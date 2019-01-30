Разрешат ли Huawei участвовать в переходе Германии на 5G?

Несколько дней назад американские власти предъявили китайскому телекоммуникационному концерну Huawei целый ряд обвинений, в том числе - промышленный шпионаж и хищение коммерческих тайн. Ранее США запретили использовать технику Huawei в создании сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G).

Примеру Вашингтона последовали Австралия, Новая Зеландия, Япония. Британский телекоммуникационный концерн BT Group намерен не только отказаться от комплектующих этой китайской фирмы в ключевом оборудовании при переходе на 5G, но и изъять их из уже существующих сетей 3G и 4G.

Германии вскоре тоже предстоит переход на высокоскоростную мобильную связь. В немецком правительстве, однако, еще не решили, позволять ли участвующим в этом проекте фирмам использовать оборудование Huawei.

Немецкие операторы и Huawei

В пятницу, 25 января, завершился срок подачи заявок на участие в аукционе, на котором уже во второй половине марта Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) будет продавать частоты будущего мобильного стандарта 5G.

Telekom - лидер мобильной связи в Германии

Участвовать в аукционе решили четыре оператора мобильной связи в Германии: Telekom, Vodafone, Telefonica (торговая марка О2) и United Internet ("1&1"). Телекоммуникационные фирмы Telekom и Telefonica относятся к числу клиентов Huawei.

По их отзывам, концерн поставляет современную технику по умеренным ценам и всегда готов пойти навстречу пожеланиям покупателя. Ни Telekom, ни Telefonica не хотят отказываться от использования китайской техники при переходе на 5G. Немецкие клиенты Huawei утверждают, что все оборудование проходит придирчивую процедуру проверки на надежность. Telekom, правда, в декабре прошлого года пообещал провести переоценку своей системы закупок сетевого оборудования у подрядчиков.

До недавнего времени замечаний к китайским телекоммуникационным приборам не было ни у правительства Германии, в частности, у Федерального агентства по сетям, ни у Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI). Более того, шеф BSI Арне Шёнбом (Arne Schönbohm) в ноябре прошлого года даже приветствовал открытие в Бонне концерном Huawei технической лаборатории, что, по его словам, будет содействовать сотрудничеству в деле повышения кибербезопасности.

Тревога ЕС и берлинских политиков

У Еврокомиссии, немецких политиков и независимых экспертов на этот счет другое мнение. Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип, например, считает, что европейцам надо быть начеку. Huawei и другие китайские IT-фирмы, напоминает он, обязаны сотрудничать со спецслужбами Китая и помогать им добывать секретные сведения в странах ЕС.

Андрус Анзип

Серьезно отнестись к такого рода подозрениям призывают и эксперты по цифровым технологиям из разных фракций бундестага. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Буркхард Лишка (Burkhard Lischka) называет американские обвинения вескими и считает, что проверкой деятельности китайских фирм стоит заняться и немецким спецслужбам. Член консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Танкред Шипански (Tankred Schipanski) указывает, что обеспечение безопасности при переходе на 5G имеет наивысший приоритет, поскольку речь идет об одной из критически важных немецких инфраструктур.

Директор независимого берлинского исследовательского института Global Public Policy Institute (GPPI) Торстен Беннер (Thorsten Benner) обращает в этой связи внимание на принятый в Китае в 2017 году закон, который предписывает всем организациям и гражданам оказывать помощь отечественным спецслужбам, сотрудничать с ними и держать это в тайне. "Партийное государство, - констатирует эксперт, - может заставить Huawei участвовать в шпионских операциях или актах саботажа в европейских компьютерных сетях".

5G: проблема софта, а не "железа"

У немецких технических специалистов нет доказательств того, что китайцы встраивают в свою технику электронные "жучки", с помощью которых спецслужбы Китая могли бы подсматривать за пользователями высокоскоростной мобильной связью или фирмами, переходящими на новые компьютерные стандарты.

Huawei - один из ведущих поставщиков IT-оборудования

Но риск, по оценке Беннера, состоит вовсе не в том, что в "железе" могут оказаться "задние двери". Их можно заранее найти и закрыть. Проблема, по его словам, заключается в том, что стандарт 5G предусматривает еженедельное обновление софта, и это практически исключает возможность предварительной проверки. Так что безопасности угрожает не возможное наличие "черного хода", предупреждает Беннер: риск уже у "входной двери".

Правительство ФРГ еще размышляет

"Для правительства тема безопасности в сфере значимых и критических инфраструктур является очень важной", - говорит официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). МВД в свою очередь заверяет, что операторы мобильной связи в Германии "очень интенсивно" сотрудничают с министерством, Bundesnetzagentur и BSI при сертификации используемой техники, отдельных компонентов и при проведении мер, снижающих возможные риски.

Петер Альтмайер и робот "Джастин"

На вопрос DW о том, намерено ли правительство Германии последовать примеру США, Австралии и других стран, пресс-секретарь МВД заявил, что "процесс принятия решения на этот счет еще не закончен".

Аналогичный ответ дали в пресс-службе BSI. Уклончиво ответил DW и министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Правительство, заявил он, несет ответственность за то, чтобы немецкие телекоммуникационные системы всегда были и оставались безопасными, надежными и исключали злоупотребления.

Китай вышел в лидеры технологической революции

Но дело не в технических характеристиках или сомнениях в надежности оборудования Huawei: вся проблема - в национальной принадлежности этого концерна, уверены опрошенные DW эксперты. Был бы Huawei американской, финской или японской фирмой, вопрос вообще не поднимался бы.

"Западные политики видят угрозу в том, - поясняет в интервью DW аналитик фонда "Новая ответственность" Ян-Петер Кляйнханс (Jan-Peter Kleinhans), - что при возникновении конфликта Пекин воспользуется своим доступом к Huawei, чтобы нарушить или саботировать телекоммуникационные сети в западных странах".

Предстоящий переход на стандарт 5G станет по сути дела первой технологической революцией, в которой тон задает не западная страна, а Китай. И китайские фирмы впервые окажутся лидерами технологических инноваций. Это совершенно новая ситуация для Запада.

"Huawei стал первой китайской фирмой, - говорит Кляйнханс, - которая завоевала на мировом рынке ведущие позиции в одной высокотехнологичной сфере критической инфраструктуры: мобильной связи". Так что речь, по его словам, идет о поиске западными странами ответа на вопрос, как нейтрализовать постоянно растущее доминирование Китая в информационных и коммуникационных технологиях.

"Западные политики опасаются, - заявил эксперт, - что значимое участие китайских фирм в модернизации мобильной связи приведет к усилению зависимости от Китая". Если бы Китай был открытой демократической страной, играющей по принятым на Западе правилам, таких опасений ни у кого не было бы.

Безопасность или экономическая целесообразность?

Сомнения Германии в целесообразности изпользования техники Huawei продиктованы не только политикой. 5G требует намного более плотной сотовой инфраструктуры. Если радиомачты, которых потребуется значительно больше, будут оборудованы техникой Huawei и выяснится, что она неблагонадежна, ее замена может вылиться в астрономическую сумму.

Вместе с тем эксперты, с которыми говорил корреспондент DW, считают, что отказ от передовой и сравнительно дешевой китайской техники минимум на год затормозит создание мобильной связи 5G и приведет к существенному росту цен. Ведь фирм, производящих необходимое для этого оборудование, не так много. Если отказаться от двух китайских производителей - Huawei и ZTE, выбор придется делать между продукцией Ericsson, Nokia и Samsung. А они за неимением китайских конкурентов неминуемо поднимут цены.

Впрочем, директор берлинского исследовательского института Global Public Policy Institute Торстен Беннер убежден, что во имя национальной безопасности следует смириться и с отсрочкой введения в эксплуатацию сети 5G, и с ростом цен.

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