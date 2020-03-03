 Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных для учений | Новости из Германии об Украине | DW | 04.03.2020

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Украина

Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных для учений

До конца 2020 года запланированы пять многонациональных военных маневров на территории Украины.

На заседании Верховной рады

На заседании Верховной рады 4 марта

Верховная рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщается в среду, 4 марта, на сайте украинского парламента.

В поддержку документа на внеочередном заседании высказались 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Еще 20 проголосовали против, трое воздержались, 51 депутат не участвовал в голосовании. Для вступления в силу документ еще должен быть подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Учения с США, Румынией, Молдавией и Великобританией

Как отмечалось в тексте законопроекта, иностранные ВС призваны участвовать в подготовке "подразделений вооруженных сил" Украины. Действие постановления распространяется на украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-румынские Riverine-2020, украинско-молдавские "Юг - 2020" и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

Запрет на иностранные базы

В пояснительной запуске к законопроекту уточняется, что на проведение многонациональных учений с участием украинских военных в 2020 году из госбюджета будут потрачены почти 64 млн гривен (около 23 тыс. евро).

В Украине действует запрет на постоянное размещение иностранных военных баз, поэтому зарубежные ВС каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

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