линкявичюс. По его словам, необходимы меры, которые принудят все стороны соблюдать соглашение.

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай (22.10.2018) 22.10.2018

Стремление президента США выйти из ракетного договора с РФ с тревогой восприняли в Европе. Речь идет о ракетах для комплекса "Искандер". В Вашингтоне уверяют, что Москва нарушает соглашение.
PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - NOVEMBER 17, 2016: Iskander-M missile launcher during a military exercise held by missile and artillery units of the Russian Eastern Military District's 5th army at a firing range in Ussuriysk. Yuri Smityuk/TASS |

США вскоре уведомят Россию о выходе из Договора о РСМД 20.10.2018

О готовящемся выходе из Договора о РСМД Москве сообщит Джон Болтон, пишет газета New York Times. По ее сведениям, Дональд Трамп может утвердить само решение "в предстоящие недели".
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 25, 2017: An Iskander-M missile system during a demonstration show as part of the Army-2017 International Military-Technical Forum at the Sverdlovsky training ground. Donat Sorokin/TASS Foto: Donat Sorokin/TASS/dpa |

Минобороны РФ подтвердило взятие на вооружение "Искандеров" в Калининградской области 04.05.2018

Ракетные комплексы "Искандер-М" были доставлены в регион в начале 2018 года. Ранее об их присутствии заявили представители литовской армии.
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 25, 2017: An Iskander-M missile system during a demonstration show as part of the Army-2017 International Military-Technical Forum at the Sverdlovsky training ground. Donat Sorokin/TASS Foto: Donat Sorokin/TASS/dpa |

США ввели санкции против двух российских оборонных предприятий 20.12.2017

Под ограничительные меры США подпали ОКБ "Новатор" и ФНПЦ "Титан-Баррикады". Вашингтон счел, что их деятельность противоречит интересам нацбезопасности Соединенных Штатов.
Ein amerikanischer Soldat schaut während der Entladung von militärischem Gerät einer US-Panzerbrigade am 10.01.2017 im Camp in Drawsko Pomorskie (Polen) aus der Luke eines Panzers. Im Rahmen der US-Operation «Atlantic Resolve» werden mehr als 4000 US-Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten geschickt. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in den osteuropäischen Nato-Ländern zu sichern. Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США опровергли обвинения РФ о переброске новых танков в Польшу 12.10.2017

Как заявили в посольстве США в Варшаве, речь идет не об усилении воинского контингента, а о плановой ротации сил в Европе. Аналогичное заявление сделал и министр обороны Польши.
13.2.2016 *** picture alliance/dpa/Str epa05157847 A photograph made available on 13 February 2016 showing a patriot missile system unveiled by the US military during the joint South Korea-US aerial exercise Max Thunder in 2014. South Korea military report on 13 February 2016 state that the United States has deployed additional Patriot missile systems to South Korea as part of an effort to counter threats posed by North Korean missiles, the U.S. military in South Korea. EPA/STRINGER picture alliance/dpa/Str

США продадут Румынии зенитные комлексы Patriot 11.07.2017

Румыния за 4 млрд долларов купит у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Дональд Трамп объявил также о продаже противоракет и польской армии.
2934225 09/11/2016 Russian Defense Minister Sergei Shoigu, foreground, at the closing ceremony of the Army-2016 International Military and Technical Forum at the congress and exhibition center of the Patriot military and patriotic recreation park of the Russian Armed Forces in the Moscow Region. Maksim Blinov/Sputnik |

Комментарий: Хотят ли русские войны? 22.05.2017

Россия старательно готовится к обороне, создавая все новые виды наступательных вооружений. Что означает эта несостыковка, объясняет политолог Иван Преображенский.
22 October 2012 epa03442345 An Israli soldiers walks nearby two patriot missile batteries deployed on a field close to Atlit, outside Haifa, 22 October 2012. Israel currently holds a large scale joint military exercise with the USA named 'Austere Challenge 12' that is said to be the largest joint missile defense exercise of its kind. EPA/OLIVER WEIKEN +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США могут временно разместить в Балтии систему ПРО 10.05.2017

Американские военные рассматривают возможность временно дислоцировать в странах Балтии системы ПРО. Глава Пентагона назвал дестабилизирующим наращивание вооружений на западе России.
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