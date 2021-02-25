Ракетный комплекс "Искандер"

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Размещенные в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, утверждает бывший главком ВКС, сенатор Бондарев. Он назвал этот шаг ответом на развертывание ПРО США в Румынии.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон считает, что Москва нарушает условия ДРСМД. Такой же точки зрения придерживается и Ангела Меркель.