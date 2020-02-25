Разведение сил в Донбассе: Гнутово - следующий на очереди

Участок фронта неподалеку от КПВВ "Гнутово" на юге Донбасса, некогда "серая зона", может стать четвертым по счету, где состоится разведение сил. Репортаж DW - о ситуации в Гнутово.
"Вот - прилетело прямо в хату, - Андрей показывает нам дом своих соседей, полностью разрушенный попаданием мины. - Это случилось в 2015 году, когда здесь была "серая зона". 52-летний Андрей - самый молодой из 16 жителей поселка Пищевик, что в 30-ти километрах на север от Мариуполя. В Пищевике расположен КПВВ "Гнутово" - один из пяти пунктов пропуска на неконтролируемые Киевом территории Донбасса. Вскоре на этом участке может состояться очередное разведение сил украинской армии и самопровозоглашенной "ДНР".
Жизнь в "серой зоне"
"Серой зоной" Пищевик был до 2015 года, пока его не вернули под свой контроль украинские военные. Местным жителям те времена запомнились постоянными обстрелами, после которых в Пищевике не остался невредимым ни один дом, и незваными гостями с "той стороны".
"Я против разведения, потому что здесь начнется бардак, который мы пережили в 2014 и 2015 годах, - говорит Андрей. - Когда наши хлопцы зашли, начался порядок. А до этого здесь Гуляйполе было. "ДНРовцы" заходили, когда хотели". "Сейчас спокойнее стало, - соглашается с Андреем его соседка Антонина. - Ну, разведут на два километра - все равно ведь будут стрелять".
Заверениям власти о том, что украинские силовики и после отвода армии смогут обеспечить порядок, здесь не очень доверяют. Не убеждает местных жителей и пример других участков фронта, на которых после разведения не произошло захвата населенных пунктов сепаратистами. Опыт жизни в "серой зоне" стал для людей слишком травматичным.
"Развести, чтобы было как раньше"
Тем временем среди людей на КПВВ, которые мимо домов местных жителей идут на подконтрольную Киеву территорию или, наоборот, в самопровозглашенную "ДНР", преобладают противоположные настроения. Многие из них раздражены тем, что приходится стоять в очередях на пункте пропуска. Разведение сил для них - первый шаг к долгожданному миру.
"Разведение принесет мир - в Украине и дальше", - говорит нам пенсионерка Людмила, направляющаяся из Донецка к родственникам в Мариуполь. Спрашиваю ее, что означает "дальше". "Ну, в Донецкой и Луганской республиках, - отвечает женщина. - Украина, "ЛНР"и "ДНР" должны между собой договариваться".
Мариуполец Валерий едет в обратном направлении, но придерживается такого же мнения. "Время разводить, чтобы спокойно, как раньше, ездить туда-сюда, чтобы не было блокпостов, - говорит мужчина. - С кем договариваться? Наверное, с американцами - это ведь они войну затеяли".
Пограничники столь своеобразному пониманию причин войны и путей ее прекращения, похоже, уже не удивляются. Ведь в Донбассе такие взгляды - не редкость. Многолетнее пребывание местных жителей в информационном пространстве России и пророссийских сепаратистов не прошло бесследно.
Между миром и войной - лишь два километра
До линии фронта от КПВВ "Гнутово" - меньше двух километров. Тем не менее дорога туда занимает у нас почти час. Половину пути к "предложенному и почти согласованному" участку разведения преодолеваем в кузове старого армейского грузовика ГАЗ-66, который военные прозвали "шишигой". "Здесь надо быть в постоянной готовности к неожиданностям и прилетам (обстрелам. - Ред.), - майор, который сопровождает нас с оператором, пытается перекричать рев двигателя. - Делайте все так же, как я: если я падаю - вы падаете тоже".
Минут через десять останавливаемся посреди поля. Дальше проехать невозможно даже на полноприводной "шишиге" - почти весеннее приазовское солнце превратило грунтовку в сплошное болото. "Welcome to hell!" (с английского "Добро пожаловать в ад". - Ред.) - резюмирует майор, спрыгивая с борта грузовика. На ад местность совсем не похожа - на первый взгляд, самое обычное поле.
Правда, это впечатление обманчиво - поля вокруг нашпигованы минами и неразорвавшимися снарядами. О смертельной опасности напоминает одинокий крест с желто-голубым флагом рядом. Его установили в память об украинском морпехе, который в этом месте подорвался на мине весной 2017 года. До своего 22-го дня рождения погибший не дожил всего два дня.
Дальше к будущему участку разведения сил идем пешком. Часть пути приходится бежать - в некоторых местах мы как на ладони у снайперов и пулеметчиков "Народной милиции" самопровозглашенной "ДНР". 21-летний лейтенант Иван, который встречает нас на передовой позиции, говорит, что стреляют здесь почти каждую ночь - в основном из пулеметов. До противника отсюда - лишь несколько сот метров.
Военные разведению не рады
Разведение сил в последние дни - тема номер один среди военных. Они хоть и подчеркивают, что будут выполнять любые приказы командования, но не скрывают: анонсированному отводу совсем не рады. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит 25-летний старший солдат Петр с позывным "Элвис". - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".
Есть у военных и сугубо тактические аргументы. Командир опорного пункта Иван считает, что новые позиции будут хуже нынешних. Говорит, что они расположены в низине, поэтому оттуда будет трудно наблюдать за противником. В то, что боевики самопровозглашенной "ДНР" тоже не будут их видеть, а значит, обстрелы должны были бы прекратиться, военный не верит. "Мне кажется, наоборот, будут прилетать более крупные калибры, ведь они больше не смогут доставать нас из стрелкового оружия, - предполагает офицер. - Они смогут достать нас только из минометов 82 и 120 калибра, поэтому возможны большие потери".
Впрочем, когда разведение сил у КПВВ "Гнутово" станет реальностью, пока неизвестно. Несмотря на заявления представителей Киева и Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе об определенных успехах в переговорах, конкретных дат и сроков пока нет. К тому же, относительное затишье на фронте, как показали недавние бои у городка Золотое, еще очень далеко от стабильности.
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