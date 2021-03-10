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Радикализм

Portr‰t am Montag (13.04.2015) auf dem Neuen Markt in der Hansestadt Rostock von Alt-Bundestagspr‰sident Wolfgang Thierse (SPD) am Rande einer Demonstration f¸r die Wiedereinsetzung des Intendanten Sewan Latchinian am ˆrtlichen Volkstheater. Hintergrund: Latchinian wurde vor kurzem durch den Oberb¸rgermeister der Stadt Roland Methling wegen verbaler Entgleisungen abberufen. Im Verlauf des Tages soll nun die B¸rgerschaft in einer Sondersitzung seine Entscheidung absegnen. Dagegen wird jetzt Protest laut. In dem Zusammenhang legt auch Thierse seinen Standpunkt zu der Situation dar. Portrait at Monday 13 04 2015 on the New Market in the Hanseatic city Rostock from Old Bundestag President Wolfgang Thierse SPD at Edge a Demonstration for the Restore the Director Sevan at local People\u0026#39;s Theatre Background was before recently through the Lord Mayor the City Roland Methling due Derailments dismissed in History the Day should now the Citizenship in a Special session his Decision against will Now Protest loud in the Context sets too Thierse his Position to the Situation dar

Свобода мнений или радикализм? В ФРГ разгорается скандал в правящей партии 10.03.2021

Размышления авторитетного социал-демократа о возможном избытке плюрализма в западном обществе и проблеме "априорной вины белого мужчины" в разделе мнений газеты FAZ произвели в Германии эффект разорвавшейся бомбы.

Теракт в Австрии и его исламистский след. DW Новости (03.11.2020) 03.11.2020

Четверо погибших, более двадцати раненых. Предполагаемый террорист из семьи выходцев из Северной Македонии был убит полицейскими. По предварительным данным, нападавший симпатизировал джихадистам и мечтал воевать в Сирии.

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки? (03.11.2020) 03.11.2020

Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности. В полиции говорят об исламистском характере нападения. Жители Вены пребывают в шоке.
20.02.2020 *** General view of one of the bar target in a shooting in Kesselstadt, near Frankfurt, western Germany, on February 20, 2020. - The suspect in two shootings in Germany that killed at least nine people was found dead at home, police said on February 20, 2020. At least nine people were killed in two shootings late on February 19 in Hanau, near the German city of Frankfurt. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

Глава BKA назвал теракт в Ханау "однозначно правоэкстремистским деянием" 31.03.2020

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом (21.02.2020) 21.02.2020

В немецком обществе растут праворадикальные настроения. Эксперты связывают эту тенденцию с деятельностью правых популистов из партии "Альтернатива для Германии".
01.03.2017*****Bundeswehrsoldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) trainieren am 01.03.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) den Häuserkampf und eine Geiselbefreiung. Die Übung hat in und um einen verlassenen Häuserkomplex stattgefunden. (zu dpa-Story über das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr vom 11.07.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Министр обороны ФРГ предостерегает от правого радикализма в бундесвере 01.12.2019

В спецподразделении бундесвера KSK выявлен вероятный праворадикал. Служба военной контрразведки MAD создала рабочую группу.

Лукашенко позвали в ЕС: сможет ли он смыть клеймо «последний диктатор Европы»? DW Новости (11.11.19) 11.11.2019

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Австрию. Это его первая поездка в Западную Европу с 2016 года. Как изменилось отношение в Евросоюзе к Лукашенко?
Swedish environment activist Greta Thunberg speaks at a climate protest outside the White House in Washington, DC on September 13, 2019. - Thunberg, 16, has spurred teenagers and students around the world to strike from school every Friday under the rallying cry Fridays for future to call on adults to act now to save the planet. (Photo by Nicholas Kamm / AFP) (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

Комментарий: Спасибо, Грета Тунберг, за радикальность! 10.10.2019

Набирающим силу общественным движениям всегда требовались одержимые и бескомпромиссные символические фигуры, способные совершать знаковые поступки, считает Андрей Гурков.
27.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Polizisten stehen in der Innenstadt am Karl-Marx-Monument bei einer Kundgebung der rechten Szene, um ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa | Verwendung weltweit

Немцы считают правый радикализм проблемой восточной Германии 02.09.2018

По данным социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил ситуацию в стране. Большинство из них, однако, не поддерживает протесты против иностранцев.
Bildbeschreibung: Antiterroristische Militärübungen in Kirgisien in Juli 2015 Die Bilder hat DW-Korrespondent in Kirgisien Alexander Tokmakov am 24.07.2015 gemacht. Wir haben alle Rechte.

Киргизский эксперт по Афганистану делает ставку на РФ и КНР 04.05.2017

Бывший высокопоставленный чиновник ООН Таалатбек Масадыков рассказал DW о росте религиозного радикализма и опасениях стран Центральной Азии по поводу угроз, исходящих из Афганистана.

В ФРГ задержаны предполагаемые джихадисты (08.11.2016) 08.11.2016

Спецслужбы ФРГ задержали пятерых мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство". СМИ сообщают, что они воевали на стороне ИГ в Сирии.
ARCHIV - Teilnehmer eines Aufmarsches der rechtsextremen Gruppierung «Der dritte Weg» gehen am 01.05.2015 in Saalfeld (Thüringen) durch die Stadt. Neben rechtsextremen Parteien und Organisationen wie NPD und «Reichsbürger» beobachtet der Verfassungsschutz in Brandenburg rund 30 Splittergruppen des rechten Spektrums. Foto: dpa (zu dpa «30 rechte Minigruppen im Visier des Brandenburger Verfassungsschutzes vom 16.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Pegida и АдГ сделали правые взгляды допустимыми в обществе" 23.10.2016

Автор многолетних исследований о правом экстремизме в ФРГ рассказал DW, почему растет число праворадикальных преступлений и что стоит за негативным отношением части немцев к беженцам.
Men are silhouetted against a video screen with Facebook and Twitter logos as they pose with a Nokia Lumia 820 and Samsung Galaxy S4 in this photo illustration taken in the central Bosnian town of Zenica, August 14, 2013. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: BUSINESS TELECOMS)

Интернет-гиганты борются с пропагандой терроризма в Сети 01.08.2016

Facebook, Twitter и материнская компания Google - Alphabet борются с пропагандой терроризма в интернете, целенаправленно показывая пользователям с радикально исламскими интересами контрпропагандистские видеоролики.
Tag der Einheit des Volkes A Russian nationalist holds an icon as he attends a Russian March demonstration on National Unity Day in Moscow November 4, 2012. Russia marks the National Unity Day on November 4 when it celebrates the defeat of Polish invaders in 1612. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION)

Комментарий: Православие на Страшном суде 03.02.2016

Близость Русской православной церкви к власти, ее консервативный радикализм и стремление иерархов к роскоши стали в России притчей во языцех. О будущем церкви - Виктор Ерофеев.
ACHTUNG SPERRFRIST 16.10.2015 18.00 UHR!!! ARCHIV - ILLUSTRATION - Durch die Gläser einer Brille ist am 16.11.2010 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) der Schriftzug des sozialen Internet-Netzwerks Facebook auf einem Laptop zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa Verbraucherzentralen verklagen erneut Facebook vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Прокуратура в ФРГ изучает обвинение в ксенофобии в адрес Facebook 20.10.2015

Адвокат из Вюрцбурга подал иск против сотрудников Facebook. Он обвиняет их в разжигании межнациональной розни. А Youtube, очевидно, зарабатывает на праворадикальных видео.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Alexander Sawizky und wurden freigegeben. Schlüsselwörter: Nationalistische Bewegung Rechte Sektor, Prawy Sektor, Ukraine, Kiew, Platz der Unabhängigkeit, Majdan, Rechte Sektor Demonstration, Juli 2015.

Эксперты: Радикализм "Правого сектора" растет на фоне вялых реформ 22.07.2015

Украинские эксперты критикуют намерения "Правого сектора" провести референдум о недоверии власти и упрекают националистов в пренебрежении демократическими механизмами.
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