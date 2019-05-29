 Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана | Новости из Германии об Украине | DW | 30.05.2019

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Украина

Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана

Отставки правительства Украины требовал новый президент страны Владимир Зеленский. У парламентариев оказалось другое мнение.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Верховная рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За соответствующее представление на пленарном заседании в четверг, 30 мая, проголосовали 97 парламентариев из 226 минимально необходимых для принятия решения. Председатель Рады Андрей Парубий сообщил, что против отставки кабинета министров, который должен обеспечить стабильность в стране в период кампании по выборам нового парламента.

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Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства. Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия. (20.05.2019)

Во время своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что нынешнее правительство должно сложить свои полномочия. 23 мая Гройсман подал заявление об отставке  и сказал, что будет просить парламент удовлетворить его просьбу. По его словам, после того как Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Согласно Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет отставку всего правительства. Кабинет министров продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.

После голосования Гройсман с трибуны парламента поблагодарил депутатов за отказ отправить его в отставку.

Представитель президента в Раде перед голосованием Руслан Стефанчук выражал надежду на то, что Рада поддержит отставку Гройсмана.

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    Автор: Ута Штайнвер


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