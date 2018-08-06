 Размах коррупции на украинской таможне шокировал немецких журналистов | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.08.2018

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Украина

Размах коррупции на украинской таможне шокировал немецких журналистов

Согласно расследованию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет около $ 5 млрд. Это - больше, чем сумма помощи от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

Одесский порт (фото из архива)

Одесский порт (фото из архива)

Недостаточный таможенный контроль и коррупция на таможне - до сих пор нерешенная проблема в Украине. Кроме того, ежегодно только из-за отсутствия надлежащего таможенного контроля и привычки таможенников "решать вопросы" в обход закона украинский бюджет теряет миллиарды долларов. Именно к таким выводам пришли авторы статьи в немецком издании Süddeutsche Zeitung (SZ), которая разоблачает некоторые из распространенных схем обхода закона на таможне Украины.

Фальсификация документов

Источники издания - бизнесмены и активисты - рассказали о массовых случаях фальсификации документов и предоставления ложных данных о задекларированных товарах. Сказанное они подтверждают задокументированными фактами. К примеру, одной фирме из Киева принадлежал контейнер, который сначала, согласно накладной, содержал 26 тонн импортных застежек-молний.

7 июня 2018 года контейнер был зарегистрирован отделом таможенного оформления номер шесть таможенного поста "Одесса-Центральный". Тоннаж контейнера не изменился, но задекларированный в нем груз каким-то чудом превратился в шнурки, иглы для шитья и другие товары. Их объединяет то, что растаможка этих товарных позиций обходится в разы дешевле, чем застежек-молний.

В результате киевская фирма уплатила за растаможку 26-тонного контейнера около 5170 долларов США в пересчете, а если бы все было по закону, это обошлось бы ей в  22,5 тысячи долларов. В целом в период с 26 мая по 7 июня текущего года киевское предприятие оформило на Одесской таможне 17 таких контейнеров. Потери украинского бюджета только в этом отдельном случае - около 150 тысяч долларов США, подсчитали журналисты. А за день на Одесской таможне проходят таможенное оформление около тысячи контейнеров.

Не только таможенники, но и СБУ

Офис НАБУ в Киеве

Украинские таможенники не чураются сбыта конфискованных товаров, показало расследование НАБУ

По данным собеседников журналистов Süddeutsche Zeitung, в хорошо налаженные коррупционные схемы вовлечены не только таможенники. Вместе с ними к незаконным сделкам причастны пограничники, полиция, налоговики, СБУ и Генпрокуратура. Также довольно распространенным стало явление создания различных фирм, которые предоставляют всякого рода услуги во время таможенного оформления грузов, противозаконно занижая их стоимость. К этим фирмам, как правило, причастны должностные лица СБУ, ГПУ или высокие чины в Пограничной службе, уверяют источники Süddeutsche Zeitung.

Но наибольший кусок "пирога" перепадает таможенникам и сотрудникам СБУ, пишет издание. "Как правило, в конце месяца рассчитываются за каждый нелегально ввезенный контейнер", - заверил один из собеседников издания, который выступал на условиях анонимности.

О том, что в деле борьбы с контрабандой таможенники не только делятся опытом, но и активно его используют, свидетельствует делопроизводство, открытое в марте этого года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тогда фигурантами дела стали сотрудники Одесской таможни и Генпрокуратуры, которые пытались нелегально сбыть конфискованные контрабандные сигареты на сумму в несколько миллионов долларов, говорится в статье.

Сколько теряет украинский бюджет?

Один из бизнесменов-активистов, Виктор Берестенко, которого цитирует Süddeutsche Zeitung, еще в апреле текущего года предоставил минюсту, правительству и парламенту всю исчерпывающую информацию об объемах коррупции и правонарушений на Одесской таможне. Но воз и ныне там. Хотя в мае Государственная фискальная служба (ГФС) отправила в Одессу 10 инспекторов, но проведенные ими проверки длились всего две недели.

Но несмотря и на столь незначительный срок проверок, инспекторы вскрыли огромные масштабы злоупотреблений и коррупции. Отчет на 160 страницах, копией которого располагает редакция Süddeutsche Zeitung, доказывает фальсификации таможенных деклараций, в том числе при импорте автомобилей, бананов, кондиционеров, школьных принадлежностей и т.п. Оказалось, что мошенничают даже с разрешительными документами ЕС, сообщает издание.

Контекст

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Но эта проблема существует не только на Одесской таможне. Похожие правонарушения наблюдаются в Киеве, Днепре, Сумах, а также в ряде других городов и регионов Украины, рассказали немецким журналистам активисты. К примеру, в расположенном неподалеку от Киева таможенном центре три фирмы растаможили 293 контейнера. Общие потери госбюджета от этого - 3,5 миллиона долларов. В другом городе - Сумах - шесть фирм провели растаможку 340 контейнеров, потери госбюджета - 5,75 миллиона долларов, подсчитали журналисты.

Кстати, после неудачных попыток навести порядок на украинской таможне американское государственное агентство USAID, которое выделяло средства на преодоление коррупции среди таможенников Украины, отказалось от сотрудничества с украинцами в этой сфере.

Если же говорить о всеукраинских масштабах, то цитируемые Süddeutsche Zeitung активисты оценивают ежегодные потери бюджета от нынешних злоупотреблений в около 40 процентов от официальных таможенных поступлений. О возможных объемах потерь госбюджета, варьирующихся в пределах "30-40 процентов" от общей суммы поступлений, вследствие коррупционных сделок на таможне рассказал в комментарии SZ и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сумма, о которой идет речь, достигает порядка 4,8 миллиарда долларов США в пересчете, подытоживают немецкие журналисты.

Хотя суммы возможных потерь несколько отличаются и являются оценочными, они в любом случае превышают размер нынешней денежной помощи, которую украинское правительство надеется получить от международных финансовых институтов - МВФ и Всемирного банка, а также от ЕС, подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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