Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Райнер Вернер Фассбиндер

12.05.2020, Frankreich, Cannes: Eine Frau mit Stoff-Mundschutz geht auf dem Platz vor dem Austragungsort des Filmfests über ein Bild der Goldene Palme, dem Preis des Filmfestes. Die Filmfestspiele von Cannes beginnen nicht wie geplant am 12.05.2020. Die 73. Ausgabe des Festivals ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden und ist Teil der weltweiten Einschränkungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. Trotzdem möchten die Organisatoren ihren Einfluss nutzen und mit einer Art Gütesiegel Filme unterstützen. Foto: Daniel Cole/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Канны: стриминг вместо дефиле 26.06.2020

Престижный Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса. Но кинорынок работал. Что такое Marché du Film и для чего он нужен?
Händler der vier Jahreszeiten DE 1971 Herbert Paetzold, Dietrich Lohmann, Rainer Werner Fassbinder, Harry Baer (v.l.n.r.) (Dreharbeiten) Frankfurt das Rainer Werner Fassbinder Center eröffnet, das alles zum Regisseure an Nachlass etc. vereint. Rainer-Werner-Fassbinder-mit-Harry-Baer-und-Team-bei-den-Dreharbeiten-zu-HÄNDLER-DER-VIER-JAHRESZEITEN-BRD-1971-Foto-Peter-Gauhe.-Quelle-DFF-RWFF

Любовь, смерть и холод в фильмах легендарного Фассбиндера (фотогалерея) 31.05.2020

44 фильма за 16 лет: побить этот рекорд пока не удалось никому. Он прожил короткую, но невероятно яркую жизнь. 31 мая 2020 года Райнеру Вернеру Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.
5210057 (900194) Rainer Werner FASSBINDER, deutscher Regisseur, mit Günter LAMPRECHT (Guenter ) li., deutscher Schauspieler, und Hanna SCHYGULLA, deutsche Schauspielerin, bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm (Mehrteiler) ' Berlin Alexanderplatz ' nach dem Roman von Alfred Döblin ( Doeblin ) , September 1979 in München. | Verwendung weltweit

Культовое кино из Германии, или Зачем снимать после Фассбиндера? 20.05.2019

Этот кинорежиссер уже пару десятилетий назад снял кино о том, о чем многие люди до сих пор не решаются даже подумать. Во Франкфурте-на-Майне открылся Центр Фассбиндера.
EINSCHRÄNKUNG ARCHIV - Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) sitzt in dem Kinofilm Das Leben der Anderen auf dem Dachboden eines Hauses und belauscht die Vorgänge in der Wohnung die er beschattet. (undatierte Filmszene). Das deutsche Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» ist mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck nahm den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film in der Nacht zum Montag (26.02.2007) überglücklich in Hollywood entgegen. Foto: Buena Vista ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film!) +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 незабываемых дебютов немецкого кино (фотогалерея) 02.02.2018

28 декабря - Международный день кино. Мы решили отметить его, напомнив о дебютных фильмах известных немецких кинематографистов. Выбор DW.
*31.05.1945-10.06.1982+ Regisseur, Schauspieler D Porträt mit Zigarette Bildnummer: 00664005 ullstein bild - B. Friedrich Datum: 04.03.1971

Фассбиндер едет в Москву 19.06.2015

Специальная программа Московского международного кинофестиваля расскажет о творчестве Фассбиндера и его личной жизни. Вне конкурса будет показан фильм "13 минут" о покушении на Гитлера.
ARCHIV - Der Regisseur und Filmproduzent während der Dreharbeiten zum Film «Lola» am 14. Mai 1981 in München. Fassbinder gilt als der vielleicht größte deutsche Filmemacher. Als er viel zu früh starb, hinterließ er einen Mythos. Am 10. Juni 2012 jährt sich sein Todestag nun zum 30. Mal. Foto: Frank Leonhardt dpa/lby (zu dpa-Korr «Der Shakespeare des Films - Vor 30 Jahren starb Fassbinder» vom 04.06.2012, nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Культовый режиссер и "хронист" немецкой души 06.06.2012

Ни один режиссер послевоенной Германии не оказал такого влияния на мировой кинематограф, как Райнер Вернер Фассбиндер. 30 лет назад этот визионер и бунтарь скончался от остановки сердца.