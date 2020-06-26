Райнер Вернер Фассбиндер

Культовое кино из Германии, или Зачем снимать после Фассбиндера?

Этот кинорежиссер уже пару десятилетий назад снял кино о том, о чем многие люди до сих пор не решаются даже подумать. Во Франкфурте-на-Майне открылся Центр Фассбиндера.