Пять нестыковок в версии Боширова и Петрова о поездке в Солсбери

По версии британского следствия, покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери 4 марта 2018 года совершили двое граждан России с паспортами на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Именно они якобы нанесли на дверную ручку дома Скрипаля разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество типа "Новичок". В Лондоне полагают, что оба - офицеры военной разведки, ГРУ Минобороны РФ (Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ), где раньше служил Скрипаль. Через неделю после того, как в Великобритании были названы их имена и показаны фотографии, президент Владимир Путин призвал обоих выйти на связь со СМИ. Уже через несколько часов оба дали 25-минутное интервью шеф-редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, показанное день спустя, в четверг, 13 сентября.

Собор в Солсбери

В интервью мужчины, похожие на тех, чьи снимки опубликовали британские власти, говорят, что их действительно так зовут, что они были в Солсбери в качестве туристов и узнают себя на снимках камер наблюдения. По версии Петрова и Боширова, речь идет о "фантастично-фатальном совпадении", они не являются агентами спецслужб, к делу Скрипаля не имеют отношения, а работают в "фитнес-индустрии". Если сравнить интервью с данными британского расследования и открытыми источниками, несколько моментов выглядят странными.

1 - Бесследные предприниматели из фитнесс-индустрии

В интервью Петров и Боширов утверждают, что являются "предпринимателями средней руки" в "фитнес-индустрии". "То, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры", - говорит Петров. В этой индустрии обычно принято широко рекламировать свои услуги, в том числе и в соцсетях. Но поиск по именам и фамилиям не дал однозначного результата. В любом случае, даже если профили одного из них, Руслана Боширова, настоящие, он явно не афиширует свою деятельность в сфере фитнесс-индустрии.

2 - Путь до Солсбери дольше, чем пребывание там

По данным британского следствия, Петров и Боширов провели в Англии чуть больше двух суток. Они прибыли в Лондон из Москвы во второй половине дня в пятницу, 2 марта, дважды побывали в Солсбери, в субботу, 3 марта, и в воскресенье, 4 марта, и в тот же день вечером улетели в столицу РФ. Россияне утверждают, что по "совету друзей" прилетели специально с целью посетить 45-тысячный городок Солсбери и увидеть знаменитый собор. По их словам, первая поездка была неудачной из-за плохой погоды - снега и слякоти. Следствие полагает, что эта поездка была предпринята для разведки на местности.

Боширов и Петров в Солсбери 4 марта 2018

По данным Скотлэнд-Ярда, в первый день, 3 марта, Петров и Боширов в общей сложности потратили на дорогу от гостиницы в Лондоне до вокзала в Солсбери более двух с половиной часов, а в самом Солсбери провели всего около двух часов. Во второй день, 4 марта, дорога в Солсбери заняла уже почти четыре часа - примерно с восьми утра до полудня. А вот само пребывание в городе было одинаково коротким как в субботу, так и в воскресенье, когда, как утверждают мужчины, им удалось и собор увидеть, и погулять, и "насладиться английской готикой".

3 - Увидеть собор в Солсбери, но не увидеть Стоунхендж

Говоря о соборе в Солсбери, Петров и Боширов с точностью до метра вспоминают высоту его шпиля и знаменитые старые часы, будто цитируют Википедию. Но при этом не упоминают хранящийся там один из экземпляров Великой хартии вольностей - не меньший магнит для туристов, чем сам собор.

Петров говорит, что они также хотели посмотреть Старый Сарум - древнее поселение в нескольких километрах от Солсбери. Из ответа на вопрос Симоньян не понятно, были ли они действительно на холме Старый Сарум, или только посмотрели собор. Обе достопримечательности находятся в разных концах города, поэтому двух часов на обе у них вряд ли хватило бы. Говоря об изначальных планах, Петров упоминает и о намерении посетить еще более знаменитый Стоунхендж, тоже в окрестностях Солсбери, но почему от них отказались во второй день, когда погода улучшилась, - не объясняет.

В целом не понятно, почему в воскресенье, 4 марта, называющие себя "туристами" провели в Солсбери всего около двух часов, хотя добирались туда в два раза дольше. Тем более, что если верить публикациям в британской прессе, у них были билеты и на еще один, более поздний рейс из Лондона в Москву.

4 - Русские, испугавшиеся британской зимы

Свой первый, прерванный, визит в Солсбери Петров и Боширов объяснили в интервью RT плохой погодой - снегом с дождем, в результате чего они промокли. Уже само это объяснение вызывает усмешку у западных экспертов, мол, русские парни испугались британской зимы. Непогода в Англии в начале марта действительно была, но, по данным британских СМИ, в те выходные ситуация нормализовалась, а улицы в центре Солсбери были быстро расчищены. Это видно и на нескольких снимках, опубликованных полицией.

5 - Где собор, а где - дом Скрипаля

Наконец, одна из главных странностей - маршрут Петрова и Баширова в Солсбери в день покушения на Скрипаля и его дочь. Дом бывшего шпиона на улице Кристи-Миллер-Роуд находится на северо-запад от железнодорожного вокзала, а собор – на юго-восток. При этом камеры наблюдения засняли обоих "туристов" около полудня 4 марта, то есть почти сразу после прибытия в город на поезде, идущими по улице Уилтон-Роуд, недалеко от дома Скрипаля. Следствие полагает, что эта запись сделана "за несколько мгновений до нападения".

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