Радикализм

Лукашенко позвали в ЕС: сможет ли он смыть клеймо «последний диктатор Европы»? DW Новости (11.11.19)

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Австрию. Это его первая поездка в Западную Европу с 2016 года. Как изменилось отношение в Евросоюзе к Лукашенко?