"Радикальный поворот": немецкие СМИ об инициативе Берлина по Сирии

Инициатива министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) о создании на севере Сирии зоны безопасности, вызвала широкий резонанс в немецких СМИ. "Мое предложение - создать зону безопасности, контролируемую международными силами при участии Турции и России", - заявила Крамп-Карренбауэр, которая также занимает пост председателя правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС).

По ее словам, это будет шаг в направлении стабилизации и восстановления региона, который приведет к добровольному возвращению туда беженцев. Глава Минобороны при этом отметила, что предложение уже согласовано с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Немецкие СМИ сходятся во мнении, что такая инициатива может ознаменовать собой радикальный поворот во внешней политике ФРГ, однако оценивают ее по-разному. Подробности - в обзоре DW.

SZ: Бундесвер больше не сможет оставаться в стороне

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Предложение о создании в Сирии зоны безопасности может как в корне изменить внешнюю политику Германии, так и завершить карьеру нового министра обороны страны, полагает обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Нико Фрид (Nico Fried). В своем комментарии он отмечает, что за всю историю, с момента основания ФРГ, правительство Германии ни разу не выступало инициатором проведения военной операции, а уж тем более - за пределами НАТО.

"На протяжении более 25 лет бундесвер участвует в зарубежных миссиях - всегда совместно с другими странами и выполняя конкретные требования своих партнеров или НАТО. В ряде случаев Германия оказывала им лишь символическую, однако зачастую - и существенную поддержку. В Косово и Афганистане немецкие солдаты, в первую очередь, поддерживали американцев, в Мали, Сирии (при осуществлении воздушной разведки) и Ираке - французов", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Курдские беженцы на границе Сирии с Ираком

Однако теперь все может измениться. Крамп-Карренбауэр отметила, что решение о возможном участии бундесвера в сирийском проекте должно быть одобрено бундестагом. Однако если в Сирии действительно удастся создать зону безопасности, то немецкие солдаты больше не смогут оставаться в стороне, пишет Нико Фрид. На его взгляд, это правильно. "Германия должна брать на себя большую ответственность за происходящее в мире, особенно если это касается ее собственной безопасности", - уверен обозреватель.

В то же время он отмечает, что в конкретном случае речь идет не только о военной операции, а о сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции и конфликт на востоке Украины, а также об изменении позиций ФРГ по отношению к США и ЕС. "Нужно будет находить общий язык даже с сирийским диктатором Башаром Асадом, ведь, как ни крути, зона безопасности должна быть создана именно на его территории", - резюмирует комментатор.

Handelsblatt: Проект АКК вызывает больше вопросов, чем ответов

Экономическая газета Handelsblatt в то же время отмечает, что высказывания Крамп-Карренбауэр слишком туманны. "Крамп-Карренбауэр уже проинформировала о своем предложении ключевых союзников ФРГ - Францию и Великобританию. Кроме того, она намерена привлечь к проекту Турцию и Россию. В Москве, впрочем, пока не знают, как к нему относиться. На продуманную, согласованную общеевропейскую инициативу это явно не похоже. А с американцами на эту тему, по всей видимости, до сих пор никто не говорил", - пишет обозреватель издания Торстен Рике (Torsten Riecke).

Турецкие солдаты на севере Сирии

На его взгляд, инициатива пока вызывает больше вопросов, чем ответов. "Неясно, должны ли будут войска НАТО защищать курдских беженцев от своего же союзника по НАТО - Турции. И является ли ЕС подходящей основой для создания зоны безопасности - быть может, таковой может стать НАТО или ООН? Кроме того, инициатива может оказаться слишком запоздалой: Россия, Турция и режим Асада в Дамаске уже давно делят между собой зоны влияния," - пишет Рике.

Neue Osnabrücker Zeitung: инициатива АКК обречена на провал

В свою очередь обозреватель газеты Neue Osnabrücker Zeitung Катарина Ритцер (Katharina Ritzer) считает предложение главы Минобороны ФРГ по меньшей мере наивным. Она напоминает, что подобная инициатива о создании зоны безопасности под эгидой ООН во время войны в Югославии с треском провалилась. "Ничто не говорит о том, что в Сирии все будет иначе. Ведь ключевые решения были приняты уже давно, и благополучию курдов при этом не уделялось ни малейшего значения", - пишет Ритцер.

На ее взгляд, в действительности на кону сейчас стоят такие вопросы, как борьба за влияние в Сирии и регионе, нефть, порты и газовые месторождения, а также возможность заработать на восстановлении страны. "Своим решением вывести войска США из Сирии Трамп расчистил путь для России. Президент РФ Владимир Путин без малейших угрызений совести удерживал Асада у власти. При этом он был достаточно умен, чтобы время от времени помогать то туркам, то курдам. Теперь курды должны будут подчиниться своему вассалу Асаду, которому без боя удалось вернуть под свой контроль северную часть Сирии.

Турция, в свою очередь, оказалась в изоляции из-за незаконного вторжения в Сирию. (Турецкая армия 9 октября начала военную операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). - Ред.) К такому шагу Анкару подталкивал только Путин, которому это было на руку: он был бы рад исключению Турции из НАТО, ведь это бы ослабило страну. Европе же, тем временем, остается лишь довольствоваться ролью стороннего наблюдателя и скрежетать зубами. Ведь Эрдогану достаточно всего лишь пригрозить пустить туда беженцев, и Европа ему подчинится", - резюмирует Катарина Ритцер.

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