Разведка Дании обеспокоена противостоянием РФ и США в Арктике

Геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе. Такой вывод содержится в докладе, который в пятницу, 29 ноября, опубликовала Служба военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, DDIS). Документ содержит аналитическую оценку основных международных угроз за 2019 год.

По оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет. Москва воспринимает этот факт как особую угрозу своим "стратегическим ядерным возможностям", поскольку большая часть ее потенциала ответных мер связана с подлодками Северного флота (СФ) на Кольском полуострове, указывается в докладе.

О новой базе Северного флота в Арктике

Разведслужба Дании полагает, что особое значение Москва уделяет оснащению военной базы "Арктический трилистник" в Нагурском, на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

База входит в военную инфраструктуру СФ в Арктике. В октябре пресс-служба Северного флота сообщила, что инфраструктура комплекса площадью более 14 тыс. квадратных метров готова на 97 процентов.

"По всей вероятности, база будет доведена до состояния оперативной готовности в 2020 году", - полагает датская разведслужба. После этого объект, по всей видимости, станет "самой северной военной базой в мире" и превратится в важную опору российских ВКС в регионе, подчеркивается в документе.

В докладе также отмечается, что Дания своим приоритетом считает поддержание международного сотрудничества в Арктике, а также разрешение любых спорных вопросов в регионе посредством переговорного процесса. Эту цель, однако, стало сложнее реализовывать в условиях растущего геополитического соперничества России и США.

Новая стратегия Вашингтона в Арктике

В июне была опубликована новая стратегия Вашингтона в Арктике, которая пришла на смену аналогичному документу 2016 года. В мае госсекретарь США Майкл Помпео на заседании Арктического совета министерского уровня в Рованиеми выразил обеспокоенность претензией России "на международные воды Северного морского пути". В первую очередь, речь шла о новых планах Москвы "по соединению его с китайским "Морским шелковым путем".

"Эти провокационные действия являются частью модели агрессивного поведения России в Арктике", - счел тогда Помпео.

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