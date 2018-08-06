Размах коррупции на украинской таможне шокировал немецких журналистов

Недостаточный таможенный контроль и коррупция на таможне - до сих пор нерешенная проблема в Украине. Кроме того, ежегодно только из-за отсутствия надлежащего таможенного контроля и привычки таможенников "решать вопросы" в обход закона украинский бюджет теряет миллиарды долларов. Именно к таким выводам пришли авторы статьи в немецком издании Süddeutsche Zeitung (SZ), которая разоблачает некоторые из распространенных схем обхода закона на таможне Украины.

Фальсификация документов

Источники издания - бизнесмены и активисты - рассказали о массовых случаях фальсификации документов и предоставления ложных данных о задекларированных товарах. Сказанное они подтверждают задокументированными фактами. К примеру, одной фирме из Киева принадлежал контейнер, который сначала, согласно накладной, содержал 26 тонн импортных застежек-молний.

7 июня 2018 года контейнер был зарегистрирован отделом таможенного оформления номер шесть таможенного поста "Одесса-Центральный". Тоннаж контейнера не изменился, но задекларированный в нем груз каким-то чудом превратился в шнурки, иглы для шитья и другие товары. Их объединяет то, что растаможка этих товарных позиций обходится в разы дешевле, чем застежек-молний.

В результате киевская фирма уплатила за растаможку 26-тонного контейнера около 5170 долларов США в пересчете, а если бы все было по закону, это обошлось бы ей в 22,5 тысячи долларов. В целом в период с 26 мая по 7 июня текущего года киевское предприятие оформило на Одесской таможне 17 таких контейнеров. Потери украинского бюджета только в этом отдельном случае - около 150 тысяч долларов США, подсчитали журналисты. А за день на Одесской таможне проходят таможенное оформление около тысячи контейнеров.

Не только таможенники, но и СБУ

Украинские таможенники не чураются сбыта конфискованных товаров, показало расследование НАБУ

По данным собеседников журналистов Süddeutsche Zeitung, в хорошо налаженные коррупционные схемы вовлечены не только таможенники. Вместе с ними к незаконным сделкам причастны пограничники, полиция, налоговики, СБУ и Генпрокуратура. Также довольно распространенным стало явление создания различных фирм, которые предоставляют всякого рода услуги во время таможенного оформления грузов, противозаконно занижая их стоимость. К этим фирмам, как правило, причастны должностные лица СБУ, ГПУ или высокие чины в Пограничной службе, уверяют источники Süddeutsche Zeitung.

Но наибольший кусок "пирога" перепадает таможенникам и сотрудникам СБУ, пишет издание. "Как правило, в конце месяца рассчитываются за каждый нелегально ввезенный контейнер", - заверил один из собеседников издания, который выступал на условиях анонимности.

О том, что в деле борьбы с контрабандой таможенники не только делятся опытом, но и активно его используют, свидетельствует делопроизводство, открытое в марте этого года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тогда фигурантами дела стали сотрудники Одесской таможни и Генпрокуратуры, которые пытались нелегально сбыть конфискованные контрабандные сигареты на сумму в несколько миллионов долларов, говорится в статье.

Сколько теряет украинский бюджет?

Один из бизнесменов-активистов, Виктор Берестенко, которого цитирует Süddeutsche Zeitung, еще в апреле текущего года предоставил минюсту, правительству и парламенту всю исчерпывающую информацию об объемах коррупции и правонарушений на Одесской таможне. Но воз и ныне там. Хотя в мае Государственная фискальная служба (ГФС) отправила в Одессу 10 инспекторов, но проведенные ими проверки длились всего две недели.

Но несмотря и на столь незначительный срок проверок, инспекторы вскрыли огромные масштабы злоупотреблений и коррупции. Отчет на 160 страницах, копией которого располагает редакция Süddeutsche Zeitung, доказывает фальсификации таможенных деклараций, в том числе при импорте автомобилей, бананов, кондиционеров, школьных принадлежностей и т.п. Оказалось, что мошенничают даже с разрешительными документами ЕС, сообщает издание.

Но эта проблема существует не только на Одесской таможне. Похожие правонарушения наблюдаются в Киеве, Днепре, Сумах, а также в ряде других городов и регионов Украины, рассказали немецким журналистам активисты. К примеру, в расположенном неподалеку от Киева таможенном центре три фирмы растаможили 293 контейнера. Общие потери госбюджета от этого - 3,5 миллиона долларов. В другом городе - Сумах - шесть фирм провели растаможку 340 контейнеров, потери госбюджета - 5,75 миллиона долларов, подсчитали журналисты.

Кстати, после неудачных попыток навести порядок на украинской таможне американское государственное агентство USAID, которое выделяло средства на преодоление коррупции среди таможенников Украины, отказалось от сотрудничества с украинцами в этой сфере.

Если же говорить о всеукраинских масштабах, то цитируемые Süddeutsche Zeitung активисты оценивают ежегодные потери бюджета от нынешних злоупотреблений в около 40 процентов от официальных таможенных поступлений. О возможных объемах потерь госбюджета, варьирующихся в пределах "30-40 процентов" от общей суммы поступлений, вследствие коррупционных сделок на таможне рассказал в комментарии SZ и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сумма, о которой идет речь, достигает порядка 4,8 миллиарда долларов США в пересчете, подытоживают немецкие журналисты.

Хотя суммы возможных потерь несколько отличаются и являются оценочными, они в любом случае превышают размер нынешней денежной помощи, которую украинское правительство надеется получить от международных финансовых институтов - МВФ и Всемирного банка, а также от ЕС, подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

Смотрите также:

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича "Хонка" все еще Януковича Резиденция "Межигорье" - символ украинской коррупции. В августе 2017 были признаны недействительными договора, по которым "Межигорье" в 2007 году вывели из госсобственности и оформили на ООО "Танталит". В ноябре 2017 года землю в 137 га под резиденцией вернули государству. А главное здание, которое именуют "Хонка" - по названию финской фирмы, можно вернуть только путем конфискации по решению суда.

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича "Межигорье" охраняют от мародеров С 2014 года, после побега экс-президента Януковича, "Межигорье" под свой контроль взяли представители "Самообороны Майдана", чтобы оставленное не уничтожили мародеры. Позже активисты зарегистрировали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье" и все это время вместе с Нацгвардией ухаживают за резиденцией. Недавно здесь начали реставрацию деревянного фасада "Хонки".

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича Благотворительные взносы на содержание бывшей резиденции Деньги на содержание "Межигорья" активисты получают из благотворительных взносов, за которые продают билеты для входа в резиденцию. Билет стоит от 40 до 120 гривен. Самая популярная экскурсия по "Хонке" - 200 гривен. Кто не смог попасть внутрь, рассматривают роскошь через окна.

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича Популярный народный парк В будние дни "Межигорье" посещает от 350 до 600 человек. В выходные приезжают 2-3 тысячи человек. Здесь играют свадьбы, снимают кино, проводят фестивали и соревнования. Комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик считает, что это место действительно уже стало народным.

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича Олдтаймеры, страусы, гольф - на своих местах Высокотехнологичная лаборатория, которая исследовала еду Януковича, парк ретроавтомобилей беглого президента, теплицы, комплекс отдыха, поле для гольфа, зоопарк, в частности, страусы и олени - всё осталось на своих местах. "А страусы к тому же активно размножаются", - говорит комендант "Межигорья". Все эти объекты очень любят посетители.

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича Приют для переселенцев За хозяйством в "Межигорье" ухаживают 70 семей-переселенцев, которые живут здесь после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. В искусственных озерах Януковича они разводят рыбу, которую вылавливают и кормят нуждающихся. Летом здесь организовывают лагерь для детей участников войны в Донбассе. Автор: Лилия Ржеутская, Киев

