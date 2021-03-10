Радикализм

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Размышления авторитетного социал-демократа о возможном избытке плюрализма в западном обществе и проблеме "априорной вины белого мужчины" в разделе мнений газеты FAZ произвели в Германии эффект разорвавшейся бомбы.
Четверо погибших, более двадцати раненых. Предполагаемый террорист из семьи выходцев из Северной Македонии был убит полицейскими. По предварительным данным, нападавший симпатизировал джихадистам и мечтал воевать в Сирии.
Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности. В полиции говорят об исламистском характере нападения. Жители Вены пребывают в шоке.
Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.
В немецком обществе растут праворадикальные настроения. Эксперты связывают эту тенденцию с деятельностью правых популистов из партии "Альтернатива для Германии".
В спецподразделении бундесвера KSK выявлен вероятный праворадикал. Служба военной контрразведки MAD создала рабочую группу.
Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Австрию. Это его первая поездка в Западную Европу с 2016 года. Как изменилось отношение в Евросоюзе к Лукашенко?
Набирающим силу общественным движениям всегда требовались одержимые и бескомпромиссные символические фигуры, способные совершать знаковые поступки, считает Андрей Гурков.
По данным социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил ситуацию в стране. Большинство из них, однако, не поддерживает протесты против иностранцев.
Бывший высокопоставленный чиновник ООН Таалатбек Масадыков рассказал DW о росте религиозного радикализма и опасениях стран Центральной Азии по поводу угроз, исходящих из Афганистана.
Спецслужбы ФРГ задержали пятерых мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство". СМИ сообщают, что они воевали на стороне ИГ в Сирии.
Автор многолетних исследований о правом экстремизме в ФРГ рассказал DW, почему растет число праворадикальных преступлений и что стоит за негативным отношением части немцев к беженцам.
Facebook, Twitter и материнская компания Google - Alphabet борются с пропагандой терроризма в интернете, целенаправленно показывая пользователям с радикально исламскими интересами контрпропагандистские видеоролики.
Близость Русской православной церкви к власти, ее консервативный радикализм и стремление иерархов к роскоши стали в России притчей во языцех. О будущем церкви - Виктор Ерофеев.
Адвокат из Вюрцбурга подал иск против сотрудников Facebook. Он обвиняет их в разжигании межнациональной розни. А Youtube, очевидно, зарабатывает на праворадикальных видео.
Украинские эксперты критикуют намерения "Правого сектора" провести референдум о недоверии власти и упрекают националистов в пренебрежении демократическими механизмами.
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