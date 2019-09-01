Разногласия между Берлином и Вашингтоном из-за "Северного потока - 2" обостряются

В попытке спасти многомиллиардный германо-российский газотранспортный проект представители немецкого бизнеса впервые заговорили о возможных ответных мерах на санкции США со стороны Евросоюза.
До выборов президента США остается чуть более трех месяцев, политический Вашингтон бурлит. В начале этой неделе Палата представителей Конгресса одобрила поправку к бюджету, предусматривающую очередные санкции против компаний, участвующих в завершении строительства второй очереди газопровода "Северный поток". Ответ из Берлина не заставил себя ждать - глава Восточного комитета немецкой экономики впервые открыто заговорил о возможности ответных санкций.
На вопрос, можно ли еще спасти "Северный поток - 2", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) отвечает уклончиво: "Мы очень на это надеемся". Он говорит о важности газопровода для Германии, для ЕС, для защиты климата и для стабильного энергоснабжения.
Но на деле речь идет о больших деньгах - общая сумма инвестиций в строительство второй очереди трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 12 млрд евро. А строительство газопровода Eugal - наземного продолжения "Северного потока - 2" стоит еще три миллиарда. В самом худшем случае эти инвестиции придется безвозвратно списывать.
По словам Михаэля Хармса, не стоит недооценивать противодействие этому проекту в Америке. "Оно не только очень велико, но его поддерживают обе партии - как демократы, так и республиканцы. В Конгрессе царит очень критичный настрой по отношению к российской политике в целом, и выражается он в противодействии этому проекту в частности". По данным Восточного комитета, посольство США в Берлине начало приглашать на беседы представителей компаний, участвующих в строительстве газопровода - в ходе этих разговоров их вежливо информируют о возможных последствиях американских санкций.
За примерами далеко ходить не надо - в конце 2019 года швейцарская компания-оператор судов-трубоукладчиков мгновенно свернула работы в Балтийском море как только стало известно о принятии оборонного бюджета США на 2020 год, предусматривающего санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства.
В ответ оператор "Северного потока - 2" перебросил с Дальнего Востока на Балтику российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" и заручился разрешением правительства Дании на его использование в территориальных водах страны. После чего в Вашингтоне и была принята поправка о санкциях в отношении фирм-подрядчиков.
Новость о новом возможном витке санкций вызвала однозначно негативную реакцию в Берлине. Министр обороны Германии и глава правящего в стране Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в интервью Deutsche Welle назвала готовящиеся санкции "противоречащими международному праву".
До этого планы США подверг резкой критике верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В частности, он сказал, что санкции Вашингтона затрагивают европейские компании, занимающиеся легальным бизнесом.
А в Восточном комитете немецкой экономики впервые открыто заговорили о возможности ответных мер, причем не на национальном уровне, а на уровне Евросоюза. "Это политический вопрос, который гораздо шире конкретного экономического проекта, - комментирует исполнительный директор комитета Михаэль Хармс. - Это вопрос международного права, европейского суверенитета, вопрос надежности инвестиций и верховенства права".
С учетом всей этой тематики ЕС должен выработать единую позицию, считает Хармс. И добавляет: "Боюсь, что нам придется заявить, что мы готовы к ответным мерам".
В качестве одного из возможных рычагов воздействия на политику США Хармс намекает на планируемое расширение поставок из-за океана сжиженного природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (так называемый "фрэкинг"), однако уходит от ответа на вопрос о том, стоит ли ЕС вводить ответные санкции против поставщиков СПГ из США.
По его словам, американские политики не впервые пытаются повлиять на германо-российские проекты в сфере поставок энергоносителей и строительства трубопроводов - нечто похожее происходило еще в 1980-е, впрочем, безуспешно. "Может, тот пример нас чему-то научит", - говорит Хармс.
Важно, однако, отметить, что, с одной стороны, закон с поправкой о санкциях еще не подписан президентом США, а с другой - введение ответных санкций со стороны ЕС потребует единогласной поддержки всех стран-членов Евросоюза, некоторые из которых считаются непримиримыми противниками "Северного потока - 2".
При этом исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики считает, что Россия тоже может внести свой вклад в снижение напряженности вокруг газопровода. "Россия должна смотреть на это более широко, и помочь урегулированию некоторых международных спорных тем, в первую очередь, конечно, в решении конфликта на востоке Украины", - говорит Хармс.
В то же время он уверен, что нынешнее обострение санкционной риторики вокруг газопровода вызвано набирающей обороты предвыборной кампанией в США, а не событиями на востоке Украины.
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