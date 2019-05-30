Разгребание завалов в "Дружбе" будет долгим и дорогим

Проблема с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба" "практически решена", объявил министр энергетики России Александр Новак 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Целый ряд прозвучавших там же других заявлений заставляют усомниться в столь оптимистичной оценке последствий крупнейшей аварии в истории российской нефтяной промышленности, парализовавшей 24 апреля ее важнейший экспортный трубопровод.

Работы еще как минимум на несколько месяцев

Так, президент российской государственной компании "Транснефть" Николай Токарев рассказал журналистам в рамках ПМЭФ-2019, что на полную очистку нефтепровода уйдут "порядка 6-8 месяцев". Заместитель главы РЖД Алексей Шило подтвердил, что российская железнодорожная госкомпания продолжит вывозить грязную нефть (из Беларуси и с территории России в резервуары Новороссийского порта) и что "это будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев".

Грязную нефть из "Дружбы" перевозят в вагонах в порт Новороссийска и там разбавляют чистой

А вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что "размер ущерба еще не определен, и мы не торопимся его определять", поскольку это надо сделать "разумно, по-честному". По мнению Александра Новака, этот процесс будет идти в течение всего лета.

Итак: как минимум сотни тысяч тонн загрязненной хлоридами нефти из "Дружбы" все еще не выкачены и не утилизированы, убытки ни зарубежных клиентов, ни российского бизнеса и государства не подсчитаны, деньги на компенсации не выделены и не выплачены. И даже поставки кондиционной нефти по основной, северной ветке нефтепровода на принципиально важные для России рынки Польши и особенно Германии все еще не восстановлены.

Польский ультиматум возымел действие

Эти поставки, согласно планам "Транснефти", должны начаться 10 июня, когда кондиционная нефть по одной из очищенных ниток "Дружбы" подойдет к белорусско-польской границе. Однако тут могут возникнуть уже не столько технические, сколько коммерческие или даже политические проблемы.

Ведь польская сторона в конце мая фактически выдвинула России ультиматум: прокачка нефти в Польшу и транзит в Германию возобновятся только после того, как будут достигнуты договоренности о компенсациях импортерам, пострадавшим от некачественного сырья, вызывающего коррозию трубопроводов и особенно оборудования НПЗ. Ультиматум прозвучал после того, как на переговорах в Варшаве 23 мая удалось согласовать всего лишь график технических работ.

И вот после новой встречи 3 июня в Москве, в которой участвовали представители польских, немецких и российских компаний, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин объявил, что "грузоотправители и получатели" определились с главными принципами расчета сумм компенсаций ущерба от загрязненной нефти.

После этого российское государственное информагенство ТАСС процитировало руководителя польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэля Обайтека, заявившего о наступившем в этой истории переломе: "Стратегия жесткой переговорной позиции дала результаты. Мы смогли позволить себе это при поддержке нашего правительства, но в первую очередь потому, что в прошлом году мы диверсифицировали поставки нефти в Польшу".

Николай Токарев: "Как они могут требовать от нас компенсации?"

Однако уже через три дня в интервью главы "Транснефти" Николая Токарева российской медиакомпании РБК зазвучала совершенно иная оценка итогов московских переговоров: "У поляков был договор с "Гомельтранснефть Дружба", это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет. Как они могут требовать от нас компенсации?".

На вопрос про французскую компанию Total, чей немецкий НПЗ в Лойне тоже пострадал, Николай Токарев дал аналогичный ответ: "С ними тоже договора нет. Заводы в Германии у них. Это непростая история, так просто ее не решить".

Компания "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает транзит российской нефти в страны ЕС

О том, насколько трудными могут оказаться переговоры о понесенных зарубежными партнерами убытках, свидетельствуют также упреки в адрес польской стороны, выдвинутые главой "Транснефти" во все том же интервью РБК: "Когда все станет понятнее, мы выполним свои обязательства, которые должны. Но придуманные истории вроде закаченных в Польшу 600 тысячах тонн нефти, которые потом почему-то превратились в 1 миллион тонн, - мы так не компенсируем. Они разбавляли и доразбавлялись, и в итоге о чем разговор? Надо выяснить и разобраться".

Эти "выяснения и разбирательства" могут затянуться надолго. Тем не менее Николай Токарев уверен, что Польша, удовлетворившись полученными в Москве обещаниями, 10 июня даст зеленый свет возобновлению прокачки нефти по своей территории. "Через два дня нефть будет в Польше, и еще через пять дней она должна уже поступить в Германию", - заявил президент "Транснефти" в интервью российскому агентству "Интерфакс" 6 июня.

Глава Total Патрик Пуянне ведет переговоры с Дмитрием Козаком

Предположим, что так оно и будет. В таком случае снабжение Германии, третьего по размерам экспортного рынка для российских нефтяников, возобновится по "Дружбе" примерно к 13-15 июня, полтора месяца после того, как оно было прервано 24 апреля. Какую неустойку и кто именно с российской стороны заплатит за недопоставки немецким НПЗ в Шведте и Лойне?

Те долгое время предпочитали хранить молчание о своих проблемах, и лишь 29 мая, в день встречи с акционерами, когда отмалчиваться уже было невозможно, глава Total Патрик Пуянне признал, что завод в Лойне из-за нехватки сырья из России работает лишь вполовину своей мощности. Более того, топ-менеджер впервые назвал сумму, которую будет требовать за очистку российской нефти от хлоридов: 15 долларов за баррель.

Напомним, что во всю трубопроводную систему "Дружба", по некоторым оценкам, могли попасть около 5 миллионов тонн или 37 миллионов баррелей грязной нефти. Сколько именно оказалось в Германии, по-прежнему утаивается. В Польше, как видим, это либо 600 тысяч, либо 1 миллион тонн, т.е. приблизительно от 4,5 до 7,5 миллионов баррелей.

Глава Total Патрик Пуянне 6 июня встречался на ПМЭФ-2019 с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, и они наверняка подробно обсуждали тему компенсаций, хотя журналистам об этом ничего не рассказали. Но можно не сомневаться: разговор о возмещении издержек зарубежным клиентам и партнерам, в том числе белорусским и казахстанским, сейчас, по мере постепенного восстановления поставок нефти по "Дружбе", будет все больше выходить на первый план.

Конечная цена "форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" не ясна

Об этом, в частности, свидетельствуют заявления Александра Лукашенко, сделанные 7 июня во время посещения НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Указав на информацию СМИ о том, что ряд иностранных компаний предъявляют России требования возместить ущерб в размере 800 миллионов долларов, президент Беларуси возмутился: "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?!".

Карикатура Сергея Ёлкина на тему аварии на нефтепроводе "Дружба"

Поэтому, подчеркнул Александр Лукашенко, "не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти", сообщило белорусское государственное информационное агентство "Белта". В свою очередь, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов еще в середине мая указал на то, что объем казахстанской нефти, испорченной при транспортировке по трубопроводу "Дружба", составил порядка 600 тысяч тонн.

За все это кому-то, скорее всего "Транснефти" и/или российской казне, рано или поздно придется заплатить. Причем компенсации станут лишь частью (по-видимому, даже не самой главной) тех суммарных убытков, которые в конечном счете понесет Россия в результате того, что в правительстве РФ решили называть теперь "форс-мажором на нефтепроводе "Дружба". В СМИ уже идет речь о суммах от 3 до 5 миллиардов долларов.

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