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Престижный Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса. Но кинорынок работал. Что такое Marché du Film и для чего он нужен?
44 фильма за 16 лет: побить этот рекорд пока не удалось никому. Он прожил короткую, но невероятно яркую жизнь. 31 мая 2020 года Райнеру Вернеру Фассбиндеру исполнилось бы 75 лет.
Этот кинорежиссер уже пару десятилетий назад снял кино о том, о чем многие люди до сих пор не решаются даже подумать. Во Франкфурте-на-Майне открылся Центр Фассбиндера.
28 декабря - Международный день кино. Мы решили отметить его, напомнив о дебютных фильмах известных немецких кинематографистов. Выбор DW.
Специальная программа Московского международного кинофестиваля расскажет о творчестве Фассбиндера и его личной жизни. Вне конкурса будет показан фильм "13 минут" о покушении на Гитлера.
Ни один режиссер послевоенной Германии не оказал такого влияния на мировой кинематограф, как Райнер Вернер Фассбиндер. 30 лет назад этот визионер и бунтарь скончался от остановки сердца.
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