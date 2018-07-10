 Рабочая сила для Германии: каким будет немецкий миграционный закон | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 11.07.2018

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Германия

Рабочая сила для Германии: каким будет немецкий миграционный закон

Правительство Германии еще в этом году намерено представить миграционный закон. Об этом договорились партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию. Но каким он будет, пока не ясно.

Blue Card для высококвалифицированных специалистов

Blue Card для высококвалифицированных специалистов

Существует более 50 видов документов, разрешающих иностранцу легально находиться на территории Германии: виза для деятелей искусства, временное разрешение на пребывание, бессрочный вид на жительство, так называемая европейская Blue Card для высококвалифицированных иностранных специалистов и т. д.

Отдельное, особое направление - предоставление убежища нуждающимся в защите лицам, которые тоже являются частью миграционного потока. Кроме того, в немецком законодательстве предусмотрен целый ряд правил и предписаний, касающихся вопросов миграции. А вот миграционного закона в ФРГ до сих пор нет. Но, судя по всему, скоро появится.

Основные требования СДПГ по миграционному закону

В течение многих лет разработка и принятие миграционного закона является одним из основных требований Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Христианско-демократический союз (ХДС) и его младший партнер по правящей коалиции Христианско-социальный союз (ХСС) выступали против такого закона.

Вначале христианские партии утверждали, что Германия не является страной мигрантов. Дебаты о миграционном законе велись еще до 2015 года, когда в страну хлынул поток беженцев. Затем инициативу о миграционном законе блокировали тем аргументом, что в ФРГ и так достаточно правил и предписаний, регулирующих эту сферу.

Буркхард Лишка

Буркхард Лишка

Но социал-демократы по-прежнему считают, что такой закон необходим. "Нынешние правила миграции - это бюрократический монстр", - заявил политик от СДПГ Буркхардт Лишка (Burkhardt Lischka). "Если Германия хочет победить в международной конкурентной борьбе за иностранных специалистов высокой квалификации, ей нужен простой, четкий, внятный  миграционный закон", - объясняет Лишка.

Он подчеркивает, что миграционный закон будет регулировать именно правила въезда в страну рабочей силы. В ходе переговоров о создании правящей правительственной коалиции в Германии в январе 2018 года стороны обсуждали этот вопрос, но не пришли к согласию.

В Германию за работой или за пособиями?

Сейчас ХДС и ХСС готовы вернуться к обсуждению миграционного закона, но это не значит, что он должен приниматься на основе коалиционного договора, в котором речь идет о миграции высококвалифицированных специалистов, уточняет Филипп Aмтхор (Philipp Amthor), депутат от ХДС, глава комитета бундестага по внутренней политике.

Хорст Зеехофер и Ангела Меркель на заседании бундестага

Хорст Зеехофер и Ангела Меркель на заседании бундестага, 4 июля

Уже в октябре нынешнего года министр внутренних дел и лидер ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен представить некий документ, регулирующий миграцию в ФРГ. Каким будет его содержание, пока не ясно. Социал-демократы перед парламентскими выборами также разработали свой вариант миграционного закона, который ориентируется на канадскую модель.

Согласно ему, в Германии должна существовать ежегодная квота на мигрантов. Решающую роль при выдаче виз будут играть баллы, которые начисляются за знание немецкого языка, образование, опыт работы и наличие родственников в ФРГ.

Одним из разработчиков этой концепции является Карамба Диаби (Кaramba Diaby) - депутат бундестага от СДПГ. "С принятием миграционного закона мы хотим добиться прозрачности и показать, кто и при выполнении каких критериев может жить и работать в Германии", - отметил в интервью DW Диаби, уроженец Сенегала, приехавший на учебу еще в ГДР, окончивший университет и получивший докторскую степень в Германии.

Контекст

Депутаты бундестага проголосовали за ужесточение миграционных законов, ускоряющих процесс рассмотрения прошений об убежище, ограничивающих возможности воссоединения беженцев с семьями и облегчающих условия депортации. (25.02.2016)

В ФРГ по-прежнему идет поток беженцев, но социал-демократы предлагают принять специальный иммиграционный закон, упрощающий переезд в ФРГ. Парадокс? DW разбиралась, о чем идет речь. (12.11.2016)

Кому нужна виза для работы в Германии и как ее получить? DW отвечает на самые популярные вопросы. (19.03.2018)

Согласно этой модели теоретически мигранты могут попасть в страну, не имея конкретного предложения рабочего места. Поэтому политики из блока христианских партий не поддерживают такой формат. "Если речь идет о миграции, одно должно быть четко прописано - миграция в Германию возможна только при наличии рабочего места", - уверен депутат бундестага от ХДС Армин Шустер (Armin Schuster).

Программисты из Индии и украинские повара для ФРГ

Впрочем, ХДС и ХСС признают, что нынешние правила, регулирующие вопросы миграции, слишком сложны. "До настоящего момента у нас были слишком жесткие препятствия для мигрантов", - констатирует Филипп Амтхор из ХДС.

Между тем эксперты парламентской комиссии в своем годовом отчете говорят о самых либеральных правилах миграции в Германию для высококвалифицированных специалистов. Но должны быть облегчены условия въезда и для лиц других профессий, востребованных в Германии. По выражению Амтхора, говоря о миграции рабочей силы, надо понимать, что речь идет не только о суперпрограммистах из Индии, но и поварах из Украины.

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    Автор: Александра Ёлкина


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