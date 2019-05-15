Развод в Германии: кто, кому и сколько платит

Каждый год в Германии разводятся около 150 тысяч пар. Чуть ли не каждый третий брак заканчивается разводом. Последствия развода - как чисто человеческие, психологические, так и материальные - редко бывают легкими. Облегчить их хотя бы отчасти помогают четкие законодательные рамки. Поэтому в Германии детально прописали процедуру развода, размер и порядок выплаты алиментов, правила раздела имущества, включая недвижимость и финансовые накопления, и так далее. Вот некоторые особенности.

Без этого в Германии не разводят

Чтобы развестись, супруги в обязательном порядке должны перед этим год жить отдельно друг от друга. Таким образом, им предоставляется возможность, пусть и вынужденная, еще раз хорошенько подумать и, может быть, все-таки сохранить семью. Исключение делается обычно только, так сказать, в безнадежных случаях, - например, если у кого-то из них уже есть новый партнер и общий с ним ребенок.

Разводит в Германии только суд - вне зависимости от того, есть ли дети у разводящихся супругов или нет.

В суде интересы обоих супругов должны представлять адвокаты, иначе суд даже не будет рассматривать заявление. Делается это для того, чтобы более опытный или "ушлый" из них не обманул другого, например, в вопросе раздела имущества. Если стороны разводятся по обоюдному согласию и делить особенно нечего, их интересы может представлять один, общий адвокат. Это позволяет сократить расходы на развод.

Перед тем, как развести супругов, суд обязательно, без каких-либо исков со стороны бывшего мужа или жены, делит их (будущие) пенсии. Накопленные обоими за время брака так называемые "пенсионные пункты" складываются и делятся пополам. Таким образом, пенсия, заработанная за время брака, у обоих будет одинаковой. Правило справедливое и логичное, ведь в Германии жена, как правило (по меньшей мере, какое-то время), сидит дома, растит детей, а муж работает. Если бы "автоматического" деления при разводе не было, то эту пенсию получал бы только ее муж.

Главное - интересы детей

Если у разводящихся супругов есть дети, то суд (точнее, говоря, закон) ставит во главу угла, прежде всего, их интересы. Родительские права в любом случае остаются за обоими. Редкие исключения делаются только в тех случаях, когда один из родителей алкоголик, наркоман, бьет ребенка... Тогда его лишают родительских прав.

Материально заботиться о ребенке обязаны оба родителя. Он может постоянно жить у одного из них (в 90 процентах случаев это мать), а другой платит на ребенка алименты (Kindesunterhalt). Платятся алименты на ребенка до его 18-летия, а если он учится - до 25-летнего возраста. Считается, что тот родитель, у которого живет ребенок, свою часть алиментов выплачивает, так сказать, "натурой" (жилье, еда и т.д.), а переводить деньги должен другой.

Размер алиментов на ребенка зависит от его возраста и от доходов того бывшего супруга, который их платит. Это в деталях прописано в так называемой "Дюссельдорфской таблице". Формально она имеет лишь рекомендательный характер, но немецкие суды практически всегда ориентируются именно на нее. Так, скажем, бывший супруг с чистым доходом 2000 евро в месяц должен платить на 7-летнего ребенка 427 евро в месяц, тот, кто зарабатывает 4 тысячи, - 553 евро, а на 16-летнего ребенка - 500 и 648 евро соответственно.

Алименты бывшим супругам

Алименты в Германии выплачиваются не только на детей. В идеале после развода каждый из бывших супругов должен содержать себя сам: так гласит закон. Но на практике это осуществить, как правило, нелегко, потому что и трудовой стаж, и реальные возможности для заработка у бывших мужа и жены чаще всего разные. Поэтому, если доходы одного из разводящихся существенно превышают доходы другого, первому придется платить алименты бывшей "второй половине" (Ehegattenunterhalt). Стороны договариваются между собой, а суд визирует или корректирует эту договоренность, какую сумму и как долго должен выплачивать бывшей супруге (или супругу) ее бывший муж (или жена, если главной кормилицей семьи была она), чтобы обеспечить ей (ему) на определенное время примерно тот же уровень жизни, который был у нее (у него) до распада семьи.

Размер и продолжительность выплат могут быть здесь самые разные. Продолжительность зависит от продолжительности брака, а размеры... Медсестра, вышедшая когда-то замуж за врача, много лет не работавшая и давно потерявшая квалификацию, будет получать большие алименты - большие еще и потому, что врач обычно много зарабатывает. А, скажем, бывшей жене безработного придется довольствоваться малым. При этом закон предусматривает, чтобы тот, кто платит алименты, сам не оказался нищим. При всех выплатах у него должно оставаться не меньше 1100 евро, а если он получает пособие по безработице - не меньше 800 евро.

Между прочим, для злостных неплательщиков алиментов в Германии предусмотрено суровое наказание. Тем, кто пытается скрыться или обмануть финансовые органы, может грозить до трех лет тюрьмы.

Раздел имущества

В Германии различают две формы раздела имущества. Одна - простая - касается домашнего имущества: ложек-вилок, мебели и т. д. Здесь редко бывают серьезные проблемы. Обычно стороны договариваются более или менее полюбовно. Такой компромисс выгоден обоим, в частности, потому, что если тут тоже приходится разбираться адвокатам и суду, то это существенно увеличивает и гонорары, которые нужно платить адвокатам, и судебные издержки.

Вторая форма - Zugewinnausgleich, на юридическом языке - выплата стоимости доли от прироста имущества супругов в период брака. Это можно объяснить так. Люди вступают в брак, что называется, не с пустыми руками: у одного была, например, собственная квартира, у другого (или другой) - какие-то накопления. За годы семейной жизни квартира подорожала, вклад в банке тоже вырос. Кроме того, что-то добавилось к общему финансовому имуществу, - например, один из супругов приобрел страховой полис, а другой выиграл в лотерею.

Так вот: если нет заключенного перед свадьбой брачного договора, где такие вещи специально обговаривались, то разница между начальным "капиталом" (назовем это так) и теми материальными ресурсами, которыми семья располагает к моменту развода, делится пополам, поровну между бывшими супругами.

Сколько стоит развод в Германии

Так как проигравшей стороны в делах о разводе нет (или, если хотите, обе стороны - проигравшие), то судебные издержки тоже делятся поровну. Их величина зависит от того, сколько зарабатывают разводящиеся и сколько заседаний суда понадобилось,чтобы решить все спорные вопросы и развести супругов. Скажем, если они зарабатывают вместе 4 тысячи евро и обо всем договорились заранее, без того, чтобы суду пришлось искать компромисс, судебные издержки составят около 530 евро.

Но это не главная статья расходов. Намного больше стоят адвокаты. Их гонорар определяется размерами спорных сумм, тем, насколько сложно было решать спорные вопросы, сколько раз адвокату пришлось встречаться с клиентом, сколько писем написать и т. д. В упомянутом "мирном" случае адвокаты получили бы более 1800 евро. Но если тот или иной вопрос не удалось бы решить полюбовно, - услуги адвоката стоили бы еще больше. В общем, развод в Германии - дело дорогое.

А что делать, когда денег на адвоката у кого-то из разводящихся (или у обоих) нет? Как быть тогда? Тогда платит государство. Выделяется особая юридическая финансовая помощь, которая компенсирует все расходы. При этом и те, кто ее получает, остаются совершенно свободны в выборе адвоката.

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