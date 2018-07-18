 Пять стран вслед за Евросоюзом продлили санкции в отношении Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2018

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Европа

Пять стран вслед за Евросоюзом продлили санкции в отношении Крыма

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия продлили санкции, введенные в связи с аннексией Крыма и Севастополя. Таким образом, они присоединились к решению стран Евросоюза.

Севастополь

Севастополь

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия вслед за Евросоюзом продлили экономические санкции, введенные в связи с российской аннексией Крыма и Севастополя. Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС.

Контекст

Две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым. DW - о расследовании радиостанции Deutschlandfunk и реакции немецкого правительства. (06.07.2018)

Компании Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ" 35 тысяч тонн ильменита, который затем был отправлен в Крым, сообщает Deutschlandfunk. Прокуратура проверяет возможное нарушение санкций. (06.07.2018)

Евросоюз продлил на год экономические санкции против аннексированного Крыма. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2019 года. (18.06.2018)

Речь идет об ограничениях, которые касаются только территории Крыма и Севастополя. Они предполагают запрет на импорт товаров из этого региона и экспорт туда определенной продукции и технологий в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах. Кроме того, физические и юридические лица, зарегистрированные в странах, которые присоединились к санкциям, не имеют права инвестировать в Крыму и Севастополе. Введены также ограничения в туризме: например, европейские круизные суда не могут пользоваться местными портами. Санкции будут действовать до 23 июня 2019 года.

В заявлении Евросоюза, к которому присоединились Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия, осуждается аннексия и нарушение территориальной целостности Украины со стороны России.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Сообщение внешнеполитической службы Евросоюза

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