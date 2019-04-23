 Пять угроз для власти Никола Пашиняна | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.12.2019

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Европа

Пять угроз для власти Никола Пашиняна

2019 год Армения провела с новыми парламентом и правительством. DW выясняла, почему все больше людей недовольны властями, и чревато ли это крупным политическим противостоянием.

Никол Пашинян на выборах 9 декабря 2018 года

Никол Пашинян на выборах 9 декабря 2018 года

В Армении любят протестовать. Протестуют против ареста второго президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в коррупции и свержении конституционного строя, против ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, против разработки Амулсарского золотого рудника... Большинство телеканалов, информационных сайтов и газет охотно поддерживают критику властей.

Отсутствие заметных перемен к лучшему после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна в 2018 году отразилось на настроениях граждан, часть которых усомнилась в том, что положительные сдвиги в принципе возможны. Этот фактор может пошатнуть пока еще устойчивые позиции новой власти. Но не только он.

Угроза первая: активизация проигравших

Саргсян был вынужден уйти под давлением массовых акций протеста, прогремевших на весь мир. Премьером стал лидер протестного движения оппозиционный депутат Никол Пашинян. Он сформировал правительство и по итогам досрочных выборов получил лояльный парламент. Бывшая партия власти - Республиканская, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и довольствуется ролью внепарламентской оппозиции. Теперь она инициирует "всенародное недовольство", главным образом в СМИ и соцсетях, заявляя, что Пашинян установил в стране диктатуру, обвалил экономику, проигрывает на переговорах по карабахскому урегулированию...

Республиканцев поддерживает бывшая с ними в коалиции партия "Дашнакцутюн", тоже не прошедшая в парламент. К критике в адрес властей присоединились и с десяток мелких партий и новообразованных организаций, которые, однако, далеки от объединения сил в противостоянии Пашиняну.

По мнению политолога Армена Минасяна, идет перегруппировка проигравших и "неудовлетворенных от революции", формирование новых групп интересов, постепенно активизирующих свои действия против власти. Например, были созданы "Координационный совет в поддержку освобождения Роберта Кочаряна", организация "Вернатун", которую возглавил подавший на днях в отставку глава Общественного совета Вазген Манукян и другие.

На акции за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна

На акции за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Противостояние какое-то время было латентным, но этот этап пройден, и "процессы постепенно становятся более ощутимыми и публичными", отметил Минасян в беседе с DW. В Армении открытая, конкурентная политическая система, а значит противостояние - неотъемлемая ее часть, напомнил он. Деятельность оппозиции сегодня положительно оценивает уже четверть жителей Армении, показал последний опрос ассоциации Gallup International. 

Угроза вторая: недоверие к чиновникам

Впрочем, уровень доверия действующей власти по-прежнему впечатляющий. Согласно исследованию Gallup International, работу премьер-министра положительно оценивают 83 процента, правительства - 55 процентов и парламента - 43 процента жителей Армении.

Несмотря на высокую степень поддержки Никола Пашиняна и его правительства, большая часть населения скептично относится к госаппарату в целом, отмечает член Палаты адвокатов Давид Сандухчян. По его словам, низкой эффективностью госаппарата недовольны не только обычные граждане, но и сам премьер. Он заявил, что последние достижения были сделаны вопреки работе госинститутов, которые "не только не способствуют развитию, но и оказывают сопротивление инициативам правительства".

"Получается, что в Армении где-то на среднем и низшем уровне бюрократии реформы бойкотируются, хотя и востребованы гражданами и рынком, поддержаны правительством, но не выгодны большинству бюрократических кругов", - резюмирует юрист. Он поясняет это тем, что невозможно было в одночасье заменить весь чиновничий аппарат, и тот продолжает работу с оглядкой на старые привычки и бывших хозяев.

Контекст

Год назад в Армении мирно сменилась власть. Ереванские политики и журналисты рассказали в Берлине о главных завоеваниях революции. Судя по их высказываниям, работать есть еще над чем. (08.05.2019)

Экологи и жители Джермука отказываются открыть доступ к месторождению золота в Амулсаре, что в 180 км от Еревана. C места их конфликта с золотодобытчиками и властями Армении - репортаж DW. (11.09.2019)

Перед судом в Ереване предстали бывший президент Роберт Кочарян, два генерала и бывший вице-премьер - причем по событиям 11-летней давности. (13.05.2019)

Сандухчян называет три главные проблемы правительства: отсутствие стратегии реформ, плана построения эффективного аппарата госуправления и видения реформы судебной системы.

"2020 год будет переломный - либо правительству удастся сдвинуть с места реформы за счет выработки эффективной стратегии, либо новая власть де-факто распишется в неспособности реформирования и перейдет в оборонительную позицию, готовясь к проведению в 2023 году очередных выборов, причем, уже при низком доверии электората", - заключает эксперт в беседе с DW.

Угроза третья: кризис ожиданий

По словам политолога Армена Минасяна, второму сценарию способствует ряд факторов. Один из них - кризис ожиданий. Люди, рассчитывавшие получить все и сразу, через полтора года чувствуют себя обманутыми. Эйфорию от новой власти постепенно свело на нет преследование почти всех прежних руководителей.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде

Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде

Так, арестован бывший министр финансов, у представителей закона появились вопросы к Сержу Саргсяну, на имущество которого наложен арест, и к его семье - братьям и племянникам, одного из которых на днях экстрадировали из Праги. В Париже арестован бывший губернатор города Сюник, в розыск объявлена целая группа генералов, нашедших убежище в России. "Если раньше, боясь общественного порицания, люди избегали публично признаваться в симпатиях к Кочаряну или Саргсяну, то сейчас такой скованности нет", - делится наблюдениями эксперт.

Угроза четвертая: популизм и некомпетентность

Другой фактор - это ошибки самой власти, связанные с незнанием предмета, сути проблематики, с нехваткой кадров и низкой эффективностью управления.

Власть, считает Минасян, не реагирует на серьезные проблемы системно, действует точечно, а вместо хорошо продуманных решений принимает популистские меры. Помимо арестов, это снижение процента накопительной пенсионной системы, снижение налогов и так далее.

По его словам, у Пашиняна сейчас мало возможностей повлиять на кризис ожиданий у населения и на процессы в стане политических противников. Он должен сосредоточиться на своей команде, заниматься кадрами и эффективностью управления.

Угроза пятая: информационная антикампания

На взгляд политолога Рубена Меграбяна, разговоры о противостоянии в армянском обществе - не что иное, как искажение ситуации. "Такое впечатление создает шумная агрессивная кампания против власти вообще и против разных ее шагов в частности. Пропаганда, не брезгующая фейками или преднамеренным передергиванием фактов с прицелом на неискушенную часть аудитории, содержащая в себе элементы гибридной войны", - считает эксперт.

Рубен Меграбян

Рубен Меграбян

По его мнению, говорить о политическом, в классическом смысле, противостоянии не приходится. В стране происходит переформатирование политического поля. В частности, активизировались разные фрондирующие группы влияния, прежде всего, из орбиты экс-президента Кочаряна и его преемника Саргсяна - фигурантов громких антикоррупционных дел.

Сейчас все зависит от того, насколько быстро и успешно будут задействованы антикоррупционные органы, запущена реформа судебной власти, упорядочено медиаполе в соответствии с европейскими стандартами, подчеркивает Меграбян.

Новая власть нервничает

Власти пока только отчитываются. Сам Никол Пашинян чуть ли не каждый день выходит в прямой эфир с разъяснениями по всем вопросам, которые озвучивают его критики. Раньше высокопоставленные чиновники не утруждали себя разъяснениями, в том числе, того, откуда у их детей сотни миллионов долларов, отели и ресторанные сети, компании, телеканалы. Нынешняя власть ведет себя более открыто, но на опережение у нее работать не получается.

Давление оппозиции на Пашиняна вынуждает сторонников власти создавать собственные движения. Так, совсем недавно появилась общественно-политическая инициатива в поддержку лидеров бархатной революции "За республику".

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