Райффайзенбанк не исключает обвала курса рубля в 2019 году

В 2019 году возможна новая волна девальвации российского рубля, считают аналитики "Райффайзенбанка". Если цены на нефть существенно не повысятся, а Центробанк (ЦБ) и министерство финансов РФ вновь начнут скупать валюту на бирже, курс американского доллара в течение следующего года может вырасти до 73-77 рублей, говорится в аналитическом материале, размещенном 12 декабря на сайте банка.

Если интервенции будут регулярными, то заметного ослабления рубля можно ждать уже с конца января 2019-го, указано в документе. Падения российской валюты в начале января эксперты не ожидают в связи с сокращением импорта на фоне продолжительных праздников.

Отток капитала

Падению курса рубля будет способствовать и продолжающийся отток капитала. По данным ЦБ РФ, в ноябре этот показатель достиг рекордного с февраля 2015 года значения - 15,8 млрд долларов. Совокупный показатель за 11 месяцев года - 58,5 млрд долларов - превысил в 3,3 раза прошлогодний.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что его ведомство пока не планирует пересматривать среднегодовой прогноз по курсу доллара в 63,9 рубля.

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