Разгром "Спартака": как провалились мечты о мировой революции

Не то Ленин, не то известный партийный острослов Карл Радек как-то сказал, что революции в Германии не будет, потому что перед тем, как брать вокзалы, восставшие сначала пойдут покупать перронные билеты. Шутка оказалась пустой. Революция в Германии все же произошла, и стремительное ее распространение по всей стране в ноябре 1918 года произошло как раз благодаря прекрасному железнодорожному сообщению.

И сейчас, в дни 100-летнего юбилея, в рамках акции "Революция катится по стране" ее участники с красными повязками на рукавах провели на 47 вокзалах страны флешмоб, размахивая, как в те далекие ноябрьские дни, красными флагами и держа транспаранты "Долой войну!" и "Свободные выборы!"

Восстание моряков

Начало революции положило (совсем, как в 1917 году в России) недовольство солдат, не желавших больше участвовать в бессмысленной бойне Первой мировой войны. Точнее говоря, матросов. Война была уже явно проиграна, но кайзер все же приказал вывести корабли в море против британского флота. Моряки в Киле и Вильгельмсхафене отказались выполнить приказ. Бунт моряков перешел в народное восстание. К ним присоединились солдаты, вскоре также рабочие. Были созданы Советы, которые выдвинули и четкие политические требования: кайзер Вильгельм должен уйти в отставку, война должна быть немедленно прекращена. Восстание со стремительностью лесного пожара перекинулось на другие гарнизоны, в Гамбурге, Любеке и Бремене также были созданы Советы солдатских и рабочих депутатов. Кайзер отрекся от престола.

"Кризис в Германии только начался, - писал восторженно Ленин. - Он кончится неизбежным переходом власти в руки германского пролетариата". Формально не разрывая еще Брестского мира, заключенного с Германией в начале марта, большевики поддерживали революцию тайно: финансировали несколько левых газет, рассылали антиправительственную литературу, напечатанную в России на немецком языке, всерьез обсуждали вопрос о том, чтобы послать для помощи германской революции отряды Красной армии...

Умеренные левые, "Спартак" и коммунисты

Между тем, в самой Германии левые силы еще до начала революции были раздроблены. Раскололась социал-демократическая партия. Если большинство, лидерами которого были Фридрих Эберт (Friedrich Ebert), впоследствии первый президент Веймарской республики, и Филипп Шейдеман (Philipp Heinrich Scheidemann), позже ставший ее канцлером (премьер-министром), придерживались принципов парламентской демократии и хотели привлечь к управлению страной также старые элиты, то так называемые "независимые" хотели идти совсем другим путем.

Прежде всего, Союз Спартака, возглавляемый Карлом Либкнехтом (Karl Liebknecht) и Розой Люксембург (Rosa Luxemburg), считал большевистскую революцию 1917 года образцом для Германии. Они выступали против "гражданского мира" и выдвинули знакомый лозунг "Вся власть Советам!" Вскоре и "Спартак" раскололся. Его радикальное крыло образовало компартию Германии.

Бои в Берлине. Декабрь 1918 года

Обстановка в стране продолжала накаляться. 6 декабря в Берлине начались баррикадные бои между спартакистами и солдатами фрайкоров, подчинявшихся временному правительству Эберта. Восстание переросло в настоящую гражданскую войну, бои шли и в других городах Германии. По некотором оценкам, к началу 1919 года в ходе этих боев погибли около 5 тысяч человек. Стоявшие во главе восстания "Спартака" Карл Либкнехт и Роза Люксембург были зверски убиты. Восстание потерпело поражение.

Советская авантюрав Баварии

В отличие от России 1917 года в Германии в январе 1919-го удалось не только провести выборы в Учредительное собрание, которое должно было определить новое политическое устройство страны и ее конституцию, но и провести его. Социал-демократы представляли большинство (почти 38 процентов), около 20 процентов набрали католики-центристы и чуть меньше - лево-либеральная Германская демократическая партия. Они и образовали правительственную коалицию. Крайне правые партии, как и левые радикалы, остались в явном меньшинстве.

Но растянувшаяся на несколько месяцев Ноябрьская революция на этом не кончилась. В апреле 1919 года крайне левые провозгласили Баварскую советскую республику. Но это было явной авантюрой, и власть Советов продержалась в Баварии всего несколько недель. Ленин и его соратники были разочарованы: надежды на мировую революцию таяли...

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