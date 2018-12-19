 Рабочие специальности: сколько платят в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 09.05.2019

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Учеба и карьера

Рабочие специальности: сколько платят в Германии

Какие зарплаты у немецких рабочих? Онлайн-портал StepStone назвал самые высокооплачиваемые сферы.

Зарплата рабочих в Германии - по отраслям, сферам и регионам

Мы уже рассказывали о том, как устроиться на работу в Германии без высшего образования. И приводили конкретные примеры рабочих специальностей, на которые наблюдается высокий спрос. А вот сколько зарабатывают специалист по электронике, строитель, машинист? Ответы на эти вопросы можно найти в актуальном анализе онлайн-портала StepStone, который ежегодно проводит крупномасштабное исследование рынка труда и составляет доклад о зарплатах.

Сколько зарабатывает садовник в Германии

Так вот в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысячи евро. Но благоприятная конъюнктура сказывается далеко не на всех, подчеркивают эксперты. В самой выгодной финансовой ситуации находятся специалисты среднего звена - они получают в среднем 58 тысяч евро в год до уплаты налогов. Это результат труда, который они инвестировали в свое профобучение, а также награда за то, что они взяли на себя повышенную ответственность - у такого рабочего в подчинении находятся другие специалисты. В немецкой системе образования это квалификация называется Meister или Techniker, что сравнимо с квалификацией "техник" или "старший техник", полученной в российском колледже.

Из всех рабочих самая высокая зарплата у электротехника. По запросу DW StepStone предоставил список самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Среди них, помимо электротехника, - слесарь-мехатроник, специалист по электронике, токарь, механик-инструментальщик, технолог-монтажник, машинист, слесарь-механик, каменщик.

Инфографика

Машинист в Германии в среднем получает 43600 евро. А вот к рабочим с низким уровнем зарплат можно отнести садовника: специалист по уходу за садом и другими озелененными объектами получает чуть больше 32 тысяч евро. Можно было предположить, что у садовника всегда есть возможность подзаработать, так сказать, за счет халтуры на стороне, но к чему это может привести, мы рассказывали здесь.

Что влияет на размер зарплаты

В своем исследовании StepStone проанализировал зарплаты около 85 тысяч специалистов с профессиональным и высшим образованием. Независимо от отрасли, на величину зарплаты всегда оказывает влияние размер компании. В то время как концерны платят рабочим в среднем 51100 евро, фирмы с численностью сотрудников до 500 человек готовы предложить зарплату на 20 процентов меньше. Второй фактор - география. В Баден-Вюртемберге и Гессене зарплаты специалистов с профобразованием превышают 46 тысяч евро в год. Совсем другое дело на востоке страны: в земле Саксония-Анхальт средняя зарплата рабочих едва превышает 31 тысячу евро. Еще более заметна разница по городам: если в Бремене такой специалист в среднем получает около 54500 евро, то в Лейпциге - всего 32600 евро.

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    Позитивный список

    Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

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    Работа с металлом

    В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Электронная автоматизация

    Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

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    Строительство

    Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сантехника, отопление, вентиляция

    Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера транспорта

    Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Медицина

    Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера инфокоммуникаций и IT

    Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Требования к иностранцам

    Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя.

    Автор: Татьяна Вайнман


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