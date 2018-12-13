 Райффайзенбанк не исключает обвала курса рубля в 2019 году | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2018

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Россия

Райффайзенбанк не исключает обвала курса рубля в 2019 году

Российский рубль в следующем году может резко подешеветь, если цены на нефть не повысятся, а Центробанк и Минфин РФ возобновят скупку валюты на бирже, считает "Райффайзенбанк".

Женщина и курсы валют (фото из архива)

Курсы валют (фото из архива)

В 2019 году возможна новая волна девальвации российского рубля, считают аналитики "Райффайзенбанка". Если цены на нефть существенно не повысятся, а Центробанк (ЦБ) и министерство финансов РФ вновь начнут скупать валюту на бирже, курс американского доллара в течение следующего года может вырасти до 73-77 рублей, говорится в аналитическом материале, размещенном 12 декабря на сайте банка.

Контекст

Если интервенции будут регулярными, то заметного ослабления рубля можно ждать уже с конца января 2019-го, указано в документе. Падения российской валюты в начале января эксперты не ожидают в связи с сокращением импорта на фоне продолжительных праздников.

Отток капитала

Падению курса рубля будет способствовать и продолжающийся отток капитала. По данным ЦБ РФ, в ноябре этот показатель достиг рекордного с февраля 2015 года значения - 15,8 млрд долларов. Совокупный показатель за 11 месяцев года - 58,5 млрд долларов - превысил в 3,3 раза прошлогодний.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что его ведомство пока не планирует пересматривать среднегодовой прогноз по курсу доллара в 63,9 рубля.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

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    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

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    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

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    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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Что будет с курсом рубля

Контекст

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Работающие российские пенсионеры с 1 августа станут получать на 200 рублей больше, сообщили в Пенсионном фонде. О том, что может позволить себе купить пенсионер в РФ, - в галерее DW. (02.08.2017)  

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