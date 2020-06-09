Работа на удаленке: социологи выяснили плюсы и минусы

Пандемия коронавируса радикально изменила жизнь немцев - и частную, и профессиональную. С мая в Германии шаг за шагом начали отменять ограничения, действующие во время локдауна. Жизнь постепенно входит в привычное русло, хотя окончательная нормализация, говорят в унисон политики и вирусологи, станет возможной только тогда, когда появится, наконец, вакцина от вируса.

Так что соблюдать определенные меры предосторожности и правила социального дистанцирования придется, очевидно, еще довольно долго, а некоторые вынужденные нововведения, скорее всего, вообще станут повседневной практикой. Например, работа на удаленке, которая раньше практиковалась в Германии не очень широко. Но во время эпидемии COVID-19 она стала массовым явлением, а еще - объектом социологического исследования, проведенного гамбургской фирмой Avantgarde Experts und Splendid Research.

Настроение неважное, но стресса на работе нет

Только что опубликованные результаты репрезентативного опроса подтвердили некоторые расхожие представления о работе в так называемом "режиме хоум-офис" или просто на удаленке, но и преподнесли целый ряд сюрпризов.

У многих с переходом в хоум-офис испортилось настроение

Неудивительно, что почти все опрошенные, прежде не работавшие в домашних условиях, восприняли это как радикальную перемену. Почти у половины опрошенных (48%) из-за этого испортилось настроение. Но на повышенный стресс жалуется только треть, и всего четверть респондентов сочли, что их ситуация стала хуже. Для 62% опрошенных трудовой день начинается теперь значительно спокойнее, поскольку отсутствует нервотрепка по пути в офис - будь то пробки на дорогах или давка в общественном транспорте.

В то же время крайне противоречивы данные о состоянии здоровья работающих на удаленке. Две трети сказали, что у них появились психические или физические недомогания. Треть стала хуже питаться, хотя, казалось бы, дома решать проблему здорового питания должно быть проще.

Но одновременно 39% опрошенных - вот ведь парадокс - стали уделять больше времени спорту и прогулкам на свежем воздухе. Эти данные подтверждаются субъективными наблюдениями корреспондента DW, который раньше не встречал в одной из берлинских лесопарковых зон со свободным выгулом собак такого большого числа гуляющих без четвероногих друзей или бегающих трусцой.

Дети - не помеха работе на удаленке?

К числу сюрпризов можно отнести ту часть исследования, в которой речь идет о сравнении ситуации и отношения к работе на удаленке семейных немцев с малолетними детьми и одиноких холостяков.

Дети, как выяснилось, работе на удаленке не мешают

Всегда считалось, что работа дома, где параллельно надо еще и присматривать за детьми, это вообще форс-мажор. Тем удивительнее, что 11% опрошенных родителей заявили, что с переходом на удаленку им стало даже проще обеспечивать уход за детьми. Выяснилось также, что наличие в доме детей не оказывает негативного влияния на продуктивность и эффективность работы в хоум-офисе. Скорее, наоборот.

В среднем 52% опрошенных говорят, что дома они работают более внимательно, 48% - более продуктивно, 50% - быстрее, 42% - креативнее. При этом в каждой из таких групп выше число людей, имеющих дома детей. А вот среди тех, которые жалуются на то, что дома их чаще что-то отвлекает от работы, родителей, наоборот, меньше, чем холостяков.

Авторы исследования объясняют этот парадокс тем, что и в обычной ситуации родителям приходится жить в условиях повышенного стресса и иметь определенный организационный талант для того, чтобы семейный быт не превращался в хаос.

Чего не хватает в работе на удаленке

При всех преимуществах, которые казалось бы дает возможность зарабатывать деньги, не снимая домашних тапочек, есть вещи, которых работающим на удаленке остро не хватает. Но и тут не обходится без парадоксов.

Работая дома, почти невозможно поссориться с коллегами

Почти половина (49%) респондентов говорят, что испытывают больше удовлетворения от работы дома, чем в обычном офисе. Причем, многие объясняют этот факт отсутствием необходимости встречаться с противными коллегами. Вместе с тем, именно общения с коллегами - даже с противными (!) - им и не хватает больше всего.

Особенно это касается женщин, а также людей, живущих в браке. Казалось бы, им то всегда есть с кем перемолвиться словечком, но именно семейные (68%) чаще всего сетуют на дефицит социального общения в хоум-офисе. А вот среди холостяков таковых меньше трети, и чем люди моложе, тем меньше они нуждаются в очных контактах. Исследователи объясняют это склонностью молодежи к общению в виртуальном пространстве.

Есть ли будущее у работы на удаленке?

При всей амбивалентности отношения к работе на удаленке 69% опрошенных были бы рады вернуться к прежним условиям работы. Только 12% так понравилось трудиться дома, что их такая перспектива омрачает.

При этом 85% убеждены в том, что так, как раньше, уже не будет никогда. 41% опрошенных считает, что работа на удаленке впредь будет практиковаться чаще, чем до пандемии. 44% рассчитывают на гибкость работодателей и надеются, что смогут в зависимости от обстоятельств трудиться то в офисе, то дома. Треть считает, что в будущем виртуальные деловые встречи вытеснят классические служебные командировки.

К числу парадоксальных результатов исследования можно отнести оценку воздействия ограничительных мер правительства на личную профессиональную ситуацию опрошенных. 30% заявили, что это воздействие было негативным, 30% - что никаким, а 39% сказали, что в результате этих мер их ситуация даже улучшилась.

Еще больше оптимистов среди тех, кто ожидает позитивных изменений в этой сфере своей жизни в ближайшие полгода - 44%. Пессимистов здесь только 24%.

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