 Ракета ″Союз″ вывела на орбиту российские и иностранные спутники | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

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Россия

Ракета "Союз" вывела на орбиту российские и иностранные спутники

Космические аппараты будут использоваться для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Ракета запущена с космодрома "Восточный".

Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Восточный

Запуск ракеты "Союз 2.1а" с космодрома "Восточный"

Ракета-носитель "Союз 2.1а", стартовавшая  с космодрома "Восточный" утром в четверг, 27 декабря, вывела на орбиту два спутника "Канопус-В". Кроме того, в космос доставлены пять иностранных космических аппаратов заказчиков из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контракту с компанией "Главкосмос". "Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", - сообщил представитель "Роскосмоса".

Контекст

Два космических аппарата "Ресурс-П" выведены из строя, не отработав гарантийного срока. В Счетной палате "Роскосмос" назвали рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. (26.11.2018)

Ракета-носитель Falcon 9 незапланированно приводнилась в Атлантическом океане. Грузовой корабль Dragon, который ракета вывела на орбиту, успешно отделился от второй ступени. (06.12.2018)

Спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" будут осуществлять для МЧС России оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Спутники "Канопус-В" имеют массу 465 кг и запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.

Нынешний запуск стал четвертым с нового космодрома "Восточный", который начал использоваться всего два года назад. Один из пусков в 2017 году завершился неудачно. Последний раз ракета стартовала с "Восточного" в феврале 2018 года.

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